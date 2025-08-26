Adevăratul motiv pentru care Lidia Buble a renunțat la părul blond în favoarea nuanțelor de șaten și roșcat: „Atunci am îndrăznit din nou”

Lidia Buble a dezvăluit de ce a renunțat la părul blond.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lidia Buble
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Lidia Buble a deschis prima seară a Festivalului de la Mamaia cu un concert plin de energie, chiar dacă ploaia le-a dat bătăi de cap organizatorilor și spectatorilor. Artista nu doar că a cucerit publicul cu recitalul ei, dar a avut parte și de un moment special alături de Fuego, în concertul acestuia, unde a urcat pe scenă împreună cu marile dive ale anilor ’80.

Lidia Buble, despre motivul pentru care a renunțat la blond

Vedeta a atras toate privirile prin apariția ei spectaculoasă și a vorbit deschis despre secretele din spatele formei sale fizice. Lidia a mărturisit că uneori programul aglomerat o face să sară peste mese, însă urmează o dietă atent aleasă. Totodată, a împărtășit câteva detalii despre motivul pentru care a renunțat la părul blond, culoare cu care a debutat în industria muzicală.

Artista a povestit și despre transformările prin care a trecut de-a lungul anilor, în special în ceea ce privește look-ul său.

„Mulțumesc din suflet. Eu am fost în jur de 14 ani de zile blondă, după care nevoia m-a tras ușor de mână și a spus: ‘Tu trebuie să te faci șatenă’, pentru că altfel vei rămâne fără păr. Noi, artistele, ne coafăm foarte mult, iar blondul este foarte greu de întreținut. Dar mi-am dat seama că nu mă regăsesc în culori foarte cuminți. Și atunci am îndrăznit din nou, la o culoare electrică. Și, da, atunci când eram mică am spus că nu o să mă fac niciodată roșcată. Orice altă culoare, dar nu roșcat. Se pare că, deja sunt al treila an roșcată și am planuri mari cu această nuanță.”, a spus Lidia Buble pentru revista Viva!

Artista, mesaj dur pentru critici

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ari fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului. 

Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, Lidia Buble se confruntă constant cu criticile pe care diverse persoane i le aduc pe rețelele de socializare.

Dacă de obicei alege să ignore mesajele de hate, de această dată artista a decis să spună direct ceea ce gândește. Lidia Buble a transmis un mesaj un mesaj dur adresat celor care critică pe internet orice aspect al vieții ei, în special cele legate de felul în care arată.

„Atât ați înțeles voi de la viață? Despre asta ați înțeles că este viața? Nu vi se pare trist să trăiți așa? Nu vă e rușine? Nu vă simțiți prost? Nu vă vine să faceți o gaură să intrați în pământ? Mă tot gândesc de multe ori ce o fi în mintea acestor oameni. Dacă îți faci o operație, de ce îți faci operație, dacă ești naturală, de ce ești naturală, ce vedetă e asta să aibă nasul mare”, a declarat Lidia Buble, pe rețelele de socializare.

Citește și:
Robert De Niro, dezvăluiri rare despre creșterea celor șapte copii ai săi. Principiul de la care actorul nu se abate și responsabilitatea pe care o evită

Foto: PR, Instagram

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
People
Andreea Marin, mesaj emoționant după ce fiica ei s-a mutat în America pentru studii: "Încă visez cu ochii deschiși"
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
People
Kim Kardashian, criticată pentru ținuta purtată de fiica sa în vârstă de 12 ani, North West. Cum a fost fotografiată adolescenta: "Atât de nepotrivit”
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
People
Claudia Schiffer, siluetă impecabilă la 55 de ani. Fostul supermodel a uimit într-un costum de baie decoltat
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
People
Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. De ce se consideră vinovat de eșecul căsătoriei: "Merită mai mult decât puteam eu să-i ofer..."
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
People
Donatella Versace, de nerecunoscut. Cum arată acum designer-ul după ultimele proceduri cosmetice
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep
People
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep
Libertatea
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Cum au apărut vedetele la Festivalul Mamaia 2025. Marina Voica a purtat tocuri la 88 de ani, iar Dida Drăgan a repetat în șosete
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Derapaj la Insula Iubirii 2025. De ce a început George Vornicu să înjure în fața camerelor de filmat: „M-au luat nervii”
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Andreea Bălan, la același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler. Artista se află în Italia cu Victor Cornea
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Victor Ponta se consideră vinovat de divorțul de Daciana Sârbu: „E o femeie care merită mai mult”. Ce spune despre noua iubită
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Marian Grozavu de la Insula Iubirii sare în apărarea iubitei lui: „Voi nu știți multe chestii”. Ce spune despre trecutul Biancăi
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Motivul pentru care fosta ispita Lala de la Insula Iubirii, sezonul 8 a purtat la nuntă rochie de mireasă la fel ca a nașei sale
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
Blestemul piesei „Ești iubibilă”, a trupei Taxi. Cuplurile de vedete din videoclip s-au despărțit unul după altul și continuă să o facă! Cine apare în clipul melodiei
catine.ro
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul dragostei pentru luna septembrie 2025. Nativii au parte de iubire și împlinire
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Cum poți curăța aparatul de cafea cu oțet. Sfaturi și trucuri utile
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Mai multe din people
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: "Ne-am simțit minunat"
People

Andreea Bălan, fiicele ei, Ella și Clara, și logodnicul artistei, Victor Cornea, au fost într-o vacanță de familie în Creta.

+ Mai multe
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
Zoë Kravitz stârnește speculații despre o posibilă relație cu Harry Styles, pe fondul zvonurilor despre idila cu Austin Butler
People

Zoë Kravitz și Harry Styles stârnesc zvonuri de relație, după ce au fost surprinși împreună în Roma.

+ Mai multe
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
Noi scene pasionale la Insula Iubirii 2025! Cine a cedat în fața tentațiilor: "Ne doream foarte mult să fie această apropiere"
People

Pe măsură ce crește perioada petrecută departe de parteneri, participanții la Insula Iubirii 2025 își dau frâu liber sentimentelor, iar scenele pasionale devin mai frecvente.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC