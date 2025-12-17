Fiul lui Rob Reiner, Nick, pus oficial sub acuzare pentru crimă de gradul întâi. Regizorul și soția sa au fost uciși cu lovituri de cuțit

Nick Reiner, fiul lui Rob Reiner și al lui Michele Singer Reiner, va fi pus oficial sub acuzare pentru uciderea părinților săi.

Nick Reiner, două capete de acuzare de crimă

Potrivit procurorului districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, Nick Reiner va fi acuzat de două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi, cu mențiunea specială că faptele ar fi fost comise cu ajutorul unui cuțit. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă.

Rob Reiner și soția sa, Michele, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles duminică, 14 decembrie. Surse apropiate familiei, citate anterior de publicația PEOPLE, au declarat că trupurile neînsuflețite au fost descoperite de fiica lor, Romy.

La câteva ore după producerea crimelor, Nick Reiner a fost arestat în legătură cu uciderea părinților săi. Avocatul său, Alan Jackson, a confirmat că acesta este reținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, la Men’s Central Jail din Los Angeles. Inițial, Nick urma să se prezinte în fața instanței marți, însă avocatul a precizat că acesta nu fusese încă declarat apt din punct de vedere medical pentru a apărea în fața judecătorilor.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în seara de dinaintea crimelor ar fi avut loc o ceartă extrem de violentă între Nick și părinții săi, conflict care ar fi izbucnit la o petrecere de Crăciun organizată de Conan OBrien. Martori susțin că Rob și Michele ar fi părăsit evenimentul după altercație. Nu este clar dacă Nick a plecat sau nu de la petrecere în același timp.

„Nick îi speria pe toți, avea un comportament haotic și îi întreba constant pe oameni dacă sunt celebri”, a declarat una dintre surse despre atmosfera de la petrecere.

Duminică după-amiază, Departamentul de Pompieri din Los Angeles a transmis că a fost chemat la domiciliul familiei Reiner în jurul orei 15:30 pentru a acorda ajutor medical.

Rob Reiner și Michele Singer Reiner erau căsătoriți din 1989 și aveau împreună trei copii: Jake, Romy și Nick. Regizorul a mai adoptat-o pe Tracy, fiica primei sale soții, actrița Penny Marshall. Rob Reiner a fost unul dintre cei mai importanți cineaști ai Hollywoodului, semnând regia unor filme de referință precum When Harry Met Sally…, This Is Spinal Tap, Stand by Me și A Few Good Men.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Rob Reiner lucra la filmul When Harry Met Sally….

Tânărul a fost arestat la scurt timp

De-a lungul anilor, Nick Reiner a vorbit public despre lupta sa cu dependențele și a fost coautorul filmului semi-autobiografic Being Charlie, inspirat din propriile experiențe și regizat chiar de tatăl său. Ancheta în acest caz este în continuare în desfășurare.

La scurt timp după descoperirea crimelor, investigația a fost preluată de Divizia de Omucideri a Poliției din Los Angeles. Duminică seara, Nick Reiner a fost localizat și reținut în apropierea unei stații de metrou, la aproximativ 15 mile distanță de locuința familiei. Imagini difuzate ulterior de autorități îl arată pe suspect imobilizat la sol și încătușat de forțele de ordine. Acesta a fost arestat cu sprijinul U.S. Marshals și se află în prezent în custodia autorităților, fiind încarcerat fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune. Surse judiciare au confirmat că Nick Reiner a fost plasat sub observație specială, inclusiv sub monitorizare pentru risc suicidar, din cauza problemelor sale cunoscute de sănătate mintală.

Citește și:

Dana Rogoz, confesiuni despre căsnicia cu regizorul Radu Dragomir. Cum s-a schimbat relația lor după 21 de ani împreună: „Viața alături de copii te obligă mereu să…'

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro