Decizia radicală luată de Brooklyn Beckham pe fondul conflictului cu familia sa

Tensiunile din familia Beckham ar fi atins un punct critic.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Decizia radicală luată de Brooklyn Beckham pe fondul conflictului cu familia sa

Relațiile dintre membrii familiei Beckham ar fi ajuns într-un punct critic, potrivit publicației Daily Mail, care susține că Brooklyn Beckham le-ar fi cerut părinților săi, David și Victoria, să comunice cu el doar prin intermediul avocaților.

Conform Daily Mail, solicitarea ar fi venit pe fondul tensiunilor tot mai mari din familie și al nemulțumirilor legate de modul în care au fost gestionate public anumite situații sensibile. Publicația notează că între părți ar fi existat un schimb de scrisori transmise prin intermediul caselor de avocatură Schillings și Harbottle & Lewis, fără ca acest demers să se transforme într-o acțiune juridică propriu-zisă.

Surse citate de Daily Mail afirmă că Brooklyn Beckham și-ar fi exprimat dorința ca părinții săi să nu îl mai contacteze direct și să evite referirile publice la el sau la soția sa, Nicola Peltz Beckham, pe rețelele sociale. Această poziție ar fi fost determinată de ceea ce el ar fi perceput drept relatări ostile apărute în presă, care sugerau că este influențat sau controlat de partenera sa.

Brooklyn Beckham nu îi mai urmărește pe părinții săi pe rețelele sociale, iar fostul fotbalist și designerul de modă nu îl mai urmăresc nici ei. Cuplul nu o urmărește nici pe soția lui Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, iar David și Victoria Beckham nu apar pe lista conturilor urmărite de actriță pe Instagram.

David și Victoria Beckham îi urmăresc în continuare pe ceilalți doi băieți ai lor, Romeo Beckham și Cruz Beckham. Cea mai mică dintre copii, Harper Beckham, are un cont de Instagram privat.

Brooklyn Beckham nu își urmărește nici frații pe Instagram, nici ei nu îl urmăresc înapoi. Aceeași situație se aplică și în cazul Nicolei, în vârstă de 30 de ani.

În 2022, Brooklyn Beckham s-a căsătorit cu Nicola Peltz într-o ceremonie elegantă desfășurată în Palm Beach, Florida, înconjurați de familie și prieteni. Evenimentul fericit a marcat însă și începutul unor presupuse tensiuni între Brooklyn și Nicola și restul familiei Beckham.

La acea vreme, au apărut zvonuri despre neînțelegeri între Nicola și Victoria, după ce actrița a decis să nu poarte una dintre rochiile de mireasă create de fosta membră Spice Girls, deși inițial plănuia să o facă. O sursă a declarat pentru PEOPLE că zvonurile despre conflict erau reale, în timp ce un alt apropiat a susținut că situația legată de rochie „este departe de adevăr”.

O altă sursă a afirmat pentru PEOPLE că tensiunile ar fi crescut atunci când Victoria ar fi „deturnat” un moment de dans de la nunta lui Brooklyn, deși fiul ei și Nicola planificaseră acea parte a ceremoniei pentru cântecul interpretat de Marc Anthony, oferit ca dar pentru proaspăt căsătoriți.

În luna mai, David Beckham și-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plină de vedete la Londra. Victoria, Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani, au fost prezenți, însă Brooklyn și Nicola au lipsit, deși primiseră invitație.

O sursă a declarat pentru PEOPLE că Brooklyn și Nicola au ales să nu participe din cauza iubitei lui Romeo, Kim Turnbull, despre care se spunea că ar fi avut o legătură cu Brooklyn. Totuși, Cruz a răspuns unui comentator pe Instagram că „Brooklyn și Kim nu au fost niciodată împreună”, informație confirmată și de alte surse, iar Turnbull a negat la rândul ei zvonurile.

Tensiunile din familia Beckham au devenit vizibile în ultimele luni, membrii familiei postând mesaje cu subînțeles pe rețelele sociale.

În luna mai, Brooklyn a distribuit un videoclip în care apare alături de Nicola pe motocicletă, însoțit de un mesaj afectuos în care spunea că o va „alege întotdeauna”. La doar câteva ore distanță, Cruz a publicat o fotografie de familie pe contul său, cu mesajul: „Vă iubesc mai mult decât orice, mamă și tată, ne-ați dat viață și ați avut grijă de noi indiferent de situație. Nu pot exprima cât de binecuvântați suntem că vă avem în viața noastră”.

Citește și:
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate, inclusiv diamante de peste 100 de carate

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Jennifer Aniston, susținătoare înfocată a iubitului ei, Jim Curtis, la evenimentul de lansare a cărții lui. Cum au fost surprinși cei doi
People
Jennifer Aniston, susținătoare înfocată a iubitului ei, Jim Curtis, la evenimentul de lansare a cărții lui. Cum au fost surprinși cei doi
Fiica Andreei Bălan îi calcă pe urme artistei. Cum a surprins-o pe Ella în studioul de înregistrări
People
Fiica Andreei Bălan îi calcă pe urme artistei. Cum a surprins-o pe Ella în studioul de înregistrări
Madonna, imagini provocatoare alături de doi bărbați într-o nouă campanie Dolce & Gabbana
People
Madonna, imagini provocatoare alături de doi bărbați într-o nouă campanie Dolce & Gabbana
Monica Bîrlădeanu, adevărul din spatele aparițiilor fără cusur: "Nu vă lăsați păcăliți de această poză!"
People
Monica Bîrlădeanu, adevărul din spatele aparițiilor fără cusur: "Nu vă lăsați păcăliți de această poză!"
Daniel Pavel are o dorință specială pentru 2026: "Va fi o aventură..."
People
Daniel Pavel are o dorință specială pentru 2026: "Va fi o aventură..."
Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei de naștere. Prințesa de Wales a împlinit 44 de ani: "Ce înseamnă să fii în viață..."
People
Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei de naștere. Prințesa de Wales a împlinit 44 de ani: "Ce înseamnă să fii în viață..."
Libertatea
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Vedetele refuzate la Survivor România 2026. Un concurent de la Insula Iubirii n-a trecut de casting: „Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată artista, după ce și-a mărit posteriorul și a fost la un pas de tragedie
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Cum a apărut iubita lui Cătălin Scărlătescu în Mexic. Cuplul se află în vacanță de aproape trei săptămâni
Ego.ro
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Zodii care se atrag ca un magnet. Relații pasionale și chimie irezistibilă
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Momentul când corpul îți spune STOP: ăsta este primul semn!
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Cifra anului tău personal: ce lecții și surprize aduce 2026
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Zodii care nu rezistă împreună oricât de mult ar lupta pentru relație
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Ghidul de vacanță: cum pleci liniștit
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Sydney Sweeney a pozat nud, acoperită doar de vopsea aurie. Imaginile momentului cu cea mai râvnită blondă din showbiz
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Chef Richard Abou Zaki, video adorabil alături de fiica lui, Carlotta. Ce cuvinte a învățat-o în limba română
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Unica.ro
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Horoscopul dragostei pentru 2026 e aici! Ce zodii vor uita, în sfârșit, de necazuri și vor trăi fiorii iubirii și cine are toate șansele să se despartă anul acesta
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
Artista noastră și-a confirmat relația cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr! Iubește din nou și e mai fericită ca oricând! Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
catine.ro
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Nominalizările SAG Awards 2026. One Battle After Another a stabilit un nou record
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026. Balanțele caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
6 zodii chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 9 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Cum să-ți dezvolți reziliența în 2026. Strategii și practici ușor de pus în aplicare
Mai multe din people
Dana Rogoz, sinceră cu privire la planurile pentru anul 2026: "Am oricum tendința de a mă supraîncărca"
Dana Rogoz, sinceră cu privire la planurile pentru anul 2026: "Am oricum tendința de a mă supraîncărca"
People

Dana Rogoz a povestit despre felul în care privește planurile pentru anul 2026.

+ Mai multe
Prin ce peripeții a trecut Gina Chirilă în timpul unei vacanțe în Africa: "Mi-a fost rău cum nu mi-a fost niciodată"
Prin ce peripeții a trecut Gina Chirilă în timpul unei vacanțe în Africa: "Mi-a fost rău cum nu mi-a fost niciodată"
People

Gina Chirilă a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în timpul vacanței din Africa.

+ Mai multe
Gigi Hadid și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum și-a surprins supermodelul fanii
Gigi Hadid și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Cum și-a surprins supermodelul fanii
People

Gigi Hadid a afișat o schimbare spectaculoasă de look, devenind brunetă complet.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC