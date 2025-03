Monica Bîrlădeanu, detalii surprinzătoare despre garderoba sa. De unde își achiziționează accesoriile: „Nu este importantă sursa lor”

Monica Bîrlădeanu este cunoscută pentru aparițiile sale impecabile, fie că vorbim de evenimente, proiecte de televiziune sau vacanțe alături de soțul ei. Deși ar putea părea că pentru a arăta perfect cheltuiește sume considerabile, actrița mărturisește într-un interviu recent că în garderoba sa se află multe piese vintage sau achiziționate din târguri cu obiecte second hand.

Monica Bîrlădeanu, despre cum definește luxul

Monica Bîrlădeanu a crescut într-o familie modestă și a învățat încă de la vârsta de 16 ani ce înseamnă independența financiară, lucrând pentru a-și susține cariera și standardul de viață. Totuși, nu consideră că acest lucru o face să nu fie atentă la cheltuieli atunci când vine vorba de plăcerile personale.

„Eu cred că piese faine și valoroase sunt de căutat și de găsit peste tot. Nu este importantă sursa lor, nu este lucrul cel mai important. Ce este important este dacă ți se potrivesc, dacă îți completează un stil, o ținută, un vibe. Așa că poți să mă găsești la tot felul de târguri, de vintage-uri, de second handuri, vintage-uri de colecție. Am niște piese la care țin foarte mult. Am o capă din mărgele, cred că o purtam în anii trecuți și o țin pentru că se păstrează absolut impecabil, este foarte veche și este foarte prețioasă”, a povestit Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.ro

Actrița este, de asemenea, o mare negociatoare, în special când vine vorba de bijuteriile din argint. „Negociez la piese de argint. Absolut. De obicei în târgurile din străinătate. În România nu prea negociez”, a adăugat ea, explicând că știe cât costă argintul și preferă să negocieze pe baza acestui principiu.

În această etapă a vieții sale, Monica Bîrlădeanu pune un accent deosebit pe a ajuta pe cei mai puțin norocoși, iar banii câștigați din carierele sale sunt adesea folosiți pentru a sprijini cauze caritabile. Unul dintre cele mai recente evenimente la care a participat și care a impresionat-o profund a fost „Gala Bunei Vestiri' de la Iași, care a adunat 700 de oameni pentru a sprijini mamele și copiii aflați în dificultate financiară.

„Toată lumea de acolo a donat, și pe loc, dar și prețul biletului a fost o donație în sine. Toate aceste mici gesturi ne-au unit într-o cauză comună,” a spus Monica, subliniind importanța momentului emoționant.

Actrița consideră că nu poate închide ochii la suferințele altora.

„Să mă uit la durere nu înseamnă să întorc capul doar pentru că mă afectează pe mine. Nu. Fac tot efortul să dăruiesc toată dragostea de care sunt capabilă eu, la momentul respectiv. Și este ok. Sunt pe pace după asta că am dat tot ce am avut de dat la momentul respectiv”, a încheiat Monica Bîrlădeanu.

Cum i s-a schimbat viața după căsătorie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță își trăiesc povestea de dragoste în mod discret, evitând expunerea în fața publicului și a presei. Rar sunt văzuți împreună la evenimente sociale, nu acordă interviuri comune și nu postează fotografii împreună pe rețelele de socializare. În toamna anului trecut, a devenit cunoscută relația lor, când vedeta a făcut declarații publice după ce au apărut zvonuri că partenerul ei este căsătorit.

Într-un interviu acordat recent, actrița a mărturisit că în ultima vreme pune mai mult accent pe alimentație și sport.

„După 40 de ani, este vorba de efort de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni! Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc! Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constat că mă pufoșesc. (…) Clar e nevoie și de sport! În acest moment sunt la etapa de ridicat greutăți, am trecut de Pilates. Fac antrenamente serioase de trei ori pe săptămână”, a povestit ea pentru Click.

Citește și:

Ilinca Vandici, dezvăluiri inedite despre relația cu fiul ei. Ce promisiune i-a făcut vedeta TV lui Zian: „De asta am ales…”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro