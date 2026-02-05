Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul și procesul de vindecare: „Vă rog să știți că nu sunteți singuri”

Kate Middleton a transmis un mesaj profund pentru pacienții diagnosticați cu cancer.

Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul și procesul de vindecare: "Vă rog să știți că nu sunteți singuri"

Kate Middleton le-a transmis bolnavilor de cancer că „nu sunt singuri”, într-un mesaj profund personal, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului.

Într-un mesaj video emoționant, aceasta vorbește deschis despre drumul prin boală, pe care îl descrie ca fiind presărat atât cu „momente de teamă și epuizare”, cât și cu „momente de putere, bunătate și conexiune profundă”.

„De Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, care urmează un tratament sau care încearcă să-și găsească drumul spre recuperare. Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar pe cele ale pacienților, ci și pe ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături. Așa cum știe oricine a trecut printr-o astfel de experiență, acest drum nu este unul liniar. Sunt momente de frică și oboseală. Dar există și momente de forță, de bunătate și de conexiune profundă. Astăzi este un memento al importanței grijii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri”, a transmis Prințesa de Wales.

Mesajul este însoțit de imagini din vizita sa la Royal Marsden Hospital, din luna ianuarie a anului trecut, chiar în ziua în care a confirmat public că se află în remisie. Prințesa de Wales a fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore în ianuarie 2024, iar ulterior medicii au descoperit indicii de cancer, motiv pentru care a urmat un tratament preventiv de chimioterapie, extrem de solicitant.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Anunțul privind boala a fost făcut chiar de ea, printr-un mesaj video publicat în luna martie a aceluiași an. În septembrie 2024, Kate a dezvăluit că a finalizat tratamentul, avertizând însă că procesul de recuperare și revenirea la îndatoririle regale vor fi lente, dar constante.

În ianuarie anul trecut, Prințesa de Wales a adus vestea mult așteptată, anunțând că se află în remisie, cerând totodată înțelegere din partea publicului în privința revenirii sale treptate în viața publică.

„Este o ușurare să fiu acum în remisie”, scria ea atunci într-un mesaj pe rețelele sociale, adăugând că „așteaptă cu nerăbdare un an plin și împlinitor”.

O sursă citată de Daily Mail a precizat că, deși Prințesa a transmis și anul trecut un mesaj scris, acesta este primul mesaj video înregistrat de ea, descris drept extrem de „personal”. Vizita de anul trecut la Royal Marsden Hospital, instituție al cărei patron este, alături de soțul ei, a marcat prima sa apariție solo după finalizarea chimioterapiei preventive, în septembrie 2024.

Kate a purtat o ținută complet roșie în timpul vizitei, întâlnindu-se cu pacienți și membri ai personalului medical pentru a le mulțumi pentru „grija, sprijinul și compasiunea excepționale” de care a avut parte pe parcursul ultimelor 12 luni de luptă cu boala.

Descriindu-și tratamentul drept „extrem de dificil”, Prințesa i-a spus unui pacient aflat atunci sub chimioterapie: „Este un șoc atât de mare”.

Kate a vorbit cu emoție și despre „reziliența” pe care a dobândit-o în timpul tratamentului și a mulțumit unui susținător care i-a spus: „Cred că te-ai descurcat extraordinar cu copiii”.

În decembrie anul trecut, ca semn de recunoștință față de Royal Marsden, Prințesa de Wales a donat un brad de Crăciun „impunător”, provenit de la tradiționalul său serviciu de colinde, către filiala spitalului din Sutton.

Deși nu a vorbit niciodată public despre tipul de cancer cu care a fost diagnosticată, Kate a ales să își împărtășească experiența „care i-a schimbat viața, într-un gest puternic de solidaritate cu toți cei care se confruntă cu această boală.”

