Cele mai bune 10 filme pe care să le vezi când vrei să îți reamintești de copilărie și adolescență

Fiecare dintre noi a trecut în copilărie și în adolescență prin diverse clipe minunate, de care ne aducem aminte cu plăcere și cu zâmbetul pe buze. Aceste momente au fost și sursa de inspirație pentru filmele de mai jos, pe care ți le recomandăm să le urmărești atunci când îți dorești să îți amintești de provocările și situațiile care ți-au influențat parcursul.

Minari (2020)

Jacob Yi se mută alături de soția lui, Monica, și copiii lor, David și Anne, din California în Arkansasul anilor 1980 pentru a începe o nouă viață. Această dramă semi-biografică surprinde atât luptele, cât și provocările pe care le întâmpină această familie de migranți în atingerea visului american. Actrița Youn Yuh-jung, cea care o joacă pe Soonja, este prima coreeană care a câștigat vreodată un trofeu al Academiei de Film pentru actorie.

Boyhood (2014)

Fimul Boyhood regizat de Richard Linklater arată povestea de viață a lui Mason, interpretat de actorul Ellar Coltrane. Părinții lui, jucați de Ethan Hawke și Patricia Arquette, sunt divorțați, iar filmul îl prezintă pe Mason de la vârsta de 6 ani până la 18 ani. Mason și sora lui, Samantha, vor trece prin diferite experiențe până când ajunge el la maturitate.

Almost Famous (2000)

William este un adolescent în vârstă de 15 ani, căruia i se oferă șansa de a scrie pentru revista Rolling Stone. Toată această misiune îl duce într-un turneu cu trupa rock Stillwater, acolo unde este martor la aventurile acesteia. Chitaristul formației acceptă în cele din urmă să ofere un interviu. Cu această ocazie, William are parte de o promisiune în ceea ce privește cariera lui de jurnalist în domeniul muzicii.

Lady Bird (2017)

Christine „Lady Bird” McPherson, interpretată de Saoirse Ronan, este o adolescentă care își neglijează cea mai bună prietenă, Julie, pentru Jenna, o fată mult mai populară. Christine tânjește după noi experiențe, dar, din păcate, nu are parte de ele în liceul ei catolic din Sacramento. Ea ealizează în cele din urmă că cea mai bună prietenă a ei este de fapt Julie. Filmul urmărește parcursul unei adolescente, de la prima poveste de dragoste trăită, anxietățile din perioada liceului, până la intrarea la facultate.

Fanny and Alexander (1982)

Acțiunea filmului Fanny and Alexander are loc în Suedia, la începutul secolului XX. Pelicula îi urmărește pe Alexander și Fanny Ekdahl, doi frați adolescenți, pe măsură ce cresc. Ei experimentează numeroase momente tragice, dar și amuzante, alături de familia lor. Cu mai multe ocazii s-a spus despre Fanny and Alexander că ar fi unul dintre cele mai grozave filme făcute vreodată, așa că ar trebui să îl vizionezi.

Roma (2018)

Filmul Roma regizat de către Alfonso Cuarón este considerat excepțional și asta pentru că inspirația din spatele lui ar fi chiar femeile din viața lui Alfonso. Acțiunea se petrece în Mexic în anii ’70 și o are în prim-plan pe Cleo, cea care îi ajută pe Antonio și Sofía să aibă grijă de cei patru copii ai lor. Lucrurile iau o altă întorsătură când Antonio fuge cu amanta lui, iar Cleo află că este însărcinată. Sofía decide să ia copiii într-o vacanță și o invită și pe Cleo, iar această escapadă se dovedește a fi necesară pentru ea.

Amarcord (1973)

Pelicula Amarcord îl surprinde pe adolescentul Titta, jucat de Bruno Zanin, în timp ce crește într-un mic oraș din nordul Italiei, la sfârșitul anilor 1930, fiind înconjurat de multe lucruri excentrice. În poveste mai sunt prezenți fratele său, dar și mama lui care îl susține și îl apără mereu de tatăl său.

Radio Days (1987)

După cum probabil ți-ai dat deja seama din numele filmului, această comedie propune o privire mai atentă asupra epocii de aur a radioului anilor 1940. Pe lângă asta, mai regăsim și povestea de viață a unei familii din Rockaway Beach, New York.

Persepolis (2007)

Romanciera Marjane Satrapi a scris și regizat această adaptate animată a propriului roman în care se vorbește despre creșterea în Iran după Revoluția Islamică. Pe măsură ce noul guvern e din ce în ce mai opresiv, Marji devine o prezență rebelă, se ceartă cu profesorii ei și cumpără produse de pe piața neagră din Occident.

20th Century Women (2016)

Este anul 1979, iar Dorothea Fields își crește fiul adolescent și conduce o pensiune în California de Sud. Atât mama lui, cât și alte două femei îl ajută să crească într-un mediu sigur, în care predomină libertatea și dragostea. Având sprijinul prietenei sale cele mai bune, Julie, Jamie își propune să devină un bărbat feminist modern. Pe lângă cei doi, și Abbie își arată puternic susținerea față de drepturile femeilor.

