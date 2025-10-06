Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița cu această ocazie: „Bărbatul minunat de lângă mine…”

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie 2024 și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz. Actrița și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste discretă și sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la fabuloasa lor nuntă, ocazie cu care actrița a dezvăluit imagini inedite de la eveniment.

Fotografiile postate de Monica Bîrlădeanu pe rețelele de socializare au fost însoțite și de un text emoționant.

„A trecut un an de la ziua în care am spus „DA”, și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi.
I-aș spune „DA” din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a declarat Monica.

Monica Bîrlădeanu, confesiuni despre cei 13 ani în care a locuit în America

Într-un interviu acordat recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre lunga perioadă pe care a petrecut-o în America.

Ea a mărturisit că o leagă multe amintiri de orașul în care a locuit, mai exact Los Angeles.

„Am păstrat tot ce e bun – disciplina când vine vorba de programele de wellness, educația emoțională (pe care acolo aveam senzația că o are toată lumea), educația în sensul medicinei preventive, responsabilitatea socială. Dă-mi voie să clarific, însă, că nu mă refer la toată America, ci la Los Angeles, un oraș locuit de oameni veniți din întreaga lume, dar cumva uniți de niște rigori pe care nu le-am mai văzut în altă parte”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit că s-a adaptat foarte ușor și nu a simțit niciodată că nu ar aparține acelui loc care i-a fost casă timp de 13 ani.

„Nu știu dacă natura mea perfect adaptabilă și ajustabilă la tot ce e nou, străin, sau pur și simplu, am nimerit într-un spațiu multicultural care îmbrățișează cu amândouă mâinile expații… Cert e faptul că atât cât am locuit acolo, n-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu. Așa cum nu simt asta nici acum, că locuiesc aici. Îmi dau seama că, pentru mine, ‘acasă’ nu e un loc, un oraș, o țară, ci o stare de confort și familiaritate, un spațiu de siguranță emoțională și libertate de a fi eu însămi. Toate acestea întregite de un sentiment de apartenență pe care eu l-am simțit și acolo și aici”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Monica Bîrlădeanu, despre secretele siluetei sale de invidiat

Monica Bîrlădeanu, cunoscută pentru stilul său de viață sănătos și dieta bogată în proteine, a vorbit despre cum își păstrează silueta de indiviat, recunoscând că se bazează și pe ajutorul specialiștilor.

„Lucrez cu un antrenor personal, Vlad Bucsa, care mă ține disciplinată și constantă, în legătură cu sportul. Iar pe partea de dietă, lucrez cu dr. Aliona Chiroșcă, pe care cred că ați văzut-o și pe rețelele mele de socializare. Ea îmi schimbă dieta în funcție de nevoie”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

 Actrița a povestit, pentru CIAO.RO, ce schimbări a adoptat după ce a trecut de pragul de 35 de ani pentru a se simți confortabil în propria piele și a dezvăluit care este accesoriul la care nu renunță niciodată.

„E foarte clar că moștenirea genetică e un mare avantaj. Adică în proporție de 50 la sută ai niște setări. Dar toate lucrurile astea le poți pierde foarte ușor dacă nu ai grijă. Pielea o dată ce se duce la vale o recuperezi atât de greu, iar silueta. Și e o luptă după 35 de ani, există așa un mic sabotaj din partea corpului. Începe să te saboteze și să nu mai răspundă neapărat. Și atunci trebuie să intensifici: un program de alimentație foarte atent – am scos pâinea, de exemplu, din alimentație, o rutină de sport de care să te ții, că așa cu toții ne apucăm de sport. Dar cheia de fapt nu e apucatul de sport, cât e ținutul.”

Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

