Megan Fox și Machine Gun Kelly, din nou împreună? Cei doi s-au despărțit anul trecut, chiar înainte de nașterea fetiței lor

Megan Fox și Machine Gun Kelly și-au reluat relația, la scurt timp după ce au devenit părinți și după o despărțire ce părea definitivă. Potrivit PEOPLE, Fox, în vârstă de 39 de ani, și MGK, în vârstă de 35 de ani, „petrec mult timp împreună ca o familie”.

„El își petrece aproape toate nopțile la ea acasă, alături de bebeluș, și se comportă ca un cuplu, dar nu au vorbit despre statutul relației și nu au oficializat nimic”, a spus o sursă apropiată celor doi pentru publicație.

Aceeași sursă a declarat că actrița din Jennifers Body este mulțumită de felul în care artistul s-a implicat în viața copilului lor.

„Deși locuiesc încă în case separate, petrec foarte mult timp împreună ca o familie. Prioritizează bebelușul, iar asta i-a apropiat în multe feluri”.

Relația lor, care a cunoscut numeroase suișuri și coborâșuri, pare să fi intrat într-o nouă etapă.

„Lucrurile merg foarte bine acum. El este minunat cu fetița, iar ea se bucură foarte mult să petreacă timp alături de el”, a adăugat aceeași sursă.

Cei doi au devenit părinți în luna martie, când s-a născut micuța Saga. În timp ce Machine Gun Kelly se pregătește pentru turneul său Lost Americana, care va debuta pe 15 noiembrie, la Orlando, Florida, nu este clar dacă Fox îl va însoți.

Megan Fox și Machine Gun Kelly au început să se întâlnească în 2020, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Midnight in the Switchgrass, iar muzicianul a cerut-o în căsătorie doi ani mai târziu. Actrița și artistul s-au despărțit la finalul anului 2024, în timpul unei vacanțe de Ziua Recunoștinței, în Vail, Colorado, la scurt timp după ce Fox a anunțat că este însărcinată din nou.

Potrivit unei surse apropiate, actrița a pus capăt relației după ce a descoperit că artistul comunica pe ascuns cu alte femei.

„Când au plecat într-o vacanță de Ziua Recunoștinței, ea a devenit suspicioasă și a decis să-i verifice telefonul”, a declarat sursa pentru Page Six.

Megan Fox „a găsit mesaje care implicau alte femei și a hotărât că a terminat cu el”, se arăta în declarație. Actrița a avut mereu „probleme de încredere” în relația cu Machine Gun Kelly, din cauza comportamentului acestuia din trecut. „Megan dorea să-și reconstruiască încrederea în Colson și era încântată de ideea de a-și extinde familia împreună”, a explicat sursa.

Cu toate acestea, după ce a descoperit mesajele compromițătoare, atitudinea ei s-a schimbat.

„Megan este o femeie puternică și independentă și nu are nevoie de un bărbat în viața ei”, a adăugat aceeași sursă.

Potrivit DailyMail.com, Machine Gun Kelly i-ar fi cerut lui Megan Fox să fie prezent la nașterea copilului lor, însă actrița a fost foarte deranjată de cererea artistului, considerând că acesta nu „merită” să fie în sală, după ce ar fi descoperit că i-a fost infidel.

Cu toate acestea, conform revistei Us Weekly, în aprilie actrița ar fi început să ia în calcul o posibilă împăcare cu artistul.

Cei doi au continuat să vorbească despre legătura profundă care îi unește. În martie 2024, în timpul apariției sale la podcastul Call Her Daddy, Fox a descris relația cu MGK drept una unică.

„Tot ce pot spune este că el este ceea ce eu numesc ‘sufletul meu geamăn’, iar între noi va exista mereu o legătură, indiferent de ce se întâmplă”.

Actrița, care mai are trei copii din căsnicia anterioară cu Brian Austin Green, a adăugat: „Nu pot spune în ce formă va continua această conexiune, dar voi fi mereu legată de el într-un fel sau altul”.

Foto: Arhiva ELLE

