10 filme grozave care nu au făcut o primă impresie bună, dar merită vizionate

Nu este deloc neașteptat faptul că unele filme de succes nu au impresionat atunci când au fost lansate. Ba chiar cele mai cunoscute au fost comentate dur, atât de către critici, cât și de către public. În cazul filmelor de mai jos, deși erau grozave, acestea au fost trecute cu vederea din cauza primelor impresii care nu au fost foarte bune.

1. Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi

Al optulea film din seria Star Wars, The Last Jedi, a fost criticat masiv de fani din cauza felului în care a prezentat desfășurarea evenimentelor. Regizată de Rian Johnson, pelicula arată cum noi legende galactice și eroi pornesc într-o nouă aventură în descoperirea misterelor trecutului. Deși primele impresii ale publicului nu au fost tocmai bune, considerând că este un film care nu se remarcă prin prea multe lucruri, acestea s-au schimbat pe parcursul timpului.

2. American Psycho

În 2000, când a apărut American Psycho, filmul a generat mai multe dispute în rândul publicului. Mulți l-au criticat pentru scenele de violență și a fost înțeles și apreciat după mai mulți ani după ce a fost lansat. În timp ce mulți consideră filmul regizat de Mary Harron unul de groază, alții îl descriu ca fiind despre degradarea unei elite nepăsătoare.

3. Unbreakable

Viziunea regizorului și scenaristului M. Night Shyamalan asupra mitului supereroului și care a putut fi văzută în filmul Unbreakable, cu Bruce Willis în rol principal, nu a fost tocmai pe placul tuturor la început. Dacă unii i-au recunoscut încă din prima potențialul și i-au apreciat performanța actorului, alții nu l-au luat atât de în serios. Cu toate astea, povestea peliculei a fost extinsă ani mai târziu în cadrul unei trilogii.

4. Jackie Brown

Filmul Jackie Brown regizat de Quentin Tarantino e adaptat după romanul Rum Punch al lui Elmore Leonard. Inițial, pelicula nu a fost considerată un eșec, dar a dezamăgit publicul, având în vedere filmele anterioare ale lui Tarantino. Actrița Pam Grier interpretează rolul unei stewardese care face contrabandă cu bani din Mexic în Los Angeles pentru Ordell Robbie, un traficant de arme.

5. Blade Runner

În 1982, când s-a lansat Blade Runner, nu a fost înțeles de toată lumea, de aici pornind si multiplele păreri diferite la adresa filmului. Până și între Ridley Scott, regizorul filmului, și producători au existat mai multe discuții, iar atunci când a apărut în cinematografe, publicul nu a fost prea încântat. În ultima clipă, filmul și-a schimbat finalul, însă chair și așa, tot a fost descris ca fiind unul confuz și greu de urmărit.

6. The Thing

The Thing este unul dintre cele mai bune filme de groază făcute vreodată. Când s-a lansat pelicula regizată de John Carpenter, nu a fost primită cu laude. În plus, s-a numărat printre cele mai criticate filme din acel an. Iar totul are legătură cu filmul E.T. The Extra-Terrestrial. Filmul lui John Carpenter a apărut la scurt timp după E.T. The Extra-Terrestrial, care înregistrase un succes răsunător, iar publicul nu a mai acordat atenție și altor pelicule lansate.

7. Eraserhead

David Lynch și-a făcut debutul în film cu Eraserhead. În 1977, când a apărut, mai puțin de 25 de persoane de persoane l-au văzut, iar acestea au susținut că este o peliculă deranjantă. Ulterior, producătorii au ajuns la o înțelegere ca filmul să fie proiectat de la miezul nopții, ceea ce a și funcționat, drept dovadă recenziile au fost pozitive după.

8. The Boy Next Door

În filmul The Boy Next Door, o femeie, care a pus punct relației cu soțul ei infidel, se îndrăgostește de un bărbat mai tânăr care s-a mutat aproape de ea. În cele din urmă, aventura lor ia o întorsătură periculoasă. Unii au fost de părere că pelicula are o poveste neclară și că se pierde în prea multe detalii, însă a fost salvată de performanța lui Jennifer Lopez, care o joacă pe Claire Peterson.

9. The Greatest Showman

Încă de dinainte să fie lansat, impresia față de The Greatest Snowman nu a fost una tocmai bună. Cei mai mulți care au văzut filmul aveau alte așteptări de la povestea unui vizionar care a crescut fără prea multe resurse materiale și care a creat un spectacol menit să fie o senzație la nivel mondial.

10. Book Club

În Book Club le întâlnești pe unele dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood – Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen și Mary Steenburgen. Acestea interpretează rolurile unor prietene care se întâlnesc în fiecare lună cu ocazia clubului de carte. La un moment, ajung că citească Fifty Shades of Grey. Comentariile primite atunci când s-a lansat nu au fost pozitive, unii considerând că ar fi putut explora mult mai mult pe marginea poveștii.

Citește și:

Seriale care au surprins pe toată lumea cu anunțul că revin pe micile ecrane cu noi sezoane

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro