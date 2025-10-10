Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm

Iată câteva discursuri necesare care au avut loc la gale de premiere și de care trebuie să ne amintim.

  de Braslasu Iulia
1. Sacheen Littlefeather
Câteva vedete s-au folosit de momentele în care au fost prezente și premiate la diferite gale ale industriei pentru a transmite mesaje puternice despre cauzele sociale și politice în care cred. 

1. Sacheen Littlefeather

Marlon Brando a refuzat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 1973, pentru interpretarea din filmul The Godfather. Actorul nu și-a făcut apariția la ceremonie și a venit în locul lui actrița și activista Sacheen Littlefeather, care a dezvăluit în discursul ei motivul pentru care Marlon Brando nu acceptă premiul. „Îl reprezint pe Marlon Brando în această seară. Mi-a cerut să vă spun că, din păcate, nu poate accepta acest premiu generos din cauza felului în care sunt tratați astăzi indienii americani de către industria cinematografică.”

2. Vanessa Redgrave

În 1978, Vanessa Redgrave a fost răsplătită cu Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru prestația din drama Julia. În discursul ei de acceptare, actrița a avut un mesaj important la adresa rezistenței poporului palestinian: „Vă salut și vă aduc un omagiu și cred că ar trebui să fiți foarte mândri că în ultimele săptămâni ați rămas fermi și ați refuzat să vă lăsați intimidați de amenințările unui mic grup de huligani sioniști. Vă salut și vă mulțumesc și vă promit că voi continua să lupt împotriva antisemitismului și fascismului.” Un moment cu o încărcătură puternică și mai actual ca oricând, în contextul genocidului pe care statul Israel îl comite în Gaza.

De asemenea, Vanessa Redgrave și-a folosit vocea pentru a vorbi despre cauza palestiniană și cu ocazia documentarului The Palestinian din 1977, despre poporul palestinian și activitățile Organizației pentru Eliberarea Palestinei, pe care l-a finanțat singură din vânzarea celor două case ale sale. 

3. Jane Fonda

La SAG Awards 2025, Jane Fonda a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră și realizări umanitare. Actrița, care a considerat dintotdeauna că arta și activismul se intersectează și care e o voce puternică în ceea ce privește lupta pentru criza climatică, drepturile femeilor și nu numai, a folosit vizibilitatea ei de pe scenă pentru a vorbi despre empatie și importanța sindicatelor: „Empatia nu e nici dovadă de slăbiciune, nici woke. Și apropo, să fii woke înseamnă că îți pasă de cei din jur (…) Cred foarte mult în sindicate. Ele ne aduc în comunitate şi ne dau putere. Comunitatea înseamnă putere, iar acest lucru este foarte important acum, când puterea lucrătorilor a fost atacată şi comunitatea este slăbită.”

4. Mikey Madison

La Premiile BAFTA din 2025, Mikey Madison a plecat acasă cu premiul pentru cea mai bună actriță. Rolul din Anora al lucrătoarei sexuale Ani care se căsătorește cu fiul unui oligarh rus i-a adus acest profeu. Pe scenă, actrița a vorbit drepturile lucrătoarelor sexuale. „Vreau doar să-mi iau un moment pentru a recunoaște comunitatea lucrătorilor sexuali. Vreau doar să spun că vă văd. Meritați respect și decență umană. Voi fi mereu prietenă și aliată.”

5. Sean Penn

Al doilea premiu Oscar din cariera lui Sean Penn a fost pentru rolul Harvey Milk, activistul american care a luptat pentru drepturile persoanelor gay, din filmul biografic Milk. Actorul a punctat în discursul său că fiecare om trebuie să aibă drepturi egale, după ce California a interzis căsătoriile între persoane de același sex. „Cred că este un moment bun pentru cei care au votat pentru interzicerea căsătoriei între persoane de același sex să reflecteze și să anticipeze marea lor rușine și rușinea din ochii nepoților lor dacă vor continua să ofere acest sprijin. Trebuie să avem drepturi egale pentru toți.”

6. Leonardo DiCaprio

2016 a fost anul în care Leonardo DiCaprio a obținut primul său premiu Oscar. Rolul lui Hugh Glass din filmul The Revenant i-a adus mult râvnita statuetă. Actorul a vorbit pe scenă, când a acceptat premiul, despre activismul pentru schimbările climatice, o cauză socială în care este implicat. „Schimbarea climei este un lucru real. Se întâmplă chiar acum. E cea mai urgentă amenințare pentru specia noastră și trebuie să lucrăm împreună ca să oprim acest lucru, să nu mai amânăm.”

7. Gael García Bernal

În 2017, la premiile Oscar, actorul Gael García Bernal a vorbit pe scenă, atunci când a prezentat premiul pentru cel mai bun film de animație, despre planul revoltător al președintelui Donald Trump de a construi un zid la granița dintre SUA și Mexic. „Actorii în carne și oase sunt lucrători migranți. Călătorim prin toată lumea, ne întemeiem familii, construim povești, vieți și nu pot fi separate. Ca mexican, ca latino-american, ca emigrant și ca om, sunt împotriva oricărui fel de zid care ar vrea să ne separe.”

8. Susan Sarandon

La Premiile Oscar din 1993, Susan Sarandon a înmânat premiul pentru cel mai bun montaj alături de Tim Robbins. Actrița a vorbit pe scenă despre o situație dramatică; internarea refugiaților haitieni seropozitivi la Guantanamo Bay de către guvernul SUA: „În numele lor și al tuturor persoanelor care trăiesc cu HIV din această țară, am dori să le cerem oficialilor guvernamentali de la Washington să recunoască faptul că HIV nu este o infracțiune și să îi primească pe acești oameni în Statele Unite.”

9. Meryl Streep

La Globurile de Aur din 2017, Meryl Streep a fost răsplătită cu premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga ei carieră. Actrița s-a folosit de acest moment important pentru a transmite un mesaj puternic, având cuvinte dure la adresa președintelui Donald Trump. „Violenţa incită violenţă. Atunci când oamenii puternici se folosesc de funcţiile lor pentru a-i intimida şi brutaliza pe ceilalţi, cu toţii avem de pierdut.”

10. Patricia Arquette

În 2015, Patricia Arquette a câștigat primul ei premiu Oscar. Actrița a obținut premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din filmul Boyhood regizat de Richard Linklater. Când a ridicat premiul, Patricia Arquette a vorbit în discursul ei de mulțumire pentru această recunoaștere despre egalitatea de gen. „Pentru fiecare femeie care a născut, pentru fiecare contribuabil și cetățean al acestei națiuni, am luptat pentru egalitatea drepturilor tuturor celorlalți. Este momentul nostru să avem egalitate salarială odată pentru totdeauna și drepturi egale pentru femei în Statele Unite ale Americii.”

Citește și:
Viața dincolo de faimă: staruri care au vorbit onest despre latura nevăzută a celebrității

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

