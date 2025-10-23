Victoria Beckham vorbește despre presupusa aventură dintre soțul ei, David Beckham, și fosta lui asistentă, Rebecca Loos

Victoria Beckham a părut să reacționeze la recentele afirmații făcute de Rebecca Loos, fosta asistentă a lui David Beckham, cea care a readus în discuție presupusa ei aventură cu fotbalistul.

Victoria Beckham, aluzie la presupusa aventură a lui David cu Rebecca Loos

Într-un episod al podcastului Call Her Daddy, Victoria Beckham a fost întrebată direct cum a reușit cuplul să facă față „tuturor speculațiilor despre căsnicia lor de-a lungul anilor.”

„Știi, ni s-au aruncat atâtea de-a lungul timpului, și vorbeam despre asta pentru că tocmai am sărbătorit 26 de ani de căsnicie,” a spus Victoria, în vârstă de 51 de ani, cu calm și hotărâre. „Și, apropo, lumea spunea că nu o să rezistăm… Ei bine, 26 de ani mai târziu!” a adăugat ea zâmbind. „Am trecut prin atâtea împreună și, indiferent de ce s-a întâmplat, am rămas uniți și am înfruntat furtuna împreună.”

Victoria Beckham a vorbit apoi despre lupta ei cu tulburările alimentare, o problemă pe care a ascuns-o atât de bine, încât nici măcar soțul ei, David Beckham, nu știa de ea. În dialogul cu Cooper, creatoarea de modă a menționat și relațiile apropiate din familia lor, în ciuda tensiunilor recente dintre fiul cel mare, Brooklyn Beckham, și soția acestuia, Nicola Peltz.

David Beckham, acuzat de infidelitate în primii ani de căsnicie

În 2004, Rebecca Loos a susținut că a avut o aventură de patru luni cu David Beckham, după ce acesta ar fi invitat-o la un hotel în perioada în care Victoria era plecată din oraș — la doar cinci ani după ce se căsătoriseră.

Fostul fotbalist a negat mereu acuzațiile, iar în documentarul său, Beckham, de pe Netflix, a mărturisit că a fost „incredibil de dureros” să o vadă pe soția lui suferind din cauza zvonurilor. În același film, deși i-a rămas alături, Victoria a recunoscut că, în acea perioadă, a ajuns să „îl resimtă” și că s-a simțit „mai nefericită ca niciodată.”

„A fost cea mai grea perioadă din viața noastră, pentru că părea că întreaga lume era împotriva noastră… iar, sincer, uneori eram și noi unul împotriva celuilalt,” a spus fosta Spice Girl, numind întreaga situație un adevărat „circ.”

După difuzarea documentarului, Rebecca Loos și-a susținut din nou povestea într-un interviu pentru 60 Minutes Australia, afirmând că „nu a exagerat și nu a mințit niciodată, nici măcar o clipă,” în ciuda negărilor lui David. Fosta asistentă a declarat că s-a considerat „curajoasă” pentru că s-a ridicat „împotriva celui mai puternic și influent cuplu din showbiz, care are bani pentru cei mai buni avocați și cea mai bună echipă de PR.”

„Tot ce am avut de partea mea a fost adevărul”, a adăugat ea.

David și Victoria Beckham sunt căsătoriți din 1999 și au patru copii: Brooklyn, Romeo, Cruz și mezina familiei, Harper.

Citește și:

Theo Rose, dezvăluiri despre cele mai dificile momente din relația cu Anghel Damian: „Nu l-am văzut niciodată mai obosit, mai irascibil'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro