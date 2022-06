Filme de la care cu siguranță nu te-ai aștepta să aibă un final fericit

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că publicul apreciază mult mai mult filmele care au un final fericit, în care eroul depășește toate obstacolele și provocările și își duce la bun sfârșit misiunea. În cazul peliculelor din această listă, deși la prima vedere te-ai aștepta să se încheie într-o notă tristă, în cele din urmă te vor surprinde cu un final optimist.

1. 28 Days Later

28 Days Later, filmul lui Danny Boyle, este un film clasic horror care spune povestea unor supraviețuitori care caută să își găsească un adăpost după ce în urmă cu patru săptămâni un virus misterios și incurabil s-a răspândit în Marea Britanie. Inițial, era vorba ca Jim, unul dintre supraviețuitori, să moară, însă publicul a fost parte de o surpriză în finalul peliculei.

2. A.I. Artificial Intelligence

În acest film regizat de Steven Spielberg, David este un băiat robot care are sentimente reale, în special pentru Monica, femeia care l-a adoptat după ce fiul ei a fost criogenizat, luptându-se cu o boală până când se va găsi un leac. David trăiește alături de Monica și soțul ei, însă în momentul în care fiul lor adevărat se întoarce acasă după ce s-a descoperit un leac, viața lui ia o altă întorsătură. Deși mulți s-ar fi așteptat ca David să dispară rapid din peisaj, el trăiește cea mai fericită zi cu o versiune reconstruită a mamei sale adoptive.

3. Arthur

Arthur, pelicula în care protagoniștii sunt Dudley Moore și Liza Minnelli, a fost comedia cu cele mai mari încasări din 1981 și a primit laude și de la critici. Arthur Bach este moștenitorul unei averi fabuloase care va fi a lui atunci când se va căsători cu Susan Johnson, fiind mai degrabă dorința arzătoare a tatălui său și a bunicii sale. Neașteptat sau nu este faptul că nu o iubește pe Susan, care e fiica unui influent om de afaceri. Ulterior, se îndrăgostește de Linda Marolla care nu are aceeași situație materială precum a lui. După o întreagă serie de peripeții, Arthur renunță la averea sa pentru a trăi fericit alături de Linda.

4. Back To The Future Part III

Trilogia Back to the Future este apreciată de fani, iar partea a treia a îmbinat comedia SF a primelor două filme cu umorul și aventura, făcând legătura într-un mod emoționant și cu povestea lui Marty și Doc Brown. La început pare că Doc este blocat în 1885, dar ulterior el, Clara și cei doi copii ai lor apar într-un tren care călătorește în timp, arătând că pot face asta după bunul lor plac.

5. Edge of Tomorrow

Edge of Tomorrow este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile despre o invazie extraterestră. Publicul a fost cucerit să îi vadă pe Tom Cruise și Emily Blunt în această producție. Cruise îl interpretează pe Cage, un ofițer care luptă cu extratereștri și rămâne blocat în ziua morții sale. În punctul culminant, Cage este dispărut, iar lupta împotriva lui Omega devine misiunea sa. Însă chiar atunci când este pe cale să moară, Cage își arată curajul și determinarea.

6. Godzilla Vs. Kong

Această peliculă regizată de Adam Wingard ne prezintă o confruntrare între doi monștri emblematici ai filmului. Deși la prima vedere te poți aștepta că unul singur va fi declarat câștigătorul bătăliei, aceștia fac echipă atunci când se confruntă cu o amenințare și mai mare.

7. The Jerk

Navin a crescut în Mississippi, iar când împlinește 18 ani, decide că e momentul să exploreze lumea și pleacă spre St. Louis. În acest drum care îi schimbă destinul, o invenție îl îmbogățește. Deși devine bogat, totul se complică atunci când un proces îl lasă sărac și fără adăpost. Cu toate astea, finalul este unul fericit.

8. Moonlight

Moonlight a câștigat în 2017 premiul Oscar pentru cel mai bun film. Pelicula se concentrează pe o poveste emoționantă de viață și de maturizare a unui tânăr afro-american gay. După numeroase greutăți, abuzuri fizice și emoționale, Chiron se împacă cu mama sa și e pe cale să-și reia relația cu Kevin, fiind tipul de sfârșit realist care aduce optimism aceastei dramă.

9. Searching

Searching îți atrage atenția încă de la început, predominând răsturnările de situație imprevizile. După ce fiica lui adolescentă dispare, David este disperat să o găsească și caută diverse indicii pe laptopul ei. Un fost deținut dezvăluie că a omorât-o pe Margot, însă David descoperă o serie de fotografii care îl conduc la concluzia că fiica lui este în viață, ceea ce în final a dus la salvarea ei.

10. What We Do In The Shadows

Deși mulți au făcut deja cunoștință cu What We Do in the Shadows prin prisma serialului TV, adevărul este că filmul cu același nume regizat de Taika Waititi a pornit totul. Viago, Deacon și Vladislav sunt trei vampiri care zilnic au parte de provocările specifice vieții moderne. Punctul culminant al peliculei arată moartea lui Stu, personajul secundar, de către o haită de vârlocali. Însă, se dovedește că Stu a supraviețuit și a fost transformat într-un vârcolac.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro