Filme de Oscar: 15 pelicule nominalizate în 2022, pe care chiar merită să le vezi

Din multitudinea de pelicule nominalizate în 2022 la Oscar, am făcut o mică selecție a peliculelor cu cele mai mari șanse de a câștig, filme de Oscar pe care nu trebuie să le ratezi.

The Power of the Dog – 12 nominalizări la Oscar 2022

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy și Keith Carradine interpretează rolurile principale din această dramă ce are la bază un roman scris de Thomas Savage. Aspru, carismatic, Phil Burbank este un cowboy fascinant într-un mod brutal: poate castra un vițel cu două tăieturi rapide ale cuțitului; înoată gol în râu, murdărindu-și trupul cu noroi. Este anul 1925. Frații Burbank sunt fermieri bogați în Montana. La restaurantul Red Mill, în drum spre piață, frații o întâlnesc pe Rose, proprietara văduvă, și pe maleabilul ei fiu, Peter. Phil se comportă atât de crud încât îi duce pe amândoi până la lacrimi, bucurându-se de rănile lor și stârnindu-le râsul colegilor săi – cu excepția fratelui său George, care o consolează pe Rose, apoi se decide să se căsătorească cu ea. În timp ce Phil se leagănă între furie și viclenie, batjocura lui față de Rose ia o formă ciudată – el planează la marginile imaginii ei. Batjocura lui față de fiul ei este mai evidentă, amplificată fiind de aplauzele ucenicilor săi. Apoi, Phil pare să-l ia pe băiat sub aripa lui. Este acest ultim gest o slăbiciune care îl lasă pe Phil expus sau un complot care se transformă mai departe în amenințare? Filmul regizat de Jane Campion captivează de la primele scene până la finalul care te va lua cu siguranță prin surprindere. Pelicula are un record de 12 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Jane Campion), Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Kodi Smit-McPhee), Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun actor într-un rol secundar (Jesse Plemons), Cel mai bun actor într-un rol principal (Benedict Cumberbatch), Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Kirsten Dunst), Cea mai bună scenografie, Cel mai bun sunet, Cea mai bună imagine, Cel mai bun montaj și Cea Mai bună coloană sonoră.

Dune – 10 nominalizări la Oscar 2022

Noua adaptare a celebrului roman SF al lui Frank Herbert are o distribuție de excepție: Timothée Chalamet (în rolul principal), Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem și Charlotte Rampling. Filmul este regizat de Denis Villeneuve, lăudat pentru anterioarele sale pelicule SF, Arrival și Blade Runner 2049. Deși nu putem spune despre Dune că este un film perfect, trebuie să recunoaștem că a fost exact ceea ce fanii așteptau: o adaptare fidelă, dar bogată în detalii și de o frumusețe rară, iar următoarelele pelicule SF ce vor ajunge pe ecrane vor avea mici șanse de a se ridica la această minunată producție. Pelicula are 10 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cel mai bun sunet, Cele mai bune efecte vizuale, Cea mai bună scenografie, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun montaj, Cele mai bune machiaje și coafuri, Cele mai bune costume, Cea mai bună imagine, Cel mai bun scenariu adaptat.

West Side Story – 7 nominalizări la Oscar 2022

West Side Story este un film regizat de Steven Spielberg și este o ecranizare excelentă a musicalului cu același nume din anul 1957. Această adaptare explorează povestea de dragoste interzisă dintre doi adolescenți, interpretați de Ansel Elgort și Rachel Zegler, care au origini etnice diferite. Steven Spielberg a așteptat întreaga sa carieră pentru a ne aduce pe ecrane un musical și nu a dezamăgit deloc. Filmul este plin de vitalitate și exuberanță tinerească și a reușit să repare discret câteva dintre problemele producției originale din 1961, transformându-se într-o peliculă de neratat și cu o coloană sonoră de excepție. Filmul este nominalizat la 7 categorii ale Premiilor Oscar: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Steven Spielberg), Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Ariana DeBose), Cel mai bun sunet, Cele mai bune costume, Cea mai bună scenografie și Cea mai bună imagine.

Filme de Oscar: Belfast – 7 nominalizări

Regizat de Kenneth Branagh, filmul spune povestea unui tânăr care crește în mijlocul clasei muncitoare din Belfast în turbulenții ani 60 și ne aduce interpretări de excepție ale actorilor Judi Dench, Jamie Dornan, Caitriona Balfe și tânărul Jude Hill. Filmată în cea mai mare parte în alb-negru, pelicula este extrem de emoționantă și de o frumusețe care te copleșește, momentele amuzante îmbinându-se armonios cu cele dramatice. Filmul este nominalizat la 7 categorii ale Premiilor Oscar: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun actor într-un rol secundar (Ciarán Hinds), Cel mai bun sunet, Cel mai bun cântec, Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Judi Dench).

King Richard – 6 nominalizări la Oscar 2022

Will Smith interpretează rolul principal din acest film bazat pe o poveste adevărată. Pelicula urmărește călătoria lui Richard Williams, un tată intransigent, care a contribuit la creșterea a doi dintre cei mai talentați sportivi din toate timpurile, care vor ajunge să schimbe tenisul pentru totdeauna. Este vorba despre surorile Venus și Serena Williams și drumul lor de la copilăria de pe străzile din Compton, California, până la succesul de pe terenul de tenis. Pelicula are 6 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cel mai bun actor într-un rol principal (Will Smith), Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Aunjanue Ellis), Cel mai bun scenariu original, Cel mai bun montaj și Cel mai bun cântec.

Nightmare Alley – 4 nominalizări la Oscar 2022

Filmul se bucură de o distribuție de excepție: Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette, Willem Dafoe sunt numai câteva dintre numele celebre. Filmul spune povestea unui ambițios om din lumea carnavalului (Cooper), cu o înclinație naturală pentru manipularea oamenilor cu doar câteva cuvinte, care începe o relație cu o psihiatră (Blanchett) chiar mai periculoasă decât el. Din echipa carnavalului mai fac parte Molly (Mara), prezentatorul Clem (Dafoe) și Ron Perlman în rolul lui Bruno „Omul de fier”. Pelicula are 4 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cele mai bune costume, Cea mai bună imagine și Cea mai bună scenografie.

Drive My Car – 4 nominalizări la Oscar 2022

Filmul, ce are la bază o nuvelă scrisă de Haruki Murakami, îl urmărește pe Yusuke Kafuku, actor și regizor de teatru, încă incapabil să facă față pierderii soției sale după doi ani de la decesul acesteia. El acceptă să regizeze piesa Unchiul Vania în Hiroshima, iar acolo o întâlnește pe Misaki, o tânără introvertită, desemnată să îi conducă mașina. Între plimbări, secrete din trecut și mărturisiri sincere vor fi dezvăluite. Pelicula are 4 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun film străin și Cel mai bun scenariu adaptat.

Don’t Look Up – 4 nominalizări la Oscar 2022

Este cu siguranță unul dintre cele mai comentate filme ale anului, o comedie apocaliptică abundentă în umor absurd, satiră la adresa clasei politice, a presei de scandal și a dorinței umane de a ignora știrile care contează, mai ales dacă nu sunt pozitive. Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe (Rob Morgan), Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean (Meryl Streep) și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason (Jonah Hill), până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie (Cate Blanchett) și Jack (Tyler Perry). La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus?! Filmul este nominalizat la 4 categorii ale Premiilor Oscar: Cel mai bun film, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun scenariu original și Cel mai bun montaj.

Filme de Oscar: The Lost Daughter – 3 nominalizări

Vacanța liniștită la mare a unei femei ia o turnură tulburătoare după ce obsesia ei pentru o tânără mamă cazată într-o vilă din apropiere îi trezește amintiri. În rolurile principale vei vedea actori cunoscuți și talentați precum Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard și Paul Mescal. Filmul regizat de Maggie Gyllenhaal este tulburător, captivant, emoționant și nu îl vei putea uita prea curând. Pelicula are 3 nominalizări la Oscar 2022: Cea mai bună actriță într-un rol principal (Olivia Colman), Cea mai bună actriță într-un rol secundat (Jessie Buckley) și Cel mai bun scenariu adaptat (Maggie Gyllenhaal).

CODA – 3 nominalizări la Oscar 2022

CODA spune o poveste emoționantă despre maturitate și devotamentul unei familii, în timp ce membrii acesteia învață să facă sacrificii. Ruby este singura persoană din familia ei care aude. Având în vedere problemele care apar în afacerile familiei, Ruby se vede nevoită să se gândească atent la viitorul ei și la dorința de a avea o carieră în muzică, fiindu-i frică să își abandoneze părinții. Filmul este nominalizat la 3 categorii ale Premiilor Oscar: Cel mai bun film, Cel mai bun scenariu adaptat și Cel mai bun actor într-un rol secundar (Troy Kotsur).

Licorice Pizza – 3 nominalizări la Oscar 2022

O comedie regizată de celebrul Paul Thomas Anderson în care rolurile principale sunt interpretate de actori aflați la primul rol: Cooper Hoffman, fiul regretatului și talentatului actor Phillip Seymour Hoffman, și Alana Haim, cea mai tânără membră a celebrului trio rock Haim. În alte circumstanțe, cele două personaje ar fi putut forma un cuplu perfect, însă diferența de 10 ani dintre ele își spune cuvântul. Cu toate acestea, în Los Angeles-ul anilor 70, ei își regăsesc drumul unul spre celălalt în încercarea de a-și da seama ce doresc de la viață și care este drumul potrivit pentru ei. Este o scrisoare de dragoste a regizorului la adresa tinereții și un mod prin care ne îndeamnă să îi prețuim pe oamenii care ne fac să ne simțim speciali. Pelicula are 3 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Paul Thomas Anderson) și Cel mai bun scenariu original (Paul Thomas Anderson).

Filme de Oscar: Encanto – 3 nominalizări

Un superb film de animație, cu o coloană sonoră care te va fascina, melodiile din film devenind deja hit-uri în rândul celor mici și nu numai. Filmul spune povestea lui Mirabel, o fată din Columbia, care se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice. Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi. Însă Mirabel este singura din familia ei care nu are puteri speciale. Filmul are 3 nominalizări la Oscar 2022: Cel mai bun film de animație, Cea mai bună coloană sonoră și Cel mai bun cântec.

Tick, Tick… Boom! – 2 nominalizări la Oscar 2022

În pragul aniversării a 30 de ani, un compozitor talentat de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp. Această dramă muzicală are o distribuție de zile mari: Andrew Garfield, Judith Light, Bradley Whitford, Vanessa Hudgens și mulți alții. Filmul este nominalizat la 2 categorii ale Premiilor Oscar: Cel mai bun actor într-un rol principal (Andrew Garfield) și Cel mai bun montaj.

Parallel Mothers – 2 nominalizări la Oscar 2022

Parallel Mothers este noul film al regizorului spaniol Pedro Almodóvar, iar Penélope Cruz interpretează rolul principal. Pelicula spune povestea a două femei, Janis și Ana, care se întâlnesc într-o cameră de spital unde urmează să nască. Ambele sunt singure și au rămas însărcinate din întâmplare. Janis, de vârstă mijlocie, nu regretă nimic. Ana, o adolescentă, este speriată și traumatizată. Janis încearcă să o încurajeze. Acolo, la maternitate, începe o legătură între cele două care ulterior se dezvoltă și se complică și le schimbă viața într-un mod decisiv. Filmul este nominalizat la 2 categorii ale Premiilor Oscar: Cea mai bună actriță într-un rol principal (Penelope Cruz) și Cea mai bună coloană sonoră.

The Eyes of Tammy Faye – 2 nominalizări la Oscar 2022

Filmul oferă o privire în detaliu asupra vieții extraordinare, cu succese și eșecuri, a televangelistei Tammy Faye Bakker și are la bază un documentar din anul 2000. Este povestea lui Tammy Faye Bakker, interpretată sublim de Jessica Chastain, de le copilăria petrecută în Minnesota într-o comunitate religioasă până la cariera ei extraordinară și căsătoria cu Jim Bakker (interpretat de Andrew Garfield. Pelicula are 2 nominalizări la Oscar 2022: Cea mai bună actriță într-un rol principal (Jessica Chastain) și Cele mai bune machiaje și coafuri.

Citește și:

Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2022 pe Netflix

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro