Keith Urban, confesiuni rare despre viața sa „singuratică și mizerabilă”, în pragul despărțirii de Nicole Kidman

La doar câteva săptămâni după ce presa internațională a confirmat despărțirea de Nicole Kidman, Keith Urban a vorbit deschis despre dificultățile vieții de artist aflat mereu pe drumuri. Muzicianul a vorbit deschis despre sentimentul de izolare și epuizarea resimțită în timpul turneelor, într-un nou episod al emisiunii sale The Road, care va avea premiera pe 19 octombrie la CBS și Paramount+.

„De unde să începem? Este o chemare, și ori o urmezi, ori nu o să reușești”, a spus Urban, în vârstă de 57 de ani, într-un fragment din episodul citat de Daily Mail. Artistul a explicat că, indiferent de stările prin care trece, „spectacolul trebuie să continue”.

„Când te trezești într-un autocar la 3:30 dimineața și ești bolnav rău, ești în mijlocul pustietății și trebuie să cânți al cincilea concert în acea seară, și n-ai dormit, îți lipsesc prietenii, îți lipsește familia, ești complet singur, mizerabil și bolnav — și te întrebi: ‘De ce fac asta?’ Singurul răspuns posibil este: pentru că asta m-am născut să fac”, a mărturisit muzicianul.

Noua emisiune a lui Keith Urban urmărește 12 artiști care concurează pentru șansa de a cânta în deschiderea concertelor sale din SUA.

Potrivit Page Six, aceste confesiuni vin la scurt timp după ce publicația a confirmat divorțul dintre Urban și Kidman, după 19 ani de căsnicie. O sursă apropiată cuplului a declarat în septembrie că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, adăugând că actrița „nu și-a dorit separarea și a încercat să repare lucrurile”.

La momentul respectiv, TMZ relata că Urban se mutase din casa familiei, iar Kidman avea grijă de cele două fiice ale lor, Sunday Rose, 17 ani, și Faith Margaret, 14 ani. Actrița are, de asemenea, doi copii adulți din prima sa căsătorie cu Tom Cruise.

„[Kidman] ține familia unită în această perioadă dificilă, de când Keith este plecat”, a precizat o sursă pentru publicație.

Keith Urban și Nicole Kidman s-au cunoscut în 2005 și s-au logodit în mai 2006, căsătorindu-se o lună mai târziu la Capela Memorială Cardinal Cerretti din Sydney, Australia.

Un specialist PR din industria muzicală din Nashville a afirmat recent că Urban „și-ar fi refăcut deja viața” alături de o femeie mai tânără din branșă.

„Zvonul este că se vede cu o femeie mai tânără din industrie. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să știe cine este, dar deocamdată e un mister”, a declarat sursa.

Cântăreața de country Maggie Baugh, în vârstă de 25 de ani, a fost menționată în aceste speculații. Urban și Baugh s-au cunoscut în 2024, când el a invitat-o să cânte alături de el la gala CMT Music Awards. Ulterior, i-a propus să se alăture trupei sale, lucru pe care artista l-a confirmat într-un interviu acordat revistei Pittsburgh Music Magazine în aprilie.

„A lucra cu Keith Urban a fost ca și cum ai merge la o școală pentru vedete rock. E o adevărată enciclopedie muzicală”, a spus Baugh.

După anunțul despărțirii, în mediul online au reapărut clipuri mai vechi în care cei doi cântau împreună pe scenă. Într-un concert din Las Vegas, Urban poate fi auzit cântând „M-am născut ca să te iubesc”, privind direct către Baugh. Cei doi au interpretat și piesa The Fighter, însă artistul a modificat versurile originale, cântând: „Maggie, eu voi fi luptătorul tău”, moment pe care tânăra l-a repostat pe Instagram cu mesajul: „Chiar a spus asta?”.

Tatăl artistei, Chuck Baugh, a negat însă zvonurile, explicând pentru Daily Mail: „Nu știu nimic despre asta, în afară de faptul că ea este chitarista lui. Este mai degrabă o legătură profesională între muzicieni, nu o relație romantică”.

Conform documentelor de divorț obținute de Daily Mail, Nicole Kidman va deveni tutorele principal al celor două fiice. Cuplul a ajuns la un acord neobișnuit privind custodia: actrița va petrece 306 zile pe an cu fete­le, iar Keith doar 59. Documentul mai prevede că cei doi vor lua împreună deciziile importante legate de educația și activitățile copiilor. Niciunul dintre ei nu va plăti pensie alimentară, întrucât Keith „a achitat deja toate obligațiile financiare privind creșterea copiilor”.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro