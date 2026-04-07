Tily Niculae dezvăluie motivul pentru care încă nu își dorește să aibă o nouă relație după divorț: „Știu prin ce am trecut…”

Tily Niculae nu are în plan pentru moment să aibă o nouă relația după ce a divorțat de fostul ei soț.

Tily Niculae a divorțat în urmă cu un an de tatăl celor doi copii ai ei și momentan nu ia în calcul să își refacă viața sentimentală. 

Tily Niculae, declarații despre viața ei personală

În luna august a anului 2025, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu. După separare, actrița a făcut o schimbare în viața ei și a devenit profesoară de limba engleză. Tily Niculae a dorit să păstreze discreția cu privire la motivele separării de fostul ei soț și să le respecte intimitatea copiilor lor. Recent, ea a dezvăluit că pentru moment nu se simte pregătită să facă pasul către a-și reface viața amoroasă. 

„E trist dacă ajungi la mila sentimentelor altuia în viața ta, chiar mi se pare trist. Așa văd eu lucrurile. Poate să înfrumusețeze, dar nu este cazul, răspunsul e negativ. Faptul că sunt așa vine de la mine, mă trezesc la 6 dimineața și nu ai timp să stai și cumva te bucuri de lucrurile pe care le faci”, a declarat Tily Niculae pentru Spynews.ro.

De asemenea, Tily Niculae a mai precizat că nu își dorește să mai aibă un copil.

„Aș spune NU categoric unui încă un copil. Știu prin ce am trecut cu sarcinile cu amândoi și pentru că nu mai pot să trec prin stresul acela al celor 9 luni. Știi cum se spune, pentru un copil ai nevoie de un sat să-l crești, darămite pentru atâția. La noi în casă n-am avut ajutoare, nu am avut nicio bonă. Mă ajută tatăl lor atunci când e prezent, mama mea când poate.”

Care este acum relația dintre Tily Niculae și fostul ei soț

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit deschis despre fostul ei soț, dezvăluind că acesta este foarte implicat în viața celor doi copii pe care îi au.

„Tatăl lor este implicat în fiecare zi în viața lor, de dimineață până seara. De dimineață astăzi chiar eu am uitat să pun ceasul să sune și Dragoș a văzut că la ora 7.30 eu nu am răspuns și s-a prins. Și la ora 8 era deja înființat acasă. A venit, l-a dus pe Radu la grădiniță și m-a ajutat foarte, foarte mult. O ia pe Sofia de la meditații atunci când poate, pleacă cu ei în zile diferite, nu știu, mare, munte, mă rog, n-a fost cazul de când am anunțat eu la mare, dar la munte cu siguranță. Chiar acum o să plece, la sfârșitul lunii, împreună la schi, face cumpărături pentru copii și mă întreabă mereu ce le lipsește și așa mai departe. Sună noaptea pe videocall, să le spună copiilor noapte bună, mă ajută, nu știu, dacă este nevoie de ceva, dar nu prea e el genul handyman…

Astăzi s-a stricat becul de la baie, l-am anunțat, dar l-am anunțat mai mult ca să facem cumva mișto unul de altul, că n-a schimbat niciodată un bec în casă. Stă cu copiii când eu sunt la copiii mei la școală și le predau. Și mă așteaptă până vin de la școală. Da, le cumpără de mâncare. După 19 ani, știe clar de ce nu este mâncarea gătită, că se prinde că n-am avut timp și cumva comandă el. Și le comandă copiilor, de exemplu cum a fost în ultima perioadă, ciorbițe pentru două zile, ca să nu mai am eu stres. Da, vine cu croissantul în continuare, că, vorba aia, mă mai contez și eu. Deci chiar ne ajută. Ne ajută” a povestit actrița pentru VIVA.ro.

