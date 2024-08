Cu ce noi probleme de sănătate se confruntă Lidia Buble. Ce a mărturisit artista: „Am în permanență stări de leșin și…”

Cunoscută pentru succesul său muzical și dedicarea în carieră, Lidia Buble este apreciată atât pentru talentul, cât și pentru efortul depus în activitatea sa artistică. Deși este deschisă în a-și împărtăși realizările profesionale, artista a ales să-și țină viața privată departe de lumina reflectoarelor, inclusiv detaliile legate de relațiile sale amoroasă.

Artista are o relație foarte apropiată cu fanii și le împărtășește numeroase detalii despre viața ei. De această dată, Lidia Buble le-a povestit despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent.

„O să fiu foarte sinceră. Sunt puțin mai bine, tot nu sunt eu în apele mele, adică nu ma simt la capacitate maximă. Am mai luat niște fiole, mi-a dat o doamnă asistentă astăzi să iau, încă n-am făcut nimic pe venă, dar de luni încep, pentru că e cazul. Am în permanență stări de leșin și stări de vomă. Mă simt foarte slăbită. E o stare foarte ciudată pe care n-am mai avut-o de vreo opt ani de zile”, a declarat Lidia Buble pe rețelele de socializare.

Artista a mărturisit că apelează la ajutorul medicilor specialiști pentru a evita complicațiile ulterioare, ea povestind ce a pățit în urmă cu opt ani.

„Îmi aduc aminte că la ultima piesă, pe vremea aia era hit mare piesa „Kamelia', am zis că mă simt foarte rău și că îmi pare rău pentru că nu pot duce concertul la final. Din momentul ăla a fost totul blank. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dar când m-am trezit eram în ambulanță și îmi punea o vitamină pe venă. Asta este starea pe care am avut-o și atunci, o recunosc, îmi aduc aminte de ea. Mie mi se întâmplă foarte rar să îmi fie rău. Vă pup și vă mulțumesc pentru toate grijile pe care vi le faceți pentru mine”, a mai transmis artista fanilor săi.

Lidia Buble a mărturisit recent că face aceste declarații despre problemele ei de sănătate și boala cu care a fost diagnosticată în urmă cu doi ani, îndemnată fiind de tatăl ei, în speranța că ar putea ajuta și alte persoane.

„Urmează să vă mărturisesc ceva ce s-a întâmplat în viața mea, fac acest lucru doar la sfatul tatălui meu, pentru că eu nu aș fi vrut să povestesc despre lucrurile astea niciodată.(…) Știu că pe unii dintre voi o să vă ajute și vreau să vă readuc aminte, deși sunt convinsă să știți cât de important este să ne rugăm, să avem credință.(…) În urmă cu aproximativ 2 ani de zile, pe pielea mea au început să apară niște pete foarte ciudate. În primă fază n-am prea băgat de seamă, m-am gândit că e o alergie, am ignorat total situația, după care am văzut că a început să se înrăutățească. Au început să-mi apară pe față, pe tot corpul, am spus că e cazul să merg la un dermatolog, pentru că nu mi se părea că este normal ce se întâmplă cu pielea mea”, și-a început Lidia Buble confesiunea.