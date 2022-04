Seriale care au surprins pe toată lumea cu anunțul că revin pe micile ecrane cu noi sezoane

Când urmărim un serial, ne dorim cu ardoare să nu se termine prea curând. Dacă unele producții sunt anulate prea devreme, altele, precum sunt și cele din această listă, au luat pe toată lumea prin surprindere atunci când s-a aflat că se întorc pe micile ecrane cu noi sezoane.

1. Call Me Kat

În ciuda faptului că a fost considerat un serial dezamăgitor, Call Me Kat va fi salvat de la eșec datorită sezonului al doilea, iar acest lucru se datorează actriței principale Mayim Bialik, cunoscută pentru rolul din The Big Bang Theory. Call Me Kat spune povestea unei femei în vârstă de 39 de ani care folosește banii pe care părinții i-au economisit pentru nunta ei pentru a deschide o cafenea cu o tematică axată în jurul pisicilor.

2. The Orville

Acțiunea din serialul The Orville, creat de Seth MacFarlane, arată provocările intergalactice pe care le întâmpină o navă de explorare de pe Pământ în viitor, la o distanță de 400 de ani. Pe lângă al doilea sezon, fanii vor avea parte și de un al treilea, care va fi lansat în vara anului 2022.

3. And Just Like That…

Trebuie să recunoaștem că finalul primului sezon din And Just Like That…, continuarea Sex and The City, ne-a lăsat cu multe semne de întrebare și sperăm că vom primi și răspunsurile așteptate în curând. HBO Max a anunțat în luna martie că serialul va reveni pe micile ecrane cu un al doilea sezon, iar fanii au fost entuziasmați la aflarea veștii, fiind curioși să afle ce se va întâmpla cu actrițele principale, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis, și ce răsturnări de situație vor mai avea parte.

4. Space Force

Steve Carell, recunoscut în urma performanței din The Office, a creat Space Force alături de Greg Daniels. Pe lângă asta, actorul are și un rol în serial, el interpretându-l pe generalul Mark R. Naird, care trebuie să își mute întreaga familie la o bază militară secretă din Colorado pentru a conduce noua divizie Space Force a forțelor armate americane. Pe măsură ce fanii au văzut mai multe episoade, serialul a primit recenzii tot mai bune. Deși primul sezon nu a excelat, acțiunea a fost continuată în al doilea sezon.

5. Billions

Serialul Billions, care se bazează pe evenimente reale, îl are în centrul său pe Bobby Axelrod, un așa-zis rege al fondurilor speculative care este în mod constant în căutarea unor moduri noi de a crește profiturile companiei sale. La sfârșitul sezonului cinci, Bobby a părăsit serialul, iar al șaselea sezon l-a avut ca personaj principal pe Mike Prince. Billions va reveni cu un al șaptelea sezon, ceea ce este o veste bună pentru cei care au urmărit până acum serialul.

6. Fuller House

Primul sezon din Fuller House nu a primit prea multe aprecieri, așa că a fost o adevărată surpriză faptul că serialul s-a întors pe micul ecran cu mai multe sezoane. Pe parcursul celor cinci sezoane, e prezentată povestea lui D.J. Fuller, o văduvă și mamă a trei băieți. Sora ei, cea mai bună prietenă și fiica adolescentă a acesteia decid să se mute la ea acasă pentru a o ajuta la creșterea băieților.

7. The Blacklist

Viața lui Elizabeth Keen, specialistă a FBI-ului, capătă o altă dimensiune atunci când misteriosul criminal Raymond Reddington, care a evitat multă vreme să fie prins, se predă și își dorește să vorbească cu ea. Fanii s-au bucurat atunci când în luna februarie a anului 2022 NBC a confirmat că serialul va reveni pe micile ecrane cu sezonul zece.

8. How I Met Your Father

În cazul în care ai urmărit How I Met Your Mother, vei aprecia și How I Met Your Father. În acest serial, Sophie din viitor îi povestește fiului ei cum l-a cunoscut pe tatăl acestuia. Ajungem să facem cunoștință cu Sophie din 2021, care încearcă alături de prietenii ei să își găsească dragostea adevărată chiar și prin intermediul aplicațiilor de dating. Producția are un rating de 60 pe Rotten Tomatoes, atât de la public, cât și de la critici, iar fanii au fost luați prin surprindere de anunțul că va apărea și al doilea sezon.

9. Grey’s Anatomy

La începutul anului 2022, fanii Grey’s Anatomy au primit vestea pe care o așteptau cu nerăbdare, și anume că drama medicală va avea un al 19-lea sezon. Deși Ellen Pompeo, actrița care o joacă pe Meredith Grey, a spus cu mai multe ocazii că își dorește ca serialul să se încheie, se pare că încă mai sunt povești de explorat. Grey’s Anatomy este cea mai longevivă dramă medicală din istoria televiziunii americane și a devenit un fenomen, fanii continuând să îl urmărească și în ziua de astăzi cu plăcere.

10. Ghosts

Nimeni nu se aștepta ca serialul Ghosts să dureze mai mult de un singur sezon. A fost primit foarte bine de public și apreciat pentru distribuție, dar și poveste. Samantha și Jay moștenesc o casă la țară, dar realizează că de fapt este bântuită de persoanele care au locuit acolo. Samantha începe să vadă și să audă fantomele, în vreme ce soțul ei nu poate face acest lucru.

