Lidia Buble, incident neașteptat în trafic. Ce i s-a întâmplat artistei: „M-a luat valul”

Lidia Buble a avut parte de un moment stânjenitor în traficul aglomerat din București, recent. Cântăreața le-a împărtășit experiența sa fanilor de pe rețelele de socializare, iar aceștia au reacționat cu înțelegere, spunând că și ei s-au confruntat cu situații similare.

Pe lângă cariera sa în muzică, Lidia Buble este prezentă în mediul online, în special pe Instagram și TikTok, unde postează frecvent poze și videoclipuri. De această dată, ea a ales să le povestească urmăritorilor întâmplarea neplăcută din traficul bucureștean.

„Mi-a venit efectiv să fac o gaură să intru în pământ de rușine. Pentru că a fost o zi frumoasă și însorită, am deschis trapa mașinii și ce credeți că am făcut, am dat drumul la muzică la maxim. M-a luat valul, eram toată un dans în mașină, toată un zâmbet, toată o stare. Și dintr-odată, ce credeți că mi s-a întâmplat?! Intră o reclamă și nu orice reclamă. Suna cam așa: „Aveți probleme cu hemoroizii? Cumpără chiar acum.” În momentul acela nu mai găseam butonul să închid trapa, nu știam unde e butonul să dau volumul mai încet, stânga, dreapta toate mașinile de lângă mine se uitau, i-a bufnit pe toți râsul. Așa că am ales să opresc motorul mașinii”, a spus Lidia Buble pe TikTok.