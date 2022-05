Filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea

Filmele de acțiune nu sunt pe placul tuturor, însă acest lucru nu înseamnă că uneori nu putem face o excepție și să ne uităm și la alte tipuri de pelicule, măcar din curiozitate. Iar dacă te regăsești în situația asta și până acum nu ai fost atât de încântată de filmele de acțiune pe care le-ai văzut, este posibil ca acestea să te facă să le privești altfel:

1. The Paper Tigers

The Paper Tigers spune povestea a trei bărbați care se reîntâlnesc după ce află că instructorul lor de Kung Fu a murit. Scopul lor este acela de a afla împreună ce anume s-a întâmplat cu el și să își caute dreptatea pentru că își dau seama că moartea lui s-a produs în circumstanțe bizare.

2. The Adam Project

Filmul The Adam Project îi are în rolurile principale pe Jennifer Garner, Ryan Reynolds, Mark Ruffalo și Zoe Saldana. Adam Reed este un tânăr care suferă după moartea bruscă a tatălui său. Într-o seară, descoperă în garaj un pilot rănit care se dovedește a fi versiunea mai în vârstă a lui care a călătorit în timp. Așa că pornesc într-o aventură pentru a-și găsi tatăl, a îndrepta lucrurile și a salva lumea. Deși este un film de acțiune, pelicula aduce puternic în atenție și tema familiei.

3. White House Down

În filmul White House Down, cu actorul Channing Tatum ca protagonist, un polițist din Capitoliu își salvează copilul și îl protejează pe președinte după ce un grup de paramilitari ia cu asalt Casa Albă în timpul unui tur. Pe lângă arme, explozii și lupte, filmul mai arată și o serie de efecte speciale surprinzătoare care au impresionat din punct de vedere vizual publicul.

4. Those Who Wish Me Dead

Those Who Wish Me Dead este un film de acțiune palpitant care va reuși să îți capteze atenția de la început și până la sfârșit. În această peliculă, în care o regăsim și pe Angelina Jolie în rol principal, un adolescent care este martorul unei crime și care e urmărit de către doi asasini trece printr-o mulțime de aventuri și situații limită.

5. Ip Man

Acest film are în prim-plan povestea de viață a lui Ip Man, fostul maestru de Wing Chun al lui Bruce Lee. În timpul invaziei japoneze din China, e nevoit să își părăsească locuința. Are destul de puține mijloace prin care se poate întreține și e nevoit să găsească o cale prin care să supraviețuiască.

6. Jumanji: Welcome To The Jungle

Jumanji: Welcome To The Jungle, interpretarea modernă a filmului Jumanji din 1995, surprinde patru adolescenți care sunt fascinați de un joc video magic, iar singura manieră prin care pot scăpa este să lucreze împreună pentru a termina jocul. De remarcat este chimia incredibilă dintre actorii principali, dar și felul în care pelicula îmbină acțiunea, aventura, comedia și romantismul.

7. Rush Hour

Jackie Chan nu s-a arătat încântat de seria Rush Hour, dar a acceptat să joace pentru a-și suplimenta veniturile. Un inspector din Hong Kong face echipă cu un detectiv din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles pentru a o salva pe fiica în vârstă de 11 ani a unui consul chinez pe nume Soo Yung, care a fost răpită.

8. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings este primul film cu supereroi care are o distribuție de origine asiatică. Acest film Marvel spune o poveste dramatică a unei familii care își pierde mama și a celor doi copii care vor să își împiedice tatăl să ia anumite decizii din furie care pot fi periculoase.

9. The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom îl arată pe un adolescent american care este fascinat de Kung Fu și e trimis într-o aventură în China. Acolo, se alătură unei echipe de războinici specializați în arte marțiale pentru a ajuta la înfrângerea unui război. Călătoria tânărului e palpitantă și întâmpină pericole la tot pasul.

10. Red Notice

Gal Gadot, Dwayne Johnson și Ryan Reynolds joacă în Red Notice, o peliculă plină de răsturnări de situație care îi pun în dificultate pe protagoniști. O notificare roșie emisă de Interpol reprezintă o alertă globală pentru a vâna și captura cele mai căutate persoane din lume. Atunci când un hoț îndrăzneț reunește cel mai important profiler al FBI și doi criminali rivali, deznodământul este departe de a fi previzibil.

Foto: PR

