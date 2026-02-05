Vă iubiți, dar nu puteți fi împreună? Cum este interpretată greșit iubirea în situații din care ar trebui să ieși

Atracția puternică este considerată același lucru cu iubirea? Promisiunile și o viață imaginată împreună alimentează acest construct? Fă un pas în spate și uită-te la ce ai nevoie cu adevărat.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Vă iubiți, dar nu puteți fi împreună? Cum este interpretată greșit iubirea în situații din care ar trebui să ieși

Iubirea pentru celălalt intră în conflict puternic cu iubirea de sine? Există niște nevoi parțial împlinite, simți pasiune și fluturi în stomac, dar de fapt alte nevoi emoționale de bază nu sunt împlinite? Nici tu nu știi cum te-ai trezit în situații grele, complicate, și etichetezi iubirea acolo unde de fapt e altceva? Ce ai învățat despre iubire știi de la televizor, din cărți, din ceea ce-ți imaginezi tu că ar presupune deoarece nu ai avut un model clar și sănătos de cuplu? Asta te trimite spre alegeri care nu sunt cele mai bune pentru tine…

Este infidel… cu tine

Să vă ascundeți, să tânjiți unul după celălalt este palpitant, parcă simți că trăiești, dar și doare foarte tare uneori. Iar în această poveste nu uita că tu ești cea ascunsă, cea care este pe locul 2, și tu îl împarți inclusiv sexual cu altă femeie. Da, îți spune că nu poate pleca deoarece are copii, un istoric și o viață împreună. Acest partener are stabilitate acasă, sex și pasiune cu tine, un puzzle care îi convine. Ai avea încredere să fii oficial într-o relație cu cineva care minte, înșeală, care rănește cu bună știință? Și inclusiv pe tine te rănește când revine de fiecare dată când îi spui că îți e greu și nu vrei să mai trăiești așa.

Te iubește, dar nu e momentul pentru o relație

Căci el este foarte concentrat pe a reuși în viață, pe a-și construi o carieră, a se realiza profesional și financiar. Dar de când cuplul și evoluția profesională se exclud? Poate că el are propriile rigidități despre cum se rezolvă pe rând anumite lucruri, ori folosește cariera drept scuză, modalitate de a evita implicarea reală, asumarea unei relații. Nu există momentul nepotrivit, ci lipsa efortului de a-ți face loc în viața lui.

Încă este rănit dintr-o fostă relație

Poate că s-a despărțit după ani mulți împreună petrecuți cu iubita lui, poate chiar a fost căsătorit. Spune că te iubește, ești minunată dar el e indisponibil și nu se poate implica acum 100%. Oare nu confundă confortul, atracția cu iubire? Sau ceea ce etichetează drept iubire nu a fost o formă prin care el și-a alinat rănile provocate de despărțire? Cum să iubească și să fie indisponibil în același timp?

Vă iubiți, dar sunteți prea diferiți

Aveți valori importante complet diferite. Modul de a petrece timpul liber, ce să faceți în weekend-uri, în vacanțe este complet diferit. Viziunile despre lume, despre viață sunt diferite. Obiectivele personale sunt foarte diferite. Și iată cum a fi diferit devine de fapt numitorul comun, nu ceea ce împărtășiți. Și aici intervine întrebarea: îl iubești pe el sau ideea de relație? Te-ai îndrăgostit de acest om sau de potențialul său care să se manifeste în forma pe care ți-o dorești sau imaginezi tu? Atracția carnală este văzută drept iubire? Cât de des ai tendința să te angrenezi în misiuni de salvare sau de schimbare a unui om?

Citește și:
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! Clopoțica și Comoara Pierdută - Ediția nr. 52 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) Lilo & Stitch - Ediția nr.10 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Robert Oppenheimer - ediția 22 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) Argonit - Ediția nr.20 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 116 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) Titanic - Ediția nr. 115 (Titanic) 52.9 RON Cumpără acum
DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) DUTRA D4K - Ungaria - Editia 10 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme de la care cu siguranță nu te-ai aștepta să aibă un final fericit
Lifestyle
Filme de la care cu siguranță nu te-ai aștepta să aibă un final fericit
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine
Lifestyle
La începutul unei povești romantice îți place mult să comunici online? Ce spune asta despre tine
Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna februarie 2026 pe Netflix
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Lifestyle
Jocuri psihologice pe care le faci și afectează tocmai pilonii de rezistență ai unui cuplu
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Lifestyle
Regizori care și-au cerut scuze public pentru filmele dezamăgitoare pe care le-au făcut
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Lifestyle
Tipuri de manipulare pe care le aplici în relație cu copilul tău și nu trebuie să mai procedezi așa
Libertatea
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Ce va face Cătălin Măruță la ora 15.00, începând de luni, după ce rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Își dorește tare”
Momentul în care Andreea Bălan a fost împinsă în piscină de Elena Cârstea, în direct, la TV. Artista nu a uitat incidentul stânjenitor
Momentul în care Andreea Bălan a fost împinsă în piscină de Elena Cârstea, în direct, la TV. Artista nu a uitat incidentul stânjenitor
Cum a apărut Elena Vîșcu în vacanța din Dubai. Fanii au observat schimbarea făcută de fosta soție a lui CRBL: „Înflorește după divorț”
Cum a apărut Elena Vîșcu în vacanța din Dubai. Fanii au observat schimbarea făcută de fosta soție a lui CRBL: „Înflorește după divorț”
Mădălina Ghenea, victorie importantă în instanță. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare: „Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”
Mădălina Ghenea, victorie importantă în instanță. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare: „Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”
Ego.ro
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Prințesa Kate, detalii ”neștiute” despre ”membrii” familiei sale. Totul a devenit public
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Ți se schimbă VIAȚA în 2026! Vezi dacă te afli printre norocoși!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Perversu' de pe Târgu Ocna vrea să participe la Survivor. Cum arată acum, cum se antrenează și cu ce se ocupă Sorin Ion
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Karina Jianu, actrița din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor
Unica.ro
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
Zodiile care au parte de trădări şi despărțiri în 2026. „Să nu-i mire pe cei care aveau nunta pusă, că nu o mai fac”
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
Ce decizie au luat acum autoritățile din România, în legătură cu Fulgy. E oficial! „Pentru mine, acest copil nu mai există! Mă lepăd!”, spune mama lui, Viorica de la Clejani
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00”. Ce a urmat e revoltător
catine.ro
A fost criticat mereu pentru kilogramele în plus, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată după o slăbire spectaculoasă
A fost criticat mereu pentru kilogramele în plus, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată după o slăbire spectaculoasă
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026. Peștii caută sinceritatea în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026. Peștii caută sinceritatea în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Dacă suferi de retenție de apă, consumă această ciorbă. Ce recomandă specialiștii
Dacă suferi de retenție de apă, consumă această ciorbă. Ce recomandă specialiștii
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Alimente care conțin mai multă Vitamina C decât portocalele. Ce poți să alegi în fiecare zi pentru sănătate
Mai multe din lifestyle
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Filme de neratat în luna februarie 2026 în cinematografe
Lifestyle

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

+ Mai multe
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Moduri prin care poți să evoluezi și să câștigi admirația partenerului de cuplu
Lifestyle

În cuplu, admirația reciprocă este un motor al pasiunii și una dintre modalitățile de optimizare a relației. Ce poți face tu pentru tine și, implicit, pentru voi doi.

+ Mai multe
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Cum te comporți tu atunci când ești neglijată în cuplu și nu conștientizezi asta
Lifestyle

Te simți neglijată în relație și cumva nu îți asumi asta. Dar felul în care tu te comporți reflectă cât se poate de clar această durere și stare de fapt.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC