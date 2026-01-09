Decizia radicală luată de Brooklyn Beckham pe fondul conflictului cu familia sa

Relațiile dintre membrii familiei Beckham ar fi ajuns într-un punct critic, potrivit publicației Daily Mail, care susține că Brooklyn Beckham le-ar fi cerut părinților săi, David și Victoria, să comunice cu el doar prin intermediul avocaților.

Conform Daily Mail, solicitarea ar fi venit pe fondul tensiunilor tot mai mari din familie și al nemulțumirilor legate de modul în care au fost gestionate public anumite situații sensibile. Publicația notează că între părți ar fi existat un schimb de scrisori transmise prin intermediul caselor de avocatură Schillings și Harbottle & Lewis, fără ca acest demers să se transforme într-o acțiune juridică propriu-zisă.

Surse citate de Daily Mail afirmă că Brooklyn Beckham și-ar fi exprimat dorința ca părinții săi să nu îl mai contacteze direct și să evite referirile publice la el sau la soția sa, Nicola Peltz Beckham, pe rețelele sociale. Această poziție ar fi fost determinată de ceea ce el ar fi perceput drept relatări ostile apărute în presă, care sugerau că este influențat sau controlat de partenera sa.

Brooklyn Beckham nu îi mai urmărește pe părinții săi pe rețelele sociale, iar fostul fotbalist și designerul de modă nu îl mai urmăresc nici ei. Cuplul nu o urmărește nici pe soția lui Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, iar David și Victoria Beckham nu apar pe lista conturilor urmărite de actriță pe Instagram.

David și Victoria Beckham îi urmăresc în continuare pe ceilalți doi băieți ai lor, Romeo Beckham și Cruz Beckham. Cea mai mică dintre copii, Harper Beckham, are un cont de Instagram privat.

Brooklyn Beckham nu își urmărește nici frații pe Instagram, nici ei nu îl urmăresc înapoi. Aceeași situație se aplică și în cazul Nicolei, în vârstă de 30 de ani.

În 2022, Brooklyn Beckham s-a căsătorit cu Nicola Peltz într-o ceremonie elegantă desfășurată în Palm Beach, Florida, înconjurați de familie și prieteni. Evenimentul fericit a marcat însă și începutul unor presupuse tensiuni între Brooklyn și Nicola și restul familiei Beckham.

La acea vreme, au apărut zvonuri despre neînțelegeri între Nicola și Victoria, după ce actrița a decis să nu poarte una dintre rochiile de mireasă create de fosta membră Spice Girls, deși inițial plănuia să o facă. O sursă a declarat pentru PEOPLE că zvonurile despre conflict erau reale, în timp ce un alt apropiat a susținut că situația legată de rochie „este departe de adevăr”.

O altă sursă a afirmat pentru PEOPLE că tensiunile ar fi crescut atunci când Victoria ar fi „deturnat” un moment de dans de la nunta lui Brooklyn, deși fiul ei și Nicola planificaseră acea parte a ceremoniei pentru cântecul interpretat de Marc Anthony, oferit ca dar pentru proaspăt căsătoriți.

În luna mai, David Beckham și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plină de vedete la Londra. Victoria, Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani, au fost prezenți, însă Brooklyn și Nicola au lipsit, deși primiseră invitație.

O sursă a declarat pentru PEOPLE că Brooklyn și Nicola au ales să nu participe din cauza iubitei lui Romeo, Kim Turnbull, despre care se spunea că ar fi avut o legătură cu Brooklyn. Totuși, Cruz a răspuns unui comentator pe Instagram că „Brooklyn și Kim nu au fost niciodată împreună”, informație confirmată și de alte surse, iar Turnbull a negat la rândul ei zvonurile.

Tensiunile din familia Beckham au devenit vizibile în ultimele luni, membrii familiei postând mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale.

În luna mai, Brooklyn a distribuit un videoclip în care apare alături de Nicola pe motocicletă, însoțit de un mesaj afectuos în care spunea că o va „alege întotdeauna”. La doar câteva ore distanță, Cruz a publicat o fotografie de familie pe contul său, cu mesajul: „Vă iubesc mai mult decât orice, mamă și tată, ne-ați dat viață și ați avut grijă de noi indiferent de situație. Nu pot exprima cât de binecuvântați suntem că vă avem în viața noastră”.

Foto: Instagram

