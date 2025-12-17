Motivul pentru care Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză: „Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă…”

Tily Niculae a vorbit despre motivul care a determinat-o să facă această alegere profesională.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Tily Niculae
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au încheiat căsnicia după 15 ani de viață împreună. Actrița a vorbit recent despre motivele despărțirii și despre modul în care a ales să își reconstruiască viața de când a rămas singură. În plus, și-a îndeplinit un vis mai vechi legat de carieră și educație.

De ce Tily Niculae a ales să devină profesoară de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesor. Aceasta a împărtășit recent pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri'”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit și despre motivul care a determinat-o să facă această alegere profesională.

„Mi-am dorit ca la final, când gongul nu va mai bate pe scenă și să nu mai trăiești cu acest stres, dacă biletele se vând și tu să poți să urci pe scenă, să pot face altceva. Și am stat să mă gândesc, ce aș putea să fac eu din toate skills-urile pe care le-am învățat de-a lungul vieții. Și m-am dus și am făcut a doua facultate, am zis că întotdeauna am fost apropiată de copii (…) Și sunt din toamna acestui an și profesor de engleză”, a declarat Tily Niculae, citată de Spynews.ro.

Tily Niculae, confesiuni despre relația cu fostul ei soț

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a vorbit deschis despre fostul ei soț, dezvăluind și câteva detalii inedite despre modul în care s-au cunoscut, relația lor începând atunci când actrița avea doar 18 ani.

„Am știut că va fi tatăl copiilor mei. N-a fost o atracție fizică niciodată. N-a fost o iubire la prima vedere”, a povestit actrița. „Toată viața mea cu el nu neapărat că am dirijat, că sună urât, am știut direcția. Am fost mereu puternică și viața mi-a dat anumite bătălii pe care am ales să le văd într-un anume fel. Te ridici, te scuturi și dai înainte. Ce am făcut diferit în ultimii ani, și de aceea sunt ceea ce sunt acum, este că n-am lăsat pe nimeni să mă ajute. Am zis: ‘Îmi luați din creșterea mea personală'”.

În ceea ce privește relația actuală cu fostul ei soț, Tily Niculae a mărturisit că formează în continuare o echipă atunci când vine vorba despre creșterea copiilor lor, Sofia și Radu.

„E mare treabă chestia asta în viață, să te poți adapta, să te uiți spre tine fără să-i rănești pe ceilalți. De-aia și separarea mea de Dragoș s-a întâmplat atât de frumos. L-am sunat săptămâna trecută și i-am mulțumit și mi-a zis: ‘Pentru ce femeie?’. Mi-au spus multe femei că tatăl a dispărut din viața copiilor. Contează că real noi suntem în viața copiilor noștri. Vine de trei, patru ori pe zi acasă. Sofia mă întreba de ce. I-am zis pentru că este dreptul lui, este navigarea lui prin toată treaba asta, pentru că sunteți copiii lui și pentru că eu n-o să-i interzic niciodată să vină. E nevoia lui”, a încheiat Tily.

Citește și:
Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Samara Weaving este însărcinată, așteptând primul copil cu soțul ei, Jimmy Warden
People
Samara Weaving este însărcinată, așteptând primul copil cu soțul ei, Jimmy Warden
Motivul trist pentru care Amalia Năstase va petrece sărbătorile acasă: "Vor fi niște săptămâni grele"
People
Motivul trist pentru care Amalia Năstase va petrece sărbătorile acasă: "Vor fi niște săptămâni grele"
Fiul lui Rob Reiner, Nick, pus oficial sub acuzare pentru crimă de gradul întâi. Regizorul și soția sa au fost uciși cu lovituri de cuțit
People
Fiul lui Rob Reiner, Nick, pus oficial sub acuzare pentru crimă de gradul întâi. Regizorul și soția sa au fost uciși cu lovituri de cuțit
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, ținute asortate la prânzul de Crăciun de la Palatul Buckingham
People
Kate Middleton și Prințesa Charlotte, ținute asortate la prânzul de Crăciun de la Palatul Buckingham
Cum arată bradul de Crăciun al Andreei Bănică. L-au împodobit cei doi copii ai ei, Sofia și Noah
People
Cum arată bradul de Crăciun al Andreei Bănică. L-au împodobit cei doi copii ai ei, Sofia și Noah
Alexia Eram, despre problema de sănătate cu care se confruntă încă din adolescență și ce decizie a luat: "Vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău..."
People
Alexia Eram, despre problema de sănătate cu care se confruntă încă din adolescență și ce decizie a luat: "Vreau să îmi dau seama dacă este atât de rău..."
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Finala MasterChef 2025. Cine a pus mâna pe trofeul concursului culinar de la Pro TV
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Cum arată bradul de Crăciun din casa Andreei Bănică. Copiii ei l-au împodobit: „Eu doar am ajutat la desfăcut”
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Gestul făcut de Denise Rifai față de Nicușor Dan în culisele emisiunii „40 de întrebări” de la Kanal D. Lui nu i-a lipsit faimosul carnețel
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală
Ce legătură există între Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Cătălin Botezatu. Ce detaliu a ieșit la iveală
Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale
Vlăduța Lupău, jefuită în timpul unui concert. Artista a rămas fără câteva mii de euro. Ce mesaj a transmis pe rețelele sociale
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Ce sumă a încasat Alina Pușcău când a pozat pentru revista Playboy în America. E singura româncă de pe coperta celebrei publicații
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”
Unica.ro
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
Ghinion pe toată linia pentru o zodie. Karma o lovește puternic, chiar înainte de sărbători! Necazurile apar unul după altul
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu? Descoperirea medicilor legiști după deshumarea fostei ministre
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
„N-am mai întâlnit așa caz”. Doi procurori fac dezvăluiri neașteptate în cazul morții Rodicăi Stănoiu. „La prima vedere pare o moarte naturală. În experienţa mea profesională...” Asta da răsturnare de situație!
catine.ro
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Timothée Chalamet și mama sa, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cei doi au purtat ținute asortate
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Cum să ții pisica departe de bradul de Crăciun și să te bucuri de sărbători liniștite
Mai multe din people
Ce destinație de vacanță au ales Andreea și Cabral Ibacka. Au plecat alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: "Iar în aventură"
Ce destinație de vacanță au ales Andreea și Cabral Ibacka. Au plecat alături de cei doi copii, Namiko și Tiago: "Iar în aventură"
People

Andreea Ibacka a vorbit despre destinația de vacanță pe care a ales-o pentru vacanța alături de familie.

+ Mai multe
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: "Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel"
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: "Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel"
People

Anca Serea a vorbit despre relația cu soțul ei și cum reușesc să mențină vie pasiunea în căsnicie.

+ Mai multe
Teona Stavarachi a născut o fetiță. Actrița a devenit mamă pentru prima dată
Teona Stavarachi a născut o fetiță. Actrița a devenit mamă pentru prima dată
People

Actrița Teona Stavarachi a născut o fetiță.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC