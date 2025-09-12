Ce meserie ar fi practicat Monica Bîrlădeanu înainte de celebritate: „Mi s-ar fi potrivit?”

Monica Bîrlădeanu a dezvăluit detalii despre pregătirea profesională și ce meserie ar fi avut la bază.

  de ELLE.ro
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță
Monica Bîrlădeanu, care se apropie de vârsta de 47 de ani, rămâne una dintre cele mai recunoscute și mediatizate personalități feminine din România.

Monica Bîrlădeanu, despre pregătirea profesională

Actriță, model și prezentatoare, vedeta de la PRO TV impresionează și în serialul „Betoane”, difuzat pe VOYO, iar talentul său a făcut ca numele ei să fie cunoscut și apreciat de publicul larg.

Într-un interviu recent, Monica Bîrlădeanu a dezvăluit ce carieră ar fi urmat dacă nu ar fi urmat o carieră în actorie.

„E foarte posibil să fi lucrat în domeniul juridic, prima mea formare profesională. Mi s-ar fi potrivit? La felul în care îmi funcționează creierul în fața unei cauze pentru care lupt (construiesc argumentații serioase), e posibil să mă fi descurcat binișor”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

Această declarație vine la scurt timp după ce actrița dezvăluia pentru aceeași publicație că a decis să urmeze psihologia și că în acest an și-a obținut diploma de licență.

Întrebată și cum se descrie Monica Bîrlădeanu, dincolo de imaginea publică:

Sunt o femeie care crede în iubire, adevăr, discreție și care lucrează ca să-și cultive virtuți pe care nu le are (cum ar fi răbdarea). Sunt o femeie care încearcă să trăiască o viață cu sens”, a declarat vedeta pentru Libertatea.

În ceea ce privește televiziunea, Monica a mărturisit că nu s-ar vedea într-un show de supraviețuire: „Îmi place mult Survivor, însă nu simt că mi s-ar potrivi mie. Cel puțin nu în punctul acesta al vieții!”.

Detalii despre relația cu Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe data de 5 octombrie și au avut parte de o petrecere fabuloasă organizată la Palatul Snagov la care au participat numeroase vedete din showbiz. Actrița și soțul ei trăiesc o poveste de dragoste discretă și sunt rezervați când vine vorba de apariții împreună.

Monica Bîrlădeanu trăiește o perioadă de împlinire în toate aspectele vieții sale. Actrița se află într-un moment bun al carierei sale și este entuziasmată de lansarea unui serial la care a lucrat anul trecut.

În ceea ce privește viața ei personală, Monica Bîrlădeanu este rezervată în declarații și a explicat într-un interviu de ce alege să nu vorbească despre acest aspect.

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea”, a spus Monica Bîrlădeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Într-un interviu acordat recent, Monica Bîrlădeanu a vorbit despre lunga perioadă pe care a petrecut-o în America.

Ea a mărturisit că o leagă multe amintiri de orașul în care a locuit, mai exact Los Angeles.

„Am păstrat tot ce e bun – disciplina când vine vorba de programele de wellness, educația emoțională (pe care acolo aveam senzația că o are toată lumea), educația în sensul medicinei preventive, responsabilitatea socială. Dă-mi voie să clarific, însă, că nu mă refer la toată America, ci la Los Angeles, un oraș locuit de oameni veniți din întreaga lume, dar cumva uniți de niște rigori pe care nu le-am mai văzut în altă parte”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Motivul pentru care Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul „Clanul’ de la PRO TV: „Am refuzat câteva propuneri’

Foto: Instagram

