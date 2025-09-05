Lidia Buble, declarație de dragoste specială pentru Horațiu Nicolau. Ce spune despre relațiile trecute: „Mă emoționez când vorbesc despre el”

Lidia Buble a lansat un nou album, "Fragil".

Lidia Buble
La 32 de ani, Lidia Buble a sărbătorit un moment important în cariera sa, lansând albumul „Fragil”, la care a lucrat doi ani. Artista a făcut o apariție super stylish, impresionând publicul și fanii cu ținuta sa, dar și cu energia vibrantă. Alături de ea a fost iubitul său, afaceristul Horațiu Nicolau, care a inspirat și o piesă dedicată lui.

Lidia Buble, declarație de dragoste pentru Horațiu Nicolau

Într-un interviu sincer, Lidia Buble a vorbit despre procesul creativ, relația actuală și experiențele trecute din viața sentimentală.

„S-a muncit foarte mult la acest album, dar nu am muncit singură, ci alături de gașca mea minunată. A fost ca o eliberare pentru mine să muncesc la acest album pentru că practic este jurnalul sufletului meu pus pe note muzicale. Ce nu am avut eu curaj să vă spun niciodată în cuvinte, am pus pe versuri și pe note muzicale.”, a spus ea pentru Cancan.ro

Foto: PR

Întrebată care dintre cele 11 piese reflectă iubirea pe care o trăiește acum, Lidia a explicat că Horațiu Nicolau a inspirat-o să scrie Un bărbat mai bun. Ba mai mult, artista și-a arătat dragostea și recunoștința față de partenerul ei de viață, declarând că i-a fost alături încă din prima zi în care s-au cunocut.

„Piesa ‘Un bărbat mai bun’, a doua parte. Aceasta este piesa contrast din album, în prima parte vorbesc despre o dragoste toxică din trecut. O relație în care credeam cumva că dragostea trebuie să doară, că este despre orgolii, iar apoi a apărut el: un bărbat mai bun care m-a îmbrățișat așa cum sunt eu ca om, ca ființă. A fost aici prezent în seara asta, dar lui îi place să stea mai retras, mai în umbră. M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi în care ne-am cunoscut și pentru asta o să îi fiu veșnic recunoscătoare. Mă emoționez când vorbesc despre el.”

Despre prezența lui Horațiu la lansare, Lidia Buble a spus că nu putea să lipsească: „Păi nu putea să lipsească tocmai el în seara asta. El a fost foarte implicat în întreg procesul concertului pe care l-ați văzut în seara asta. Mă bâlbâi, uite ce face iubirea din noi.”

Detalii despre o fostă iubire

Lidia Buble a abordat și subiectul persoanei care i-a marcat o relație anterioară. Dacă acum trăiește o poveste de dragote frumoasă și liniștită, trecutul amoros a fost ceva mai tulburat.

„Da, ai văzut că a fost în seara asta aici? (‘Maria’, femeia despre care vorbește în piesă n.red.) A fost o Maria cândva, dar nu pot să îi dezvălui numele, nu o cheamă așa, vă dați seama, dar a fost. Cred că în viața fiecăruia dintre noi, fie că ești tânăr sau mai înaintat în vârstă, apare la un moment dat o Maria sau un Marian, pentru că și băieții pot trece prin asta.”

Cât despre modul în care depășește astfel de experiențe: „Prin muzică, eu prin muzică mă vindec, pot să fac absolut orice.”

Foto: PR, Instagram

