Nicole Kidman, decizie privind cariera sa, în contextul divorțului de Keith Urban

Nicole Kidman a dezvăluit ce schmbări ar face în cariera ei, pe fondul divorțului de Keith Urban.

  de ELLE.ro
Nicole Kidman, decizie privind cariera sa, în contextul divorțului de Keith Urban

După separarea de Keith Urban, Nicole Kidman a declarat într-un nou interviu pentru Vogue că își dorește să se concentreze pe scris. Actrița în vârstă de 58 de ani, apreciată de-a lungul decadelor pentru cariera sa în actorie, pare să își deschidă acum un nou capitol creativ.

Nicole Kidman se gândește la schimbări în carieră

În interviul pentru ediția din noiembrie a revistei Vogue, Nicole Kidman a dezvăluit că ține un jurnal și își notează adesea visurile înainte de a le arde – un ritual care i-a stârnit interesul pentru scris mai serios. „Mă gândesc să scriu”, a mărturisit ea. „Dar există o mulțime de lucruri pe care le adun în mica mea psihologie.”

Actrița din Babygirl nu a mai regizat sau scris până acum, motivul fiind lipsa timpului. „Scrisul ar fi”, a spus Nicole, iar jurnalistul Vogue a întrebat: „O abatere?” „Sau poate o necesitate”, a răspuns ea. Această dezvăluire vine după ce actrița a depus actele pentru divorț de soțul ei, Keith Urban, invocând „diferențe ireconciliabile.” Cei doi s-au căsătorit în iunie 2006, după ce s-au cunoscut în 2005, și au împreună două fiice: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, 14 ani.

Nicole Kidman își face totodată simțită prezența și în lumea modei. Pe 7 octombrie, actrița a anunțat că revine la Chanel ca ambasadoare, odată cu debutul lui Matthieu Blazy în funcția de director creativ al casei.

„Sunt încântată să mă alătur casei Chanel în timp ce începe noul său capitol sub conducerea lui Matthieu”, a spus ea. „Ca cineva care apreciază atât de mult Haute Couture, abia aștept să fiu martoră la viziunea lui Matthieu pentru cea mai veche casă de Haute Couture încă în funcțiune și să am ocazia să port creațiile pe care știu că vor fi superbe.”

Nicole a continuat: „Chanel a fost mereu înaintea vremurilor, oferind o lumină inteligentă și grațioasă asupra femeilor, și sunt sigură că Matthieu nu va face excepție, la fel cum a făcut Karl [Lagerfeld] pe vremuri.” Matthieu Blazy a adăugat despre colaborarea cu Nicole: „De la filmul de neuitat al lui Baz Luhrmann până la nenumăratele ei apariții pe covorul roșu, Nicole a făcut întotdeauna parte din istoria casei. Să fi lucrat cu Nicole în trecut și să mă reunesc acum cu ea la Chanel este un vis devenit realitate și nu m-ar putea face mai fericit.”

Actrița a afișat un nou look

În paralel, actrița se pregătește pentru viitorul său proiect cinematografic: filmările pentru thriller-ul juridic Discretion, bazat pe o nuvelă de Chandler Baker, vor începe anul viitor și vor fi disponibile pe Paramount+, într-o serie de opt episoade.

Actrița în vârstă de 58 de ani, a cărei despărțire neașteptată de cântărețul de muzică country a fost făcută publică săptămâna trecută, și-a etalat noua tunsoare „de după despărțire” în timp ce era însoțită de fiicele sale, Sunday (17 ani) și Faith (14 ani), la prezentarea de modă Chanel de la Paris.

Coafura, inspirată din stilul Barbarella, a marcat o schimbare față de look-ul cu cărare pe mijloc pe care îl purta cu doar câteva zile înainte, semn al unei transformări de imagine în plin proces de despărțire.

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
