Din nefericire, acesta nu este doar un scenariu ficțional. În general există semne neașteptate de infarct la femei, iar acestea sunt diferite de unele semne ale unui infarct la bărbați. Un studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences indică faptul că femeile au mai multe șanse de a supraviețui unui infarct atunci când sunt tratate de o femeie, care are mai multe șanse să recunoască simptomele unui infarct.

Este un moment ideal pentru educația în legătură cu acele semne ale unui infarct pe care doar femeile le experimentează, astfel încât, dacă ți se întâmplă, să poți apela la un medic. Dureri ale pieptului, traspirații reci, amețeală, durere în partea de sus a corpului, respirație sacadată și greața sunt genul de simptome pe care le poți asocia cu infarctul la femei și la bărbați. Pentru femei este posibil ca niciuna să nu se întâmple, susțin unii medici.

Centrul american de prevenție a bolilor a menționat faptul că bolile de inimă sunt cauza principală a decesurilor la femeile de peste 35 de ani și mai în vârstă, din Statele Unite. Dacă nu ești sigură la ce semne să fii atentă, există unele simptome neașteptate la femei. Deoarece, cu cât știi mai multe, cu atât ai mai multe șanse să supraviețuiești sau să ajuți pe cineva să supraviețuiască unui infarct.

Iată 7 semne ale unui infarct, pe care toate femeile ar trebui să le cunoască:

1.Încleștarea maxilarului

Deoarece femeile experimentează simptome diferite decât bărbații, profesioniștii le înlătură în general grijile. Dacă simți vreodată durere, disconfort sau o încleștare a maxilarului și nu ai o problemă medicală care să justifice durerea, acesta poate să fie un semn de infarct. Dacă ți se întâmplă, mergi direct la spital.

2.Durere abdominală

Identificarea semnalelor unui infarct la femei poate fi complicată deoarece multe dintre simptome sunt asociate în general cu alți factori. Totuși, conform American Heart Association, dacă ai simptome care nu îți sunt familiare, precum o durere abdominală bruscă, acompaniată de amețeală și de probleme respiratorii, trebuie să mergi la un doctor cât mai repede.

3.Durere sau presiune în partea superioară a corpului

Dacă ai experimentat dureri în partea superioară sau presiune în spate, acest lucru ar putea să nu fie de la un mușchi întins – mai ales dacă te simti amețită sau respiri greu. Doctorul Nieca Goldberg susține că unele femei care au un infarct simt o durere în partea de sus a spatelui care se simte ca o funie înfășurată în jurul lor. Dacă nu ai un motiv pentru care să simți această durere (precum o rană sau o lovitură), trebuie să vezi un doctor cât mai repede.

4.Semne ale unui infarct: Oboseală extremă

Infarcturile la femei sunt uneori un ucigaș silențios, deoarece unele femei nu au deloc simptome. Poți avea un preinfarct și să realizezi acest lucru mult mai târziu. Deborah Ekery, cardiologist la Spitalul de Cardiologie din Austin, Texas, a spus că vede adesea femei care se plâng de oboseală extremă și mai târziu iese la iveală faptul că acestea au avut un infarct de care nu au fost conștiente. Dacă te simți brusc obosită atunci când faci activități simple, atunci ar trebui să faci un control medical.

5.Greață, amețeală și transpirație

Deoarece unele dintre simptomele unui atac de inimă la femei – precum transpirație rece, amețeală și greață – mimează o problemă stomacală, s-ar putea să nu realizezi că simptomele provin de la un infarct. Dacă aceste simptome survin brusc și nu au ca și cauză un virus sau o intoxicație alimentară, ar putea să semnalizeze un infarct.

6.Semne ale unui infarct: O senzație de strângere în piept

Deși nu toate femeile simt o durere în piept înainte de un infarct, dacă simți o durere în piept care pare a fi în inima ta, sau dacă simți că pieptul tău se strânge, trebuie să vezi un medic.

7.Simptome prelungite

Dacă ai avut unul din aceste simptome pentru o perioadă mai lungă de timp, este important să vezi imediat un doctor. Într-un studiu al Școlii Medicale de la Harvard efectuat pe 500 de persoane care au suferit un infarct, 95% din ele au avut simptome care au persistat înainte ca ele să facă un infarct. Mai mult, femeile tinere sunt în general diagnosticate greșit, deoarece infarcturile nu sunt primul lucru care vine în minte doctorilor pentru femei de 20 sau 30 de ani.

Conform unui studiu publicat în Journal of the American College of Cardiology, femeile cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani au mai multe șanse să moară din cauza unui infarct, decât femeile mai în vârstă, deoarece simptomele lor nu sunt identificate imediat ca un infarct, iar acest lucru duce la o întârziere a tratamentului. Dacă istoricul tău medical arată prezenta unor boli cardiace în familie, sau dacă ai simptome care persistă și nu au o explicație, trebuie să efectuezi un control medical cât mai repede.

În timp ce un infarct pare un lucru care nu ți se poate întâmpla acum, dacă simți vreunul din simptome, ai încredere în intuiția ta. Dacă nu te simți bine, identificarea unui infarct din timp îți poate salva viața.

Citește și:

10 alimente pe care nu ar trebui să le consumi dimineața

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro