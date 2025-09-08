Tily Niculae, copleșită de emoție. Ce mesaj a făcut-o să izbucnească în lacrimi: „Instant mi s-au activat emoțiile”

Tily Niculae traversează o perioadă emoțională dificilă, după ce a făcut public divorțul de fostul său soț. Recent, actrița a fost surprinsă online cu ochii în lacrimi, semn clar că trece printr-un moment sensibil.

Tily Niculae a izbucnit în lacrimi

Zilele trecute, Tily a vorbit deschis despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. După 14 ani de căsnicie, actrița și Dragoș Popescu și-au spus adio, însă au reușit să păstreze o relație cordială pentru binele copiilor lor.

Chiar dacă despărțirea s-a desfășurat conform dorințelor sale, Tily trăiește în continuare clipe încărcate de emoție, mai ales după ce a decis să împărtășească public experiența. Ea a ales să fie sinceră cu fanii și să nu ascundă nici momentele mai dificile.

În această dimineață, înainte de a-și pregăti copiii pentru prima zi de școală, actrița a primit un mesaj care a făcut-o să izbucnească în lacrimi. După ce și-a găsit din nou echilibrul emoțional, Tily și-a ridicat moralul și și-a continuat dimineața, pregătindu-și copiii pentru școală.

„Eram oricum prea copleșită, nu prea dormisem, iar când am primit un mesaj pe telefon, instant mi s-au activat toate emoțiile. Am început așa dimineața”, a mărturisit Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Actrița a vorbit despre divorț

De-a lungul procesului de divorț, actrița a ales discreția și a evitat să vorbească despre despărțire, protejându-și viața personală de curiozitatea publicului. Abia recent, Tily a ales să împărtășească experiența sa cu fanii.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă” a povestit Tily Niculae, în podcastul Acasă la Măruță.

Actrița a ținut să precizeze că despărțirea nu a fost cauzată de infidelitate. Deși a trecut printr-un moment dificil, ea continuă să creadă în căsnicie și în capacitatea ei de a fi o soție bună.

Tily Niculae și Dragoș Popescu au fost unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc, iar povestea lor de iubire a durat aproape două decenii. Cei doi s-au întâlnit când Tily avea 18 ani, iar Dragoș 28, iar diferența de vârstă nu a reprezentat niciodată o problemă.

„Eu m-am îndrăgostit de Popescu al meu, pentru că așa îi spun, la 18 ani. I-am spus din primul moment că el va fi tatăl copiilor mei… Apoi, la 24 de ani, ne-am căsătorit și un an mai târziu a venit pe lume Sofia, fetița noastră”, povestea actrița în trecut.

Deși s-au iubit puternic și au petrecut mulți ani împreună, căsnicia lor a avut și provocări. Au traversat momente dificile și au fost aproape de separare în trecut, dar au reușit să depășească obstacolele și să își protejeze viața personală de ochii publicului.

