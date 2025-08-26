Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: „Atunci am îndrăznit din nou”

Lidia Buble a deschis prima seară a Festivalului de la Mamaia cu un concert plin de energie, chiar dacă ploaia le-a dat bătăi de cap organizatorilor și spectatorilor. Artista nu doar că a cucerit publicul cu recitalul ei, dar a avut parte și de un moment special alături de Fuego, în concertul acestuia, unde a urcat pe scenă împreună cu marile dive ale anilor ’80.

Lidia Buble, despre motivul pentru care a renunțat la blond

Vedeta a atras toate privirile prin apariția ei spectaculoasă și a vorbit deschis despre secretele din spatele formei sale fizice. Lidia a mărturisit că uneori programul aglomerat o face să sară peste mese, însă urmează o dietă atent aleasă. Totodată, a împărtășit câteva detalii despre motivul pentru care a renunțat la părul blond, culoare cu care a debutat în industria muzicală.

Artista a povestit și despre transformările prin care a trecut de-a lungul anilor, în special în ceea ce privește look-ul său.

„Mulțumesc din suflet. Eu am fost în jur de 14 ani de zile blondă, după care nevoia m-a tras ușor de mână și a spus: ‘Tu trebuie să te faci șatenă’, pentru că altfel vei rămâne fără păr. Noi, artistele, ne coafăm foarte mult, iar blondul este foarte greu de întreținut. Dar mi-am dat seama că nu mă regăsesc în culori foarte cuminți. Și atunci am îndrăznit din nou, la o culoare electrică. Și, da, atunci când eram mică am spus că nu o să mă fac niciodată roșcată. Orice altă culoare, dar nu roșcat. Se pare că, deja sunt al treila an roșcată și am planuri mari cu această nuanță.”, a spus Lidia Buble pentru revista Viva!

Artista, mesaj dur pentru critici

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului.

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Lidia Buble se confruntă constant cu criticile pe care diverse persoane i le aduc pe rețelele de socializare.

Dacă de obicei alege să ignore mesajele de hate, de această dată artista a decis să spună direct ceea ce gândește. Lidia Buble a transmis un mesaj un mesaj dur adresat celor care critică pe internet orice aspect al vieții ei, în special cele legate de felul în care arată.

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a declarat Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Citește și:

Robert De Niro, dezvăluiri rare despre creșterea celor șapte copii ai săi. Principiul de la care actorul nu se abate și responsabilitatea pe care o evită

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro