Motivul pentru care Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză: „Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă…”

Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au încheiat căsnicia după 15 ani de viață împreună. Actrița a vorbit recent despre motivele despărțirii și despre modul în care a ales să își reconstruiască viața de când a rămas singură. În plus, și-a îndeplinit un vis mai vechi legat de carieră și educație.

De ce Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesor. Aceasta a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri'”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit și despre motivul care a determinat-o să facă această alegere profesională.

„Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă și să nu mai trăiești cu acest stres, dacă biletele se vând și tu să poți să urci pe scenă, să pot face altceva. Și am stat să mă gândesc, ce aș putea să fac eu din toate skills-urile pe care le-am învățat de-a lungul vieții. Și m-am dus și am făcut a doua facultate, am zis că întotdeauna am fost apropiată de copii (…) Și sunt din toamna acestui an și profesor de engleză”, a declarat Tily Niculae, citată de Spynews.ro.

Tily Niculae, confesiuni despre relația cu fostul ei soț

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit deschis despre fostul ei soț, dezvăluind și câteva detalii inedite despre modul în care s-au cunoscut, relația lor începând atunci când actrița avea doar 18 ani.

„Am știut că va fi tatăl copiilor mei. N-a fost o atracție fizică niciodată. N-a fost o iubire la prima vedere”, a povestit actrița. „Toată viața mea cu el nu neapărat că am dirijat, că sună urât, am știut direcția. Am fost mereu puternică și viața mi-a dat anumite bătălii pe care am ales să le văd într-un anume fel. Te ridici, te scuturi și dai înainte. Ce am făcut diferit în ultimii ani, și de aceea sunt ceea ce sunt acum, este că n-am lăsat pe nimeni să mă ajute. Am zis: ‘Îmi luați din creșterea mea personală'”.

În ceea ce privește relația actuală cu fostul ei soț, Tily Niculae a mărturisit că formează în continuare o echipă atunci când vine vorba despre creșterea copiilor lor, Sofia și Radu.

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta, să te uiți spre tine fără să-i rănești pe ceilalți. De-aia și separarea mea de Dragoș s-a întâmplat atât de frumos. L-am sunat săptămâna trecută și i-am mulțumit și mi-a zis: ‘Pentru ce femeie?’. Mi-au spus multe femei că tatăl a dispărut din viața copiilor. Contează că real noi suntem în viața copiilor noștri. Vine de trei, patru ori pe zi acasă. Sofia mă întreba de ce. I-am zis pentru că este dreptul lui, este navigarea lui prin toată treaba asta, pentru că sunteți copiii lui și pentru că eu n-o să-i interzic niciodată să vină. E nevoia lui”, a încheiat Tily.

