Tily Niculae, dezvăluiri în lacrimi despre copiii ei: „Tot ceea ce îmi doresc eu este ca…”

Tily Niculae a fost recent surprinsă cu ochii în lacrimi, moment în care și-a împărtășit gândurile despre perioada intensă prin care trece și despre recunoștința pe care o simte pentru viața ei.

Tily Niculae, dezvăluiri emoționante

Actrița a dezvăluit că, deși ultimele luni au fost pline de schimbări și provocări, a învățat să prețuiască fiecare clipă și să nu lase experiențele să treacă neobservate. În centrul atenției sale se află cei doi copii, pentru care vrea să fie mereu un exemplu de lumină și echilibru. Astfel, vedeta a transmis un mesaj de încurajare, adresat și pentru propria persoană.

„Tot ceea ce îmi doresc eu este ca acești copii să mă vadă luminoasă, indiferent de ce ți-ar aduce viața. Da, a fost o perioadă foarte lungă și foarte intensă și cu mine alergat în toate direcțiile și încercând să fac tot ce e mai bun, nu pentru oameni, ci pentru tine, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce te-ai antrenat (…) Mi se pare incredibil că pot să trăiesc asta”, a scris Tily Niculae pe Instagram, subliniind cât de important este pentru ea să fie prezentă și pozitivă pentru cei dragi.

Actrița a explicat că această etapă a vieții sale i-a adus o lecție valoroasă: să nu lase momentele și oportunitățile să treacă fără să le observe, chiar dacă asta înseamnă nopți mai scurte și eforturi suplimentare.

„Poate am zile în care dorm patru sau cinci ore pe noapte și nu de griji, ci pentru că fac foarte multe lucruri și diferite, pentru că mi-am gândit chestia asta ca să nu mai las lucrurile să treacă pe lângă mine, lucrurile care sunt menite pentru mine (…) Sunt atât de drăguți și de puri și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o am”, a mai adăugat ea.

Pe lângă rolul de mamă, Tily Niculae se dedică și activității de profesor de limba engleză, iar contactul cu elevii ei îi aduce multă bucurie. Actrița a spus că a fost impresionată de comportamentul lor zilnic și de modul în care au primit-o încă de la început, ceea ce îi oferă satisfacție și motivație în munca sa.

În această perioadă plină, Tily reușește să echilibreze multiple roluri și responsabilități, găsind în tot ceea ce face sens și bucurie. Pentru ea, fiecare zi reprezintă o oportunitate de a se dezvolta și de a crea momente de neuitat alături de familie și cei dragi. Recunoștința și capacitatea de a trăi prezent sunt, în opinia sa, elemente esențiale pentru a face față provocărilor zilnice și pentru a se simți împlinită.

Tily Niculae a devenit profesor de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesor. Aceasta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

foto: Instagram

