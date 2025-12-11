EXCLUSIV: Lidia Buble, dezvăluiri surprinzătoare despre planurile de afaceri și persoanele speciale din viața ei: „Vreau să îmi lansez propria linie”

Lidia Buble a dezvăluit ce planuri de afaceri are în 2026 și unde va pleca alături de partenerul ei în vacanță.

Lidia Buble a fost una dintre prezențele cele mai remarcabilă la ELLE Style Awards 2025, unde a uimit prin ținuta sa, dar mai ales prin machiajul excentric. Artista a vorbit într-un interviu exclusiv pentru ELLE România despre planurile ei muzicale și personale pentru anul viitor, dar și despre pasiunile care o inspiră.

Lidia Buble, planuri mărețe pentru 2026

Artista a dezvăluit că, pe lângă spectacolul său de la Sala Palatului programat în februarie 2026, pregătește mai multe proiecte speciale, inclusiv lansarea propriului brand de rujuri, o pasiune veche care o însoțește încă din copilărie.

Despre energia cu care își începe noul an, Lidia Buble a spus că nu se gândește la pauze momentan, ci este plină de energie pentru muncă.

„Nu vreau să iau pauză. Abia acum m-am încălzit, am cea mai mare poftă să cânt. Ca în fiecare an am planuri de călătorit, ador să călătoresc. Sper, în primul rând, să ajung mai des pe acasă să îmi văd familia, pentru că din păcate nu o văd atât de des pe cât mi-aș dori. Și, ca să dau un mic hint, vreau să îmi lansez propria linie de rujuri. Iubesc foarte tare rujurile. E obsesia mea încă de când eram mică și mergeam pe acasă la oameni să caut în gențile oamenilor să le fur strugurelul. De atunci mi-a rămas asta. Dacă mă pui să aleg între coafura perfectă sau buzele roșii, aleg buzele de fiecare dată. O fac tot din pasiune. Nu mă gândesc să câștig sau să fac bani din asta.”, ne-a mărturisit Lidia Buble.

Artista a dezvăluit și planurile sale de vacanță, după spectacolul de la Sala Palatului. Deși este o împătimită a vacanțelor, în luna martie va pleca pentru câteva zile în celebra stațiune Courchevel, frecventată de vedete. Chiar dacă nu este pasionată de sporturi de iarnă, este un compromis pe care îl face pentru o persoană „dragă” din viața ei. Este cunoscut faptul că artista și partenerul ei, Horațiu Nicolau, au mai frecventat împreună locația de vis.

„După spectacolul de la Sala Palatului, în luna martie o să mă duc la ski. Dar, fac un compromis pentru că nu iubesc neapărat aceste sporturi de iarnă la Courchevel. Dar o săptămână, maxim, scurt. Sunt foarte friguroasă. Dar… de dragul unei anumite persoane fac și asta.”, a mai spus cântăreața.

La 32 de ani, Lidia Buble a sărbătorit un moment important în cariera sa, lansând albumul „Fragil”, la care a lucrat doi ani. Artista a făcut o apariție super stylish, impresionând publicul și fanii cu ținuta sa, dar și cu energia vibrantă. Alături de ea a fost iubitul său, afaceristul Horațiu Nicolau, care a inspirat și o piesă dedicată lui.

„Piesa ‘Un bărbat mai bun’, a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el”, a spus ea pentru Cancan.ro

Citește și:
ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment

Foto: Sorin Cioponea

