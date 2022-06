Actori care au anunțat că se retrag din carieră, dar au continuat să joace în filme

Sunt destule exemple de actori care au vorbit public despre provocările întâmpinate în industria cinematografică, unii alegând să renunțe din cauza lor la această carieră. Dar, mai există și câțiva care au plănuit să se retragă din actorie, însă se pare că Hollywood-ul i-a convins să revină.

1. Joe Pesci

Actorul Joe Pesci anunțase în 1999 că se retrage din carieră, după aproximativ 40 de ani de activitate. La acea vreme, mărturisea că își dorește mai degrabă să meargă pe drumul muzicii. De atunci, de când a anunțat că se retrage, a jucat în 3 filme, The Good Shepherd, Love Ranch și The Irishman, rolul din urmă fiindu-i oferit de mai multe ori de regizorul Martin Scorsese înainte să-l accepte. Datorită performanței sale din The Irishman, Joe Pesci a fost nominalizat la mai multe premii, chiar și pentru cel mai bun actor în rol secundat la Oscar și Globurile de Aur.

2. Daniel Day-Lewis

După ce a terminat The Boxer, în 1997, Daniel Day-Lewis a anunțat că se retrage. Pauza sa a durat 3 ani și a apărut ulterior în filmul Gangs of New York regizat de Martin Scorsese. Personajul său, Bill ‘The Butcher’ Cutting, i-a adus peste 35 de nominalizări la premiile importante ale industriei, precum și un Oscar. În 2017 a dezvăluit că se retrage din industria filmului,

3. Liam Neeson

Recunoscut pentru numeroasele prestații din filmele de acțiune, Liam Neesan spunea în 2021 că nu va mai face astfel de pelicule după The Marksman, motivând atunci că face această alegere din cauza vârstei. Cu toate astea, a mai jucat în filme de acțiune de atunci, precum The Ice Road (2021), Backlight (2022) și Memory (2022).

4. Daniel Craig

După lansarea Spectre, cel de-al patrulea film Bond, Daniel Craig a surprins când a declarat că se va retrage din acest rol iconic. Dar, a revenit asupra anunțul său, în 2021, în cadrul unui interviu pentru The Independent, înainte de lansarea ultimului său film Bond, No Time To Die, precizând că a glumit.

5. Sean Connery

În 2006, Sean Connery anunța după ce a primit premiul pentru întreaga activitate că se retrage din actorie. Un an mai târziu circulau speculații conform cărora ar apărea în cel de-al patrulea film Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull. În 2012 actorul i-a dat voce lui Sir Billi în filmul de animație Guardian of the Highlands.

6. Rick Moranis

Rick Moranis a decis să se retragă din actorie după ce soția lui, Annie, a murit în 1991, iar actorul a vrut să se concentreze pe creșterea copiilor. În 2020, Rick Moranis a încheiat un contract cu Disney pentru a reveni la franciza Honey, I Shrunk the Kids, din continuarea Shrunk.

7. Michael J. Fox

Michael J. Fox a decis să facă o pauză de la actorie, iar motivul are legătură cu diagnosticul de Parkinson din 1991. În 2000 actorul a fondat Fundația Fundația Michael J. Fox. Actorul a dat la ceva timp după voce personajului titular din peliculele Stuart Little (1999-1995), dar și personajului principal din filmul de animație Atlantis: The Lost Empire.

8. Terrence Howard

Terrence Howard declara în 2019 într-un interviu pentru Extra că după al șaselea și ultimul sezon din serialul Empire se va retrage din actorie. „Am terminat cu actoria. Am terminat să mă prefac”, spunea actorul. Iar în 2021 s-a aflat că va apărea în Beneath, un film thriller.

9. Robert Redford

În 2016, Robert Redford spunea pentru Entertainment Weekly că intenționează să renunțe la actorie după ce finalizează proiectele pe care le are în producție, iar ulterior să revină la pasiunea lui pentru pictură. Dar, a revenit în atenția publicului odată cu rolul lui Alexander Pierce în Avengers: Endgame (2019). Într-un interviu pentru People din 2018 menționa că regretă că și-a anunțat retragerea. „Cred că a fost o greșeală să spun că mă retrag pentru că nu se știe niciodată.”

10. Joaquin Phoenix

Foarte mulți au fost șocați în momentul în care Joaquin Phoenix anunțase în 2008 că se retrage din actorie. La vremea respectivă, povestea că ar vrea să încearcă o carieră în muzică ca rapper. Lucrurile au luat o altă întorsătură când au apărut discuții despre apariția actorului într-un documentar creat de Casey Affleck. Producția, I’m Still Here, a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția din 2010, iar la câteva zile de la lansare, Joaquin Phoenix și Casey Affleck au spus despre documentar că de fapt este un experiment și că și-au dorit să vadă dacă presa va crede.

Foto: PR

