Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară. Cum se simte Radu după intervenție

Tily Niculae a oferit mai multe detalii despre starea de sănătate a fiului ei, după ce Radu a trecut prin a doua operație.

Tily Niculae, despre problemele de sănătate ale fiului ei

În luna septembrie, Tily Niculae a mărturisit că fiul ei are o problemă de sănătate. Actrița a observat că mâna lui Radu s-a umflat și nu știe concret care este motivul, însă speră să nu fie vorba despre o afecțiune gravă.

„Mâna lui Răducu s-a umflat. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva cu tija sau este un hematom. I-am pus gheață… să se retragă cât de cât, să nu fie nevoie de puncție până la următoarea operație. În altă ordine de idei, ține-mă Doamne.”

Fiul lui Tily Niculae a trecut printr-o operație

Fiul lui Tily Niculae a fost operat pentru a doua oară din cauza problemelor pe care le avea la mâna stângă. Actrița a povestit că starea de sănătate a lui Radu este una foarte bună după intervenție și a fost externat. Vedeta a vorbit și despre cum a resimțit această perioadă dificilă din viața ei, dar și ce anume a învățat din ea.

„Radu este super bine! Mulțumesc pentru toate mesajele. Este acasă. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce pot să trăiesc, în sensul în care mulțumesc sincer că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Și… vreau să vă spun că, evident, m-am întâlnit acolo cu foarte multe mame cu tot felul de povești, una mai provocatoare ca alta. Dar au fost lecțiile mele de viață cu care am plecat de acolo.”

Tily Niculae, confesiune la câteva luni de la anunțul divorțului

În luna august, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat, după 15 ani de căsnicie. Actrița și fostul ei soț au început relația acum aproape 20 de ani și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

La câteva luni după ce și-a anunțat oficial divorțul, Tily Niculae a atras din nou atenția printr-o postare pe rețelele de socializare. Actrița a împărtășit un mesaj încărcat de sens, sugerând modul în care privește această nouă etapă din viața sa.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată”, a fost mesajul transmis de actriță.

Tily Niculae a devenit profesoară de engleză

În 2022, Tily Niculae s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesoară. Actrița a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce este special e că Radu și Sofia, cei doi copii ai ei, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Citește și:

Irina Fodor a dezvăluit la Asia Express care este afecțiunea medicală pe care o are și cum a mascat-o în timpul filmărilor

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro