10 filme care au răsturnări surprinzătoare de situație și care te vor fascina

Trebuie să recunoaștem că unele filme nu ne surprind deloc și știm de dinainte cum anume se vor sfârși. Dar, mai sunt și pelicule care propun povești interesante, captivante și care chiar atunci când te aștepți mai puțin, are loc un eveniment sau intervine un personaj care schimbă cu totul cursul filmului.

1. Gone Girl (2014)

Gone Girl te determină să te întrebi la tot pasul ce anume se va întâmpla în continuare. Când Amy, soția lui Nick, dispare brusc, el devine principalul suspect. Însă cu adevărat imprevizibilă este faptul că Amy și-a planificat până la cel mai mic detaliu dispariția, astfel încât să pară că el a omorât-o, după ce a aflat că Nick a înșelat-o. Amy decide să se întoarcă acasă, însărcinată fiind, după ce l-a păcălit pe Nick în urmă cu mai multe luni să meargă la o clinică de fertilitate. Filmul lui David Fincher a încasat peste 370 de milioane.

2. The Usual Suspects (1995)

În filmul The Usual Suspects regizat de Bryan Singer, cinci infracori complotează împotriva poliției după ce au fost chemați, fiind considerați vinovați, pentru o crimă pe care nu au comis-o. Pe parcurs descoperă un complot pus la cale de criminalul Keyser Söze. Planul lui Söze nu decurge așa cum se aștepta și doar Kint supraviețuiește, care explică poliției ce s-a întâmplat. După ce poliția îl lasă pe Kint să plece, realizează că, de fapt, el este Söze.

3. The Game (1997)

Viața unui bancher din San Francisco este schimbată după ce fratele lui îi oferă ocazia de a lua parte la un joc misterios. El se întreabă dacă nu cumva este vorba despre un plan pus la cale pentru a-l distruge. Nicholas își pierde averea și îi este teamă de compania care îl conduce. El ajunge să își omoare accidental fratele, pe Conrad. Îngrozit de ceea ce s-a întâmplat, Nicholas se sinucide. Lucrurile iau o turnură neașteptată când de fapt Conrad și Nicholas sunt în viață amândoi. Conrad a orchestrat totul pentru a-l împiedica pe Nicholas să ajungă precum tatăl său care s-a sinucis.

4. American Psycho (2000)

Patrick Bateman este un om de afaceri bogat din New York, care ascunde de toată lumea faptul că e un criminal în serie. Gândurile lui violente se adâncesc tot mai mult pe măsură ce își trăiește această viață dublă. În scena finală, Patrick Bateman află că multe dintre victimele sale ar putea fi în viață, ceea ce înseamnă că este posibil să își fi imaginat totul.

5. The Others (2001)

În filmul The Others o avem în rol principal pe Nicole Kidman, care o joacă pe Grace, o mamă cu doi copii ce decide să se retragă alături de ei într-un conac din Jersey, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În timp ce își așteaptă soțul să se întoarcă de la luptă, ea și cei doi copii sunt chinuiți de fantomele despre care e convinsă că locuiesc în conac. Însă, Grace și copiii ei sunt de fapt fantomele.

6. Gone Baby Gone (2007)

Intriga peliculei Gone Baby Gone, regizată de Ben Affleck, îi surprinde pe doi detectivi particulari din Boston care caută o fetiță în vârstă de 4 ani care a dispărut de casă. Se crede că ar fi fost răpită de un traficant de droguri. De fapt, răpirea fetiței a fost falsă. Amanda locuia cu șeful poliției locale, a cărui fiica a murit.

7. A Perfect Getaway (2009)

Cliff și Cydney sunt proaspăt căsătoriți și călătoresc spre Hawaii. Acolo, îi întâlnesc pe Kate, Cleo, Nick și Gina. Cliff și Cydney află de o crimă terifiantă care a avut loc în apropiere, iar printre persoanele pe care le suspectează sunt noii lor prieteni, Nick și Gina. Filmul ia o turnură nebănuită pentru că Cydney și Cliff sunt de fapt ucigașii.

8. El Orfanato (2007)

O familie revine în casa copilăriei, care a fost de fapt un orfelinat pentru copiii cu dizabilități. Laura descoperă că fiul ei, Simón, începe să vorbească cu un prieten invizibil pe nume Tomas. Când Simón dispare, Laura consideră că Tomas are o legătură. Dar, Laura este cea responsabilă pentru dispariția și moartea lui Simón.

9. Last Christmas (2019)

În comedia romantică Last Christmas, Kate lucrează ca spiriduș într-un magazin, deși își dorește să fie cântăreață. Cu un an înainte, a fost salvată de un transplant de inimă. Ea se îndrăgostește în preajma Crăciunului de un străin pe nume Tom, care e amabil cu ea. Dar, acel străin a murit Crăciunul trecut și se dovedește a fi fantoma bărbatului a cărui inima o va avea ea întotdeauna.

10. Second Act (2018)

Second Act surprinde o femeie care nu este fericită cu locul ei de muncă. Când are oportunitatea de a lucra altundeva, și pe o poziție mult mai bună, acceptă. Însă nu are diploma necesară meseriei pe care vrea să o practice și trebuie să îi dovedească șefului ei că este persoana potrivită. Pe lângă că găsește slujba la care visează, fiica ei, pe care a dat-o spre adopție când s-a născut, este colega ei de muncă.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro