Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney

Céline Dion a ieșit să se bucure de un concert al unei alte legende – și a făcut-o în familie! Cântăreața, în vârstă de 57 de ani, a avut o apariție rară la concertul lui Paul McCartney din Las Vegas. Potrivit presei, Dion a fost văzută în public la spectacolul de pe Allegiant Stadium, parte a turneului Got Back, alături de cei trei fii ai săi.

Celine Dion, surprinsă alături de fiii ei la concert

Artista, îmbrăcată într-un helancă neagră și purtând o pălărie, a fost surprinsă aplaudând și ridicând pumnii în aer, bucurându-se de prestația lui McCartney împreună cu René-Charles, 24 de ani, și gemenii Nelson și Eddy, de 14 ani. Dion i-a adus pe lume pe băieți alături de soțul ei, René Angélil, care a murit în 2016 din cauza unui cancer la gât.

Celine a avut foarte puține apariții publice de când a fost diagnosticată cu Sindromul Persoanei Rigide, o boală autoimună și neurologică rară, diagnostic pus în august 2022. Totuși, ea a mai ieșit să asiste la concerte live. În iunie, Dion a fost văzută din nou în public la Allegiant Stadium, de data aceasta la turneul mondial Music of the Spheres al trupei Coldplay, unde a schimbat câteva vorbe și cu solistul Chris Martin, care a și cântat pentru ea în timpul show-ului.

„Ei bine, Céline, sora mea frumoasă. Inima mea continuă și continuă, aproape, departe, ești o adevărată superstar. Haideți să aplaudăm legendara Céline Dion, te iubim”, a spus Martin de pe scenă, după ce imaginea cântăreței a apărut pe ecrane, potrivit unui clip video distribuit de fani pe X. Omagiul său, împreună cu aplauzele publicului, au emoționat-o vizibil pe interpreta hitului The Power of Love.

Artista suferă de o afecțiune neurologică rară

Dion, care a participat la concertul Coldplay tot alături de fiii ei, a descris mai târziu experiența ca fiind „de neuitat” pe Instagram, scriind: „Inima mea cântă încă!” „Un mulțumesc din suflet trupei și echipei lor extraordinare pentru felul cald și plin de bunătate cu care mi-au primit familia,” a adăugat ea. „A fost totul… fantastique.”, a mai spus artista.

Acea apariție de familie pe Allegiant Stadium a venit la scurt timp după ce Dion a vorbit despre cum găsește putere în fiii ei, în timp ce se confruntă cu boala, care aduce simptome precum spasme musculare dureroase, dificultăți de mers și de respirație, într-un interviu de copertă pentru PEOPLE.

„Abia puteam să merg la un moment dat și îmi lipsea enorm să trăiesc cu adevărat”, a declarat ea atunci. „Copiii mei au început să observe. Mi-am spus: OK, și-au pierdut deja un părinte. Nu vreau să fie speriați. Le-am explicat: L-ați pierdut pe tata, dar mama are o afecțiune și e altceva. Nu o să mor. Este ceva cu care o să învăț să trăiesc,” a mai adăugat Dion.

