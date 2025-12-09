7 motive surprinzătoare pentru care ai riduri

Riduri? Am face orice să le ținem la distanță - de la creme performante, intervenții chirurgicale costisitoare, remedii homemade!

  de Andreea Ilie
7 motive surprinzătoare pentru care ai riduri

Din păcate, apariția unor riduri este inevitabilă însă poți lua unele măsuri pentru a te asigura că tenul tău își va păstra tinerețea și aspectul pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Știi deja că soarele este principala cauză a apariției ridurilor însă există o mulțime de alte lucruri care duc la deteriorarea tenului, aspecte pe care probabil nu prea le-ai luat în considerare.

Dieta nesănătoasă


Unul dintre principalele motive pentru care apar riduri este alimentația. Tenul, la fel ca și întregul corp, se bazează pe un amestec bine proporționat de vitamine și minerale pe care le obține din varietatea de alimente pe care le consumi. Fără acestea, pielea își va pierde elasticitatea și strălucirea iar acest lucru duce invariabil la apariția ridurilor. Elimină pe cât posibil consumul de junk food și optează pentru fructe, legume, lactate fără grăsimi și carne slabă.

Poziția în care dormi


Te-ai obișnuit să dormi pe burtă sau într-o parte? Ei bine, se pare că aceste poziții de somn adaugă presiune asupra feței tale și pot duce la apariția ridurilor. Dacă nu reușești să dormi pe spate atunci optează pentru fețe de pernă din satin care atenuează acest efect nedorit.

Sedentarismul

Știu că ai auzit și ai citit de atâtea ori despre cât de important este să faci o activitate fizică cel puțin 30 de minute pe zile. Fie că mergi la sală, joci tenis, te joci cu copiii sau optezi pentru o plimbare prin parc, această activitate este foarte benefică pentru corpul și tenul tău. Sportul îmbunătățește circulația și te ajută să îți păstreze pielea fermă, sănătoasă și tonifiată.

Alergatul în aer liber

Poate părea ciudat însă alergatul intens în aer liber poate duce la apariția ridurilor. Experții susțin că în timpul acestei activități acțiunea soarelui afectează puternic tenul chiar dacă folosești creme cu protecție solară.

Prea mult zahăr

Îți este cunoscut faptul că o dietă bogată în zahăr duce la creșterea în greutate și, în caz extrem, la diabet. Din păcate, poate duce și la apariția ridurilor și îți afectează sănătatea pielii. Prin urmare, limitează pe cât posibil consumul de dulciuri și înlocuiește-le cu fructe proaspete.

Folosirea unui pai

Multe dintre noi ne-am obișnuit să bem diverse sucuri folosind un pai pentru a evita pătarea dinților, însă acest obicei este dăunător pentru aspectul tenului. Este o mișcare repetitivă care duce la apariția liniilor din jurul gurii. Același rezultat îl are și fumatul!

Divorțul

Da, ai citit bine! Potrivit unor cercetări făcute în 2011, tenul femeior care trec printr-un divorț îmbătrânește cu doi ani. Motivul? Multe femei apelează la antidepresive pentru a trece peste acest moment dificil, iar aceste medicamente duc la pierderea elasticității pielii. Mai mult, stresul te va face mai tristă sau mai nervoasă, aspecte care duc la apariția unor riduri.

