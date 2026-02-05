Vă iubiți, dar nu puteți fi împreună? Cum este interpretată greșit iubirea în situații din care ar trebui să ieși

Iubirea pentru celălalt intră în conflict puternic cu iubirea de sine? Există niște nevoi parțial împlinite, simți pasiune și fluturi în stomac, dar de fapt alte nevoi emoționale de bază nu sunt împlinite? Nici tu nu știi cum te-ai trezit în situații grele, complicate, și etichetezi iubirea acolo unde de fapt e altceva? Ce ai învățat despre iubire știi de la televizor, din cărți, din ceea ce-ți imaginezi tu că ar presupune deoarece nu ai avut un model clar și sănătos de cuplu? Asta te trimite spre alegeri care nu sunt cele mai bune pentru tine…

Este infidel… cu tine

Să vă ascundeți, să tânjiți unul după celălalt este palpitant, parcă simți că trăiești, dar și doare foarte tare uneori. Iar în această poveste nu uita că tu ești cea ascunsă, cea care este pe locul 2, și tu îl împarți inclusiv sexual cu altă femeie. Da, îți spune că nu poate pleca deoarece are copii, un istoric și o viață împreună. Acest partener are stabilitate acasă, sex și pasiune cu tine, un puzzle care îi convine. Ai avea încredere să fii oficial într-o relație cu cineva care minte, înșeală, care rănește cu bună știință? Și inclusiv pe tine te rănește când revine de fiecare dată când îi spui că îți e greu și nu vrei să mai trăiești așa.

Te iubește, dar nu e momentul pentru o relație

Căci el este foarte concentrat pe a reuși în viață, pe a-și construi o carieră, a se realiza profesional și financiar. Dar de când cuplul și evoluția profesională se exclud? Poate că el are propriile rigidități despre cum se rezolvă pe rând anumite lucruri, ori folosește cariera drept scuză, modalitate de a evita implicarea reală, asumarea unei relații. Nu există momentul nepotrivit, ci lipsa efortului de a-ți face loc în viața lui.

Încă este rănit dintr-o fostă relație

Poate că s-a despărțit după ani mulți împreună petrecuți cu iubita lui, poate chiar a fost căsătorit. Spune că te iubește, ești minunată dar el e indisponibil și nu se poate implica acum 100%. Oare nu confundă confortul, atracția cu iubire? Sau ceea ce etichetează drept iubire nu a fost o formă prin care el și-a alinat rănile provocate de despărțire? Cum să iubească și să fie indisponibil în același timp?

Vă iubiți, dar sunteți prea diferiți

Aveți valori importante complet diferite. Modul de a petrece timpul liber, ce să faceți în weekend-uri, în vacanțe este complet diferit. Viziunile despre lume, despre viață sunt diferite. Obiectivele personale sunt foarte diferite. Și iată cum a fi diferit devine de fapt numitorul comun, nu ceea ce împărtășiți. Și aici intervine întrebarea: îl iubești pe el sau ideea de relație? Te-ai îndrăgostit de acest om sau de potențialul său care să se manifeste în forma pe care ți-o dorești sau imaginezi tu? Atracția carnală este văzută drept iubire? Cât de des ai tendința să te angrenezi în misiuni de salvare sau de schimbare a unui om?

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro