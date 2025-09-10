Lidia Buble, atacată pe stradă. Artista a oferit detalii despre agresiune: „A început să dea în mine cu o mătură”

Lidia Buble a fost lovită în plină stradă de o femeie în vârstă.

Lidia Buble agresată
Un eveniment neașteptat a avut loc în plină stradă pentru Lidia Buble. Cântăreața a încercat să vină în ajutorul unei persoane aflate în dificultate, dar, surprinzător, a fost atacată cu o mătură. Incidentul a lăsat-o profund șocată pe artistă, care a povestit ulterior întâmplarea publicului.

Deși este obișnuită să fie în lumina reflectoarelor, Lidia Buble a evitat scandalurile și conflictele de-a lungul carierei, fiind recunoscută pentru atitudinea sa calmă. Însă, de această dată, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Lidia Buble, agresată pe stradă

Totul a început când artista a observat o femeie în vârstă, în jur de 70-80 de ani, căzută pe o trecere de pietoni, înconjurată de bagaje. Hotărâtă să intervină, Lidia s-a apropiat pentru a-i oferi ajutor:

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ‘Vai, săraca bătrânică’. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: ‘Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?’. Mi-a zis să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit artista.

Lidia Buble a explicat că femeia părea să fie sub influența alcoolului și că îi solicita bani pentru țigări, fapt care a înfuriat-o:

„Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.r. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ‘Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras’. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai declarat Lidia.

Artista, detalii despre relațiile amoroase

La 32 de ani, Lidia Buble a sărbătorit un moment important în cariera sa, lansând albumul „Fragil', la care a lucrat doi ani. Artista a făcut o apariție super stylish, impresionând publicul și fanii cu ținuta sa, dar și cu energia vibrantă. Alături de ea a fost iubitul său, afaceristul Horațiu Nicolau, care a inspirat și o piesă dedicată lui.

Într-un interviu sincer, Lidia Buble a vorbit despre procesul creativ, relația actuală și experiențele trecute din viața sentimentală.

„S-a muncit foarte mult la acest album, dar nu am muncit singură, ci alături de gașca mea minunată. A fost ca o eliberare pentru mine să muncesc la acest album pentru că practic este jurnalul sufletului meu pus pe note muzicale. Ce nu am avut eu curaj să vă spun niciodată în cuvinte, am pus pe versuri și pe note muzicale.”, a spus ea pentru Cancan.ro

Întrebată care dintre cele 11 piese reflectă iubirea pe care o trăiește acum, Lidia a explicat că Horațiu Nicolau a inspirat-o să scrie Un bărbat mai bun. Ba mai mult, artista și-a arătat dragostea și recunoștința față de partenerul ei de viață, declarând că i-a fost alături încă din prima zi în care s-au cunocut.

„Piesa ‘Un bărbat mai bun, a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el.”

Robert De Niro, dezvăluiri rare despre creșterea celor șapte copii ai săi. Principiul de la care actorul nu se abate și responsabilitatea pe care o evită

Foto: PR, Instagram

