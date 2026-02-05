„România în direct”: Europa FM transmite de pe terenul de tenis, la Transylvania Open

Europa FM anunță un eveniment editorial de excepție: emisiunea „România în Direct”, moderată de Cătălin Striblea, se va transmite vineri, 6 februarie, de la ora 13:15 LIVE din inima celui mai important turneu de tenis din România – Transylvania Open WTA 250.

Într-un decor electrizant, fanii tenisului și ascultătorii din întreaga țară vor avea ocazia să asculte o analiză profundă a fenomenului sportiv românesc, alături de nume legendare care au scris istorie pe terenul de joc și care răspund ÎN EXCLUSIVITATE întrebărilor realizatorului Europa FM, Catalin Striblea.

Dezbaterea din această ediție specială ce se va desfășura vineri, 6 Februarie, de la 13:15, îi aduce la aceeași masă pe unii dintre cei mai influenți oameni din tenisul mondial și autohton: Simona Halep – dubla campioană de Grand Slam revine în fața publicului pentru a discuta despre reziliență, viitorul tenisului feminin și legătura specială cu fanii de la Cluj. Iar Horia Tecău, multiplu campion de Grand Slam la dublu, va oferi o perspectivă tactică asupra evoluției sportului alb. În același timp, Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open, va vorbi despre provocările organizării unui eveniment de un asemenea calibru în România.

Emisiunea Europa FM nu se va limita doar la experiențele din culisele sportului alb, Cătălin Striblea va aborda, alături de invitații săi, teme esențiale precum: impactul turneului Transylvania Open asupra imaginii României la nivel internațional; cum transformăm talentul brut al copiilor și tinerilor în performanță; care este povestea din spatele terenului. Toate acestea sunt doar câteva dintre subiectele ce vor fi abordate în timpul ediției speciale „România În Direct”, cu Cătălin Striblea la EuropaFM.

„Tenisul este mai mult decât un sport; este o oglindă a societății noastre. Să ai la un loc experiența Simonei, viziunea lui Horia și determinarea lui Patrick, chiar aici, la Cluj, este o oportunitate rară de a înțelege ce ne mână cu adevărat către performanță”, a declarat Cătălin Striblea. Emisiunea va putea fi ascultată LIVE pe frecvențele Europa FM și urmărită video pe pagina de Facebook a radioului și pe canalul oficial de YouTube, începând cu ora 13:15.

Foto: Europa FM

