Theo Rose, declarație de dragoste pentru Anghel Damian. Gestul artistei i-a emoționat pe fani

Theo Rose și Anghel Damian continuă să fie unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar relația lor pare să fie din ce în ce mai puternică. Dincolo de proiectele profesionale și programul aglomerat, artista și regizorul demonstrează constant că familia rămâne pe primul loc.

Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian

Între Theo Rose și Anghel Damian există o legătură specială, iar acest lucru se vede inclusiv în aparițiile lor publice. Cei doi au construit împreună nu doar o relație solidă, ci și o familie, după venirea pe lume a băiețelului lor. Recent, artista și partenerul ei au participat la un eveniment la Cannes, unde au atras imediat atenția. Eleganți și zâmbitori, cei doi au fost surprinși împreună într-un moment care a stârnit reacții din partea admiratorilor.

Theo Rose a publicat ulterior pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Anghel Damian, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soțului ei.

„Te iubesc, omule!”, a scris Theo Rose, pe Instagram.

Nu este pentru prima dată când artista vorbește deschis despre relația pe care o are cu Anghel Damian. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își trăiască povestea discret, însă au oferit și momente care au arătat apropierea și naturalețea dintre ei.

Theo Rose, recompensată cu un premiu

Theo Rose a dezvăluit recent că a obținut un premiu în cadrul unei gale.

Theo Rose a fost premiată la WIBA (World Influencers and Bloggers Association), un eveniment anual găzduit de emblematicul Hôtel Martinez și care are loc în cadrul Festivalului de Film de la Cannes. Această ceremonie recunoaște și premiază munca personalităților din social media din diverse domenii.

„Zilele trecute am ridicat un premiu la gala @wibaawards. Thank you dar nu despre premiu vreau să vă zic, ci despre faptul că mi-am înfruntat una dintre fricile mele mari: am vorbit în engleză, în public, pe o scenă. M-a ajutat, sigur, faptul că aveam în fața mea oameni pe care nu-i cunoșteam, dar, totuși… am reușit nu doar să vorbesc, ci chiar și să fiu simpatică (din ce mi-au spus ai mei, din sală). Le-am povestit, le-am și cântat acapella, m-au aplaudat și am venit acasă mai încrezătoare.

Frică asta ne ține pe loc mai mult decât ne place să recunoaștem. Ne face să dăm înapoi, să tăcem când am avea ceva de spus, să refuzăm lucruri care poate ne-ar fi schimbat puțin viața. Și nu stau să vă înșir acum toate momentele în care am zis ‘nu’ doar de frica ochilor din jur. Dar uite că, din când în când, mai câștigi câte o bătălie dasta mică cu tine. Și alea mici ajung să conteze cel mai mult.

Hai, noroc!”

Anghel Damian, mândru de soția lui, Theo Rose

De asemenea, Anghel Damian a vorbit într-o postare pe Instagram despre experiența trăită la Festivalul de Film de la Cannes alături de Theo Rose. Regizorul a fost impresionat de filmul Coward, al cineastul belgian Lukas Dhont. Anghel Damian a ținut să o laude pe Theo Rose pentru curajul de a-și depăși o frică.

„Am fugit două zile până la Cannes.

Am prins doar un film din competiție, Coward al belgianului Dhont, un film cu doi actori absolut remarcabili, care, de altfel, au bifat și premiul de interpretare, ex aequo. Am fost alături de soția mea la o gală, în timp ce își depășea frică de a vorbi public în engleză și o făcea cu talentul unui vorbitor antrenat în stand-up comedy. Și ne-am plimbat printr-un oraș care, timp de 10 zile pe an, respiră cinema.

Fjord nu l-am prins pe ecrane, dar am prins ceva mai important decât atât: efervescență aia greu de explicat care apare când o lume de străini vorbește despre un film. M-am bucurat sincer și pentru reacția pe care a avut-o filmul acolo, pentru freamătul pe care l-am simțit în jurul lui, pentru faptul că, din când în când, ceva făcut la noi mai reușește să treacă granița și să miște oamenii. Îi felicit pe această cale pe toți cei implicați și, mai ales, pe Cristian Mungiu.”

Foto: Instagram

