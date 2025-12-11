EXCLUSIV: Care este destinația preferată de Monica Bîrlădeanu pentru o vacanță de cuplu: „Ar fi fain în septembrie sau primăvara”

Monica Bîrlădeanu a fost una dintre prezențele elegante la ELLE Style Awards 2025, eveniment care a adunat cele mai influente personalități din muzică, film și modă. Actrița a oferit un interviu pentru ELLE România în care a făcut un bilanț al anului care se încheie și a dezvăluit planurile sale pentru 2026, dar și pasiunea pentru călătorii și secretele ei de frumusețe.

Monica Bîrlădeanu are o destinație preferată pentru vacanța de cuplu

Monica Bîrlădeanu, cunoscută drept una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, a explicat cum își începe noul an și ce proiecte o așteaptă:

„Începe anul într-o mare forță. Cu un proiect personal al meu, de suflet, creat de mine. Evident, piesa de teatru în care joc ‘Minciuna nu are picioare atât de lungi’ și de acolo cred că se vor rostogoli foarte multe lucruri.”, ne-a dezvăluit Monica Bîrlădeanu.

Când a fost întrebată despre o destinație de vacanță de cuplu, actrița nu a ezitat să își exprime dorința pentru Africa, fiind pe lista ei privind călătoriile alături de partenerul ei, Valeriu Gheorghiță.

„O vacanță de cuplu… Vreau Africa. Aș vrea Africa, clar. Punct. Africa. Ar fi fain în septembrie sau primăvara când este migrația animalelor”, ne-a spus ea râzând.

În ceea ce privește rutina de înfrumusețare, Monica a subliniat importanța disciplinei și a îngrijirii constante. Deși s-a discutat mult despre metodele la care ea apelează, actrița subliniază importanța disciplinei:

„Să te împingi și să respecți rutina când nu ai chef. Atunci e momentul în care disciplina ta se poate dărâma. Îți spui că merge și așa și s-ar putea să deviezi de la ea și să te trezești că nu mai ai grijă de tine cum ar trebui. Nu există absolut niciun truc în afară de o îngrijire constantă. Tratamentele de sezon, de lucrurile care se fac o dată pe an. Dar, în rest, nu există niciun truc.”, a concluzionat ea.

După nenumărate proiecte de succes în televiziune și film, Monica Bîrlădeanu a acceptat cu bucurie și cu brațele deschise provocarea de a urca pe scena teatrului. Actrița face parte din distribuția spectacolului „Minciuna nu are picioare atât de scurte”, regizat de Daniela Nane, care este o producție a teatrului independent Luceafărul. Pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a recunoscut că a avut mari emoții când s-a aflat în fața publicului.

„Aseară am urcat pentru prima dată pe scenă într-o piesă de teatru. După 20 de ani de film și televiziune, pot să spun cu toată sinceritatea că am avut emoții amețitoare. Să dau viață Joannei Black și Joannei White – două fațete, două adevăruri, două lumi care se confruntă în ‘Minciuna nu are picioare atât de scurte’ – a fost o provocare pe care am îmbrățișat-o cu toată ființa mea. Teatrul are un fel de a te pune față în față cu vulnerabilitatea ta, cu respirația publicului, cu liniștea din sală și cu adevărul. Și ieri, am simțit toate acestea cu o intensitate pe care nu o voi uita curând. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care au ales să fie cu noi, într-o seară în care Bucureștiul era aproape imposibil de navigat. Ați venit în pofida traficului, a ploii, a haosului din oraș — și mi-ați oferit una dintre cele mai emoționante seri din viața mea. Mulțumesc colegilor si @danielanane_official care semnează regia, pentru încredere, pentru răbdare și pentru bucuria de a fi împreună pe scenă.”

Foto: Sorin Cioponea

