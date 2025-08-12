Momente neplăcute pentru Lidia Buble în vacanță la Monaco. Ce a povestit artista: „Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic…”

Lidia Buble a avut parte de o experiență foarte neplăcută și costisitoare în timp ce se afla în vacanță în Monaco.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Lidia Buble
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului. 

Lidia Buble, momente neplăcute în vacanță la Monaco

Lidia Buble a avut parte de o experiență foarte neplăcută și costisitoare în timp ce se afla în vacanță în Monaco. Artista și-a dorit un masaj de relaxare, care să o ajute să scape de durerile cervicale, însă lucrurile nu au decurs deloc așa cum spera.

Artista a povestit pe larg întâmplarea pe rețelele de socializare, parțial amuzată, parțial enervată de ceea ce i s-a întâmplat.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit aseară. Eram plină de spume. Am plecat de acolo de unde am stat cu surorile și cu nepoții și în drum spre Monaco m-am oprit într-un loc. Am zis că e un fel de SPA și să îmi fac și eu un masaj să mă relaxez că mă durea cervicala. Mă programez pentru acela în care se urcă pe tine cu picioarele, cu coatele, te apasă. Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare”, a povestit Lidia Buble.

Cântăreața a mărturisit că masajul nu a fost deloc ceea ce și-a dorit, ba din contră, s-a ales cu zgârieturi pe spate de la unghiile persoanei care i-a făcut masajul.

„Mă pun pe pat și începe masajul. Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic, m-am gândit că îmi pregătește trupul pentru ceva. Am zis: ‘Stai să vezi când începe asta, mamă, îmi rupe frânele’. Mă tot dădea cu ulei pe tot corpul. După jumătate de oră văd că nu se întâmplă nimic, i-am zis dacă se poate puțin mai tare să mă apese că mă doare. Femeia nu știa engleză, nu înțelegea o boabă. Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. În schimb, doamna avea niște unghii mai mari decât ale mele și m-a zgâriat. Erau din alea subțiri, zici că erau cuțite. I-am zis că să nu mă mai zgârie cu unghiile, să mă maseze. Se uita așa la mine a pagubă, nu zicea nimic. Mă ustura spatele decât m-a zgâriat cu unghiile. Nu mai știam cum să îi arăt. În fine, am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei”, a mai povestit ea.

Lidia Buble, mesaj dur pentru cei care o critică nejustificat pe social media

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Lidia Buble se confruntă constant cu criticile pe care diverse persoane i le aduc pe rețelele de socializare.

Dacă de obicei alege să ignore mesajele de hate, de această dată artista a decis să spună direct ceea ce gândește. Lidia Buble a transmis un mesaj un mesaj dur adresat celor care critică pe internet orice aspect al vieții ei, în special cele legate de felul în care arată

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a declarat Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Lidia Buble, detalii despre imperfecțiunile ei

De-a lungul anilor, Lidia nu a evitat să ofere publicului detalii mai puțin cunoscute din viața personală. Recent, cântăreața a reflectat asupra modului în care experiențele trăite i-au schimbat perspectiva asupra defectelor proprii.

„Cu toții suntem frumoși în felul nostru. Să ne iubim exact așa cum suntem, acesta este cel mai important lucru. Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca x, y, z, am vrut să fiu ca mine. Știu că am foarte multe defecte, însă am încercat să le transform în atuuri și să mă mândresc cu ele”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.

În plus, Lidia Buble a mărturisit și care, în opinia ei, este cel mai mare defect pe care îl are. Artista a vorbit cu sinceritate despre acest aspect, oferind o perspectivă autentică asupra felului în care se vede pe sine.

„Sunt trei lucruri de care eu țin cont foarte mult atunci când vine vorba de o relație. Trebuie să existe respect, comunicare și, cel mai important, iubire necondiționată. Iubirea este cheia tuturor problemelor”, a spus Lidia Buble pentru cancan.ro

Citește și:
Ce i-a spus Ștefan Bănică fiicei sale, Violeta, când i-a dezvăluit că ar vrea să fie actriță

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: "Această zi a însemnat foarte mult pentru noi"
People
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, primele fotografii de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor: "Această zi a însemnat foarte mult pentru noi"
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune
People
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut la întoarcere
People
Andreea Berecleanu, escapadă la mare cu trenul alături de soțul ei. Ce surpriză a avut la întoarcere
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere. Soția lui Piero Ferrari, strălucitoare într-o rochie glam
People
Romina Gingașu, petrecere de lux la Monte Carlo de ziua ei de naștere. Soția lui Piero Ferrari, strălucitoare într-o rochie glam
Sebastian Stan o să aibă rolul principal într-un film regizat de Radu Jude. Despre ce este vorba în proiect
People
Sebastian Stan o să aibă rolul principal într-un film regizat de Radu Jude. Despre ce este vorba în proiect
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după 8 ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă
People
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după 8 ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă
Libertatea
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cine este bărbatul alături de care Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se. Au apărut împreună, la ziua ei: „Te iubesc”
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Apariția lui Cristi Borcea la bustul gol, alături de Valentina Pelinel, pe iaht
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la Insula iubirii: „Urât”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Ștefania, iubita lui Speak, apariție amuțitoare în costum de baie. În ce ipostaze sexy s-a pozat: „Cum să arăți așa...”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
Decizia momentului care zguduie din temelii scena politică românească: „Mâine...”! Nimeni nu se aștepta vreodată la un așa anunț, astfel că ce urmează schimbă absolut tot ce se știa: „În acest moment...”
catine.ro
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 11 august – 17 august 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Can Yaman a ajuns în România. Actorul turc și iubita sa, Sara Bluma, au fost surprinși în ipostaze tandre
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Tot ce nu știai despre hidratare. Care sunt cele mai recomandate recipiente pentru apă
Mai multe din people
Alexia Eram și-a surprins mama într-o ipostază neașteptată. Cum a reacționat Andreea Esca: "Ce mișcări scoate din mine"
Alexia Eram și-a surprins mama într-o ipostază neașteptată. Cum a reacționat Andreea Esca: "Ce mișcări scoate din mine"
People

Alexia Eram a postat un videoclip surprinzător cu mama ei, Andreea Esca, în timp ce era pe scenă.

+ Mai multe
Adda, gest emoționant pentru femeile care suferă de cancer: "Am ales să fac asta cu toată inima. E mare nevoie"
Adda, gest emoționant pentru femeile care suferă de cancer: "Am ales să fac asta cu toată inima. E mare nevoie"
People

Adda a recurs la un gest absolut emoționant pentru femeile diagnosticate cu cancer.

+ Mai multe
Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Ce surpriză i-a pregătit prezentatoarea TV: "Lumea mea a devenit tot mai bună"
Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Ce surpriză i-a pregătit prezentatoarea TV: "Lumea mea a devenit tot mai bună"
People

Amalia Enache i-a făcut o surpriză inedită fiicei sale de ziua sa de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC