Momente neplăcute pentru Lidia Buble în vacanță la Monaco. Ce a povestit artista: „Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic…”

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului.

Lidia Buble, momente neplăcute în vacanță la Monaco

Lidia Buble a avut parte de o experiență foarte neplăcută și costisitoare în timp ce se afla în vacanță în Monaco. Artista și-a dorit un masaj de relaxare, care să o ajute să scape de durerile cervicale, însă lucrurile nu au decurs deloc așa cum spera.

Artista a povestit pe larg întâmplarea pe rețelele de socializare, parțial amuzată, parțial enervată de ceea ce i s-a întâmplat.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit aseară. Eram plină de spume. Am plecat de acolo de unde am stat cu surorile și cu nepoții și în drum spre Monaco m-am oprit într-un loc. Am zis că e un fel de SPA și să îmi fac și eu un masaj să mă relaxez că mă durea cervicala. Mă programez pentru acela în care se urcă pe tine cu picioarele, cu coatele, te apasă. Eu nu sunt absurdă, dar mă așteptam să mă apese, să lucreze pe aici pe la gât, să mă repare”, a povestit Lidia Buble.

Cântăreața a mărturisit că masajul nu a fost deloc ceea ce și-a dorit, ba din contră, s-a ales cu zgârieturi pe spate de la unghiile persoanei care i-a făcut masajul.

„Mă pun pe pat și începe masajul. Prima jumătate de oră am tăcut din gură, nu am zis nimic, m-am gândit că îmi pregătește trupul pentru ceva. Am zis: ‘Stai să vezi când începe asta, mamă, îmi rupe frânele’. Mă tot dădea cu ulei pe tot corpul. După jumătate de oră văd că nu se întâmplă nimic, i-am zis dacă se poate puțin mai tare să mă apese că mă doare. Femeia nu știa engleză, nu înțelegea o boabă. Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. În schimb, doamna avea niște unghii mai mari decât ale mele și m-a zgâriat. Erau din alea subțiri, zici că erau cuțite. I-am zis că să nu mă mai zgârie cu unghiile, să mă maseze. Se uita așa la mine a pagubă, nu zicea nimic. Mă ustura spatele decât m-a zgâriat cu unghiile. Nu mai știam cum să îi arăt. În fine, am dat o căruță de bani ca să mă dea o doamnă cu ulei”, a mai povestit ea.

Lidia Buble, mesaj dur pentru cei care o critică nejustificat pe social media

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Lidia Buble se confruntă constant cu criticile pe care diverse persoane i le aduc pe rețelele de socializare.

Dacă de obicei alege să ignore mesajele de hate, de această dată artista a decis să spună direct ceea ce gândește. Lidia Buble a transmis un mesaj un mesaj dur adresat celor care critică pe internet orice aspect al vieții ei, în special cele legate de felul în care arată

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a declarat Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Lidia Buble, detalii despre imperfecțiunile ei

De-a lungul anilor, Lidia nu a evitat să ofere publicului detalii mai puțin cunoscute din viața personală. Recent, cântăreața a reflectat asupra modului în care experiențele trăite i-au schimbat perspectiva asupra defectelor proprii.

„Cu toții suntem frumoși în felul nostru. Să ne iubim exact așa cum suntem, acesta este cel mai important lucru. Niciodată nu mi-am dorit să fiu ca x, y, z, am vrut să fiu ca mine. Știu că am foarte multe defecte, însă am încercat să le transform în atuuri și să mă mândresc cu ele”, a spus Lidia Buble pentru Spynews.ro.

În plus, Lidia Buble a mărturisit și care, în opinia ei, este cel mai mare defect pe care îl are. Artista a vorbit cu sinceritate despre acest aspect, oferind o perspectivă autentică asupra felului în care se vede pe sine.

„Sunt trei lucruri de care eu țin cont foarte mult atunci când vine vorba de o relație. Trebuie să existe respect, comunicare și, cel mai important, iubire necondiționată. Iubirea este cheia tuturor problemelor”, a spus Lidia Buble pentru cancan.ro.

