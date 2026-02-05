Câți bani ar fi câștigat Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele cinci săptămâni de participare la Power Couple sezonul 3

Dilinca și Mădălin Șerban au părăsit competiția Power Couple de la Antena 1 după cinci săptămâni.

Dilinca și Mădălin au părăsit emisiunea
Dilinca și Mădălin Șerban au fost eliminați de la Power Couple, după cinci săptămâni de participare în emisiunea de la Antena 1.

Dilinca și Mădălin Șerban au părăsit emisiunea Power Couple

Provocări de neuitat, care arată că totul e posibil, atunci când te bucuri de experiență și când îți dai voie să faci lucruri care te sperie și pe care le consideri în afara zonei tale de confort. Investiții care subliniază încrederea pe care partenerii și-o poartă și care devin tot mai relevante în contextul competiției care se îndreaptă, pas cu pas, spre marele final. O nouă săptămână de Power Couple a ajuns aseară la final.

Proba de cuplu s-a anunțat a fi una pe atât de complicată, cât și de amuzantă, iar miza este una clară – primul loc obține un bonus de 2.000 de euro, iar ultimul va merge direct la vot. Acolo se aflau deja Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, cei care au făcut investiții mici și au ajuns pe ultimul loc, în clasamentul banilor.

Proba de cuplu a adus râsete, temeri depășite, strigăte și multă stare de bine! Legați la ochi, îndrăgostiții au trecut prin patru porți senzoriale, într-un labirint care i-a surprins și i-a lăsat cu multe semne de întrebare. Au avut de descoperit elemente, numit și aranjat în ordinea corectă, totul folosindu-se de gust, miros sau textură.

La finalul probei, Simona și Marius Urzică au primit bonusul de 2.000 de euro, ajungând pe primul lor în clasament, în timp ce Mădălin Șerban și Dilinca, s-au aflat pe ultimul loc.

Astfel, cele două cupluri propuse pentru eliminare au fost cele formate din Dilinca & Mădălin Șerban și Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza.

Concurenții au decis la votare că Power Couple trebuie să se încheie pentru Dilinca și Mădălin Șerban.

„Avem parte de un final frumos pentru că suntem și am fost înconjurați de oameni frumoși aici și de experiențe foarte frumoase. E emoționant. Nu avem niciun resentiment față de nimeni, este alegerea lor. E cel mai frumos joc pe care l-am jucat”, au declarat cei doi după aflarea votului.

Câți bani ar fi câștigat Mădălin Șerban și Dilinca pentru participarea la Power Couple

Unii dintre cei mai cunoscuți creatori din conținut din țară, cu cifre impresionante în mediul online, Dilinca și Mădălin Șerban formează un cuplu de aproape 4 ani și au venit la Power Couple cu dorința de a-și face noi amintiri împreună.

„Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o sa fie super tare, super greu, aștept să văd probele și, sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, mărturisește el, completat de Dilinca: „Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”., spuneau cei doi înainte de emisiune.

Ei au rezistat 5 etape la Power Couple. Pentru fiecare etapă (1 etapă = 1 săptămână), cuplul a primit 3.000 de euro. Prin urmare, pentru cele 5 etape, cei doi au devenit mai bogați cu 15.000 de euro, scrie Cancan.ro.

Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

