Nicole Kidman, schimbare de look pe fondul divorțului de Keith Urban. Cum a apărut actrița alături de fiicele ei la prezentarea Chanel

Nicole Kidman a apărut cu un nou look la Paris Fashion Week.

Nicole Kidman, proaspăt singură, își arată noul look „post-despărțire” la Paris Fashion Week, pe fondul separării de Keith Urban

Nicole Kidman, un nou look

Actrița în vârstă de 58 de ani, a cărei despărțire neașteptată de cântărețul de muzică country a fost făcută publică săptămâna trecută, și-a etalat noua tunsoare „de după despărțire” în timp ce era însoțită de fiicele sale, Sunday (17 ani) și Faith (14 ani), la prezentarea de modă Chanel, luni, la Paris.

Coafura, inspirată din stilul Barbarella, a marcat o schimbare față de look-ul cu cărare pe mijloc pe care îl purta cu doar câteva zile înainte, semn al unei transformări de imagine în plin proces de despărțire.

În ton cu tema serii — denimul — actrița a optat pentru o ținută elegantă, dar relaxată: o cămașă albă simplă și o pereche de blugi, pozând alături de cele două fiice ale sale din căsnicia cu Urban. Fiica cea mare, Sunday Rose, a purtat și ea blugi, asortați cu un pulover roșu fără mâneci, în timp ce sora mai mică, Faith, a ales o jachetă din denim deschis la culoare și o rochie mini neagră, semnate de casa de modă franceză.

Nicole Kidman a devenit și ambasadoare a brand-ului Chanel.

Mama și fiicele au fost însoțite de jurnalista Lucia Hawley — fiica Antoniei, sora lui Kidman — în timp ce se îndreptau către evenimentul de la Paris.

Actrița și Keith Urban divorțează

Vedeta de la Hollywood și-a anunțat separarea de soțul său, Keith Urban, săptămâna trecută, în contextul zvonurilor că artistul s-ar fi apropiat deja de o femeie mai tânără din industria muzicală. Despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban a ieșit la iveală doar cu câteva zile în urmă, actrița depunând oficial cererea de divorț marți, după 19 ani de căsnicie și doi copii împreună.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2005 și s-au logodit în mai 2006, urmând ca luna următoare să se căsătorească la Capela Memorială Cardinal Cerretti din Sydney, Australia.

În această săptămână, un specialist PR din industria muzicală din Nashville a afirmat că Urban „și-ar fi refăcut deja viața” alături de o femeie mai tânără din branșă.

„Zvonul este că se vede cu o femeie mai tânără din industrie. Toată lumea vorbește despre asta. Toți vor să știe cine este, dar deocamdată e un mister”, a declarat sursa.

Cântăreața de country Baugh, în vârstă de 25 de ani, a fost implicată în aceste speculații. Urban și Baugh s-au cunoscut anul trecut, în 2024, când el a invitat-o să cânte alături de el la gala CMT Music Awards. Ulterior, i-a propus să se alăture trupei sale ca chitaristă de suport — lucru pe care ea l-a confirmat într-un interviu acordat în aprilie revistei Pittsburgh Music Magazine.

„A lucra cu Keith Urban a fost ca și cum ai merge la o școală pentru vedete rock. E o adevărată enciclopedie muzicală”, a spus artista.

După anunțul despărțirii, în mediul online au reapărut clipuri mai vechi în care cei doi cântau împreună pe scenă. Într-un concert din Las Vegas, Urban poate fi auzit cântând „M-am născut ca să te iubesc”, privind direct către Baugh. Cei doi au interpretat și piesa The Fighter, însă Urban a modificat versurile originale cântând: „Maggie, eu voi fi luptătorul tău”, moment pe care tânăra l-a repostat pe Instagram cu mesajul: „A spus oare chiar asta?”.

Nu este clar dacă Baugh a urcat din nou pe scenă cu Urban la concertul din Pennsylvania, de joi.

Ultima apariție publică a cuplului Keith Urban – Nicole Kidman datează din iunie, când au participat împreună la un meci de la Cupa Mondială FIFA, în Nashville, Tennessee.

Actrița australiano-americană locuiește acum în casa lor din Nashville, evaluată la 4 milioane de dolari, împreună cu cele două fiice adolescente. Potrivit apropiaților, Nicole ar fi fost „luată prin surprindere' de decizia de separare.

„Keith și Nicole aproape că nu se mai vedeau: ea filma constant, iar el era mereu în turnee. Încă există dragoste între ei și poate că nu vor divorța definitiv, dar în acest moment trăiesc în lumi complet diferite. Nu mai sunt un cuplu în adevăratul sens al cuvântului”, a spus o sursă.

O altă sursă a declarat pentru revista People că actrița „este rănită și se simte trădată. E devastată. E șocată', adăugând că „nu și-a dorit acest lucru și a luptat ca să salveze căsnicia”.

Conform documentelor de divorț obținute de Daily Mail, Kidman va deveni părintele principal al celor două fiice ale lor. Cuplul a ajuns la un acord neobișnuit privind custodia: Nicole va petrece 306 zile pe an cu fetele, iar Keith doar 59. Documentul mai prevede că cei doi vor lua împreună deciziile importante legate de educația și activitățile copiilor. Niciunul dintre ei nu va plăti pensie alimentară, întrucât Keith „a achitat deja toate obligațiile financiare privind creșterea copiilor”.

În ciuda divorțului, ambii au convenit să mențină „o relație iubitoare, stabilă, coerentă și plină de grijă’ cu fiicele lor. De asemenea, fostul cuplu se angajează „să nu vorbească negativ unul despre celălalt” și să le încurajeze pe fete „să-l iubească pe celălalt părinte și să se simtă confortabil în ambele familii”.

Atât Kidman, cât și Urban trebuie să urmeze un „curs parental obligatoriu” în termen de 60 de zile de la depunerea actelor de divorț. Planul de custodie a fost semnat de Nicole Kidman pe 6 septembrie, iar de Urban pe 29 august, cu câteva zile mai devreme.

Citește și:
Ce părere are Ana Bodea despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ea și partenerul ei, Valentin Butnaru: „O conexiune atât de specială'

foto: Arhiva ELLE

