Victoria Beckham, declarații oneste despre intervențiile sale estetice: „Nu știu unde s-au dus acei sâni”

Victoria Beckham a decis să vorbească deschis despre motivul pentru care a renunțat la implanturile mamare, o alegere care, spune ea, marchează o etapă profundă de transformare personală și profesională.

Fosta membră Spice Girls a devenit astăzi una dintre cele mai influente figuri din lumea modei. Cu sinceritate și autoironie, Victoria a vorbit despre momentul în care a simțit nevoia să-și redescopere identitatea.

„Nu știu unde s-au dus acei sâni, dar s-au dus”, a glumit Beckham, potrivit The Sun. Ea a adăugat: „Colaborarea cu Roland Mouret a avut cu siguranță un rol în decizie. Este extraordinar și cred că nu aș fi avut o carieră în modă fără sprijinul lui”.

Beckham a povestit că această schimbare a venit într-o perioadă în care își dorea să fie luată mai în serios și să renunțe la imaginea ultra-glamour care o făcuse celebră la începutul carierei.

„Totul a pornit dintr-o nevoie de a fi luată în serios și din faptul că nu mai știam cine sunt cu adevărat”, a spus Victoria, conform PEOPLE. Ea a mai explicat: „Cred că Roland m-a încurajat să fiu eu însămi, să nu mai simt că trebuie să joc un rol. Mi-a spus pur și simplu să o iau mai ușor. Să simplific”.

Această perspectivă, spune ea, a avut un impact profund.

„A fost momentul în care am reușit să mă exprim cu adevărat prin propriul meu brand”, a declarat pentru The Sun.

Victoria și-a lansat brand-ul eponim în 2008, iar în documentarul de pe Netflix, Victoria Beckham, i-a recunoscut lui Roland Mouret meritul pentru rolul esențial în tranziția ei de la muzică la design vestimentar.

„Roland a văzut ceva în mine, nu știu ce anume, dar a crezut în mine. A fost sincer și foarte exigent. Nu-i păsa dacă îmi plăcea ce spunea sau nu, pur și simplu spunea lucrurilor pe nume”, a mărturisit ea în documentar, descriindu-l ca pe un om onest și autentic.

În interviul pentru The Sun, Victoria Beckham și-a analizat cu umor alegerile de stil din anii ’90 și începutul anilor 2000, mărturisind că i-a fost dificil să se regăsească după perioada Spice Girls.

„Am petrecut mult timp după perioada Spice Girls căutându-mi scopul. Nu știam cine sunt. Probabil de aceea mă îmbrăcam așa – mult păr, topuri strâmte și bronz fals”, a spus ea râzând, adăugând: „Încă mai folosesc bronz artificial”.

Beckham a vorbit și despre perioada în care făcea parte din faimoasa categorie a WAGs (soțiile și iubitele fotbaliștilor), în timpul Cupei Mondiale din 2006.

„A fost o perioadă distractivă”, a spus ea în documentar. „Aveam sâni mari, părul mare, mergeam la cumpărături și ne bucuram de viață. Țin minte cum una dintre soțiile de fotbaliști avea atât de multe genți de designer încât nu putea trece prin ușile rotative ale hotelului”.

Deși privită cu nostalgie, acea etapă nu i-a oferit împlinirea pe care o căuta.

„Nu mă simțeam împlinită din punct de vedere creativ, așa că, probabil, așa am rămas în atenția lumii”, a explicat Victoria pentru The Sun.

Serialul-documentar de pe Netflix oferă o privire intimă asupra vieții și carierei sale, surprinzând pregătirile pentru cel mai important moment al brand-ului Victoria Beckham: prezentarea colecției de la Paris Fashion Week 2024.

Text de Serena Estera Bebi

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro