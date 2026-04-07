David Hasselhoff, surprins într-o ieșire rară alături de soția sa, Hayley Roberts. Cum arată acum actorul în vârstă de 73 de ani

David Hasselhoff a fost surprins recent într-o ieșire rară alături de soția sa, Hayley Roberts.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
David Hasselhoff a fost surprins recent într-o apariție rară, în timp ce făcea drumeții alături de soția sa, Hayley Roberts.

Celebrul actor din serialul Baywatch, în vârstă de 73 de ani, a fost fotografiat luni în timpul unei plimbări în natură, în Calabasas. Îmbrăcat lejer, Hasselhoff a purtat un tricou alb, pantaloni sport negri largi și o șapcă pentru a se proteja de soare. De asemenea, a avut ochelari negri și s-a ajutat de două bețe de trekking pentru a parcurge traseul.

Soția sa, în vârstă de 45 de ani, a optat pentru o ținută similară, formată dintr-un tricou alb simplu, o șapcă turcoaz și colanți negri. Apariția lor este una rară, mai ales în contextul problemelor de sănătate cu care actorul s-a confruntat recent.

În mai 2025, Hasselhoff a fost văzut într-un aeroport din Los Angeles în timp ce era împins într-un scaun cu rotile, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi. Actorul șchiopăta și a declarat atunci unui paparazzo că resimte dureri puternice, deși părea într-o stare de spirit bună. Ulterior, reprezentantul său a confirmat că acesta a trecut printr-o operație de înlocuire a genunchiului.

Ultima fotografie postată de actor pe Instagram datează din noiembrie 2025, când promova jocul video SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. În imagine, Hasselhoff zâmbea larg, sprijinindu-se cu o mână de un aparat arcade „Baywatch” și ținând în cealaltă mai multe jocuri video.

În urmă cu o lună, Hayley Roberts a publicat, la rândul ei, un videoclip în care actorul se relaxa în aer liber, savurând băuturi și croissante, într-o locație ce părea a fi un resort de lux, cu o priveliște spectaculoasă.

Între timp, celebrul serial Baywatch se pregătește pentru un reboot, cu o distribuție nouă și numeroasă, din care fac parte vedete precum Brooks Nader, Livvy Dunne și Shay Mitchell. Actrițele au fost deja surprinse pe platourile de filmare purtând costumele de baie roșii, devenite emblematice pentru producție.

Potrivit unor surse, distribuția lucrează îndeaproape cu salvamari profesioniști pentru a învăța tehnicile corecte, inclusiv celebra alergare în slow motion pe plajă.

„Sunt extrem de încântate să lucreze împreună. Se distrează de minune și aduc energia specifică Sports Illustrated direct pe plaja Baywatch”, a declarat o sursă apropiată producției.

David Hasselhoff a fost protagonistul serialului original „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2000, unde a interpretat rolul salvamarului Mitch Buchannon, devenind una dintre cele mai recognoscibile figuri din televiziune.

Serialul Baywatch original este unul dintre cele mai emblematice producții de televiziune din anii 90, devenind un fenomen global care a depășit cu mult granițele Statelor Unite. Lansat în 1989 și difuzat până în 2000, serialul urmărea activitatea salvamarilor de pe plajele din California, combinând acțiunea, drama și momentele romantice într-un format accesibil și captivant pentru publicul larg.

Deși la început nu a avut un succes răsunător și chiar a fost anulat după primul sezon de postul NBC, producția a fost relansată în regim de sindicare, unde a cunoscut o ascensiune spectaculoasă. În scurt timp, „Baywatch” a ajuns să fie urmărit de sute de milioane de telespectatori din întreaga lume, fiind considerat, la un moment dat, cel mai vizionat serial TV la nivel global. Popularitatea sa s-a datorat nu doar poveștilor dinamice, ci și decorului spectaculos și personajelor carismatice.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC