Care ar fi, de fapt, motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban?

Motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban ar fi o altă femeie – cel puțin acesta este scenariul dezvăluit presei americane de mai multe surse din apropierea fostului cuplu, care susțin că zvonurile privind o altă relație a cântărețului country au circulat cu multă vreme înainte de anunțul separării în Nashville, orașul în care locuiesc cei doi.

La doar o zi după confirmarea despărțirii, publicația specializată în celebrități TMZ a raportat că se zvonește că motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Urban ar fi că acesta ar fi trecut deja peste fosta sa căsnicie, începând o relație cu altcineva.

„Toate semnele indică faptul că Keith este cu o altă femeie”, au declarat pentru presa mai multe surse apropiate actriței. „Să spunem că Nicole nu contestă asta, dar e totuși șocată.”, a continuat sursa.

O altă persoană care cunoaște situația susține că motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban este cunoscut de multă lume din oraș: „Este peste tot în Nashville”. Urban și Kidman s-au separat în luna iunie, și încă nu este clar dacă Urban a continuat relația începută înainte de separare, persoana cu care acesta și-ar fi înșelat soția nefiind încă identificată de respectivele surse.

O altă sursă apropiată fostului cuplu a declarat pentru publicația Page Six că oamenii din Nashville, Tennessee, unde locuiește fostul cuplu, bârfesc de multă despre posibila infidelitate din partea lui Urban, deși motivul divorțului dintre cei doi nu a fost făcut încă public de nici unul dintre parteneri, iar reprezentanții acestora nu au răspuns solicitărilor de a comenta despre acest lucru.

Aceeași sursă a declarat pentru Page Six că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, sugerând în același timp că Urban a fost cel care a inițiat separarea în vreme ce Kidman „încerca să salveze lucrurile”.

Dincolo de motivul divorțului dintre Nicole Kidman și Keith Urban, mai multe surse au mai declarat pentru TMZ că celebrul cântăreț de country, în vârstă de 57 de ani, s-ar fi mutat din casa sa din Nashville în care locuia cu Kidman, în vârstă de 58 de ani, și cu cele două fiice ale lor: Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, și Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. De asemenea, Urban și-ar fi cumpărat propria casă în oraș.

„Kidman ține familia laolaltă în această perioadă dificilă de când Keith a plecat”, a spus o sursă, referindu-se la turneul său actual.

Aceste noi informații vin în contradicție cu cele publicate inițial de TMZ, care afirmase că actrița a fost cea care a cerut în mod oficial divorțul. Speculațiile privind o posibilă separare între cei doi au început să apară în luna iunie, atunci când Keith Urban a ieșit dintr-un interviu pe care îl acorda pe platforma Zoom, atunci când a fost întrebat de un reporter ce simte în legătură cu rolurile provocatoare și nonconformiste pe care le face soția sa, și care deseori implică și scene de sex în care apare alături de alți actori.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au căsătorit în iunie 2006. Kidman mai fusese căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise, din 1990 până în 2001.

