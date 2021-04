Vitaminele indispensabile pentru tenul uscat

Însă trebuie ținut cont că excesul unor anumite substanțe, sau chiar vitamine, poate avea ca rezultat tot uscarea pielii.

Despre tenul uscat

Pielea uscată poate fi pur și simplu puțin rugoasă sau lipsită de strălucire, iar în cazuri mai grave, poate fi crăpată, poate oferi o senzație de arsură și se exfoliază de una singură. În timp ce deficiența vitaminelor nu trebuie neapărat să fie cauza unei epiderme uscate, înțelegerea acelor alimente care echilibrează bariera hidrolipidică a pielii te poate ajuta să-ți plănuiești o dietă potrivită sau să iei suplimentele alimentare necesare.

Vitamina A, vitamina pielii radiante

Pielea are nevoie de mai multe vitamine și minerale pentru a fi în formă. Vitamina A, sub formă de beta caroten și retinol e cea mai importantă în acest context, însă și excesul vitaminei A în organism poate avea exact aceleași simptome de uscăciune și descuamare pe care le are deficiența ei. Ironic, nu? De aceea, menținerea echilibrului e cel mai important lucru când vorbim despre sănătatea pielii.

Deși a făcut întotdeauna parte din noi, vitamina A a fost sintetizată în laborabor în 1913, iar în ziua de azi știm că are multe responsabilități importante în corpul nostru. Ea contribuie la regenerarea și repararea celulelor (în special cele epiteliale). Dar e esențială și vederii pe timp de noapte, creșterii oaselor sau întăririi sistemului imunitar. Lipsa acestei vitamine are drept consecință ochi uscați, unghii descuamate, un păr deshidratat și o piele aspră.

Vitamina A se găsește în multe alimente sănătoase, precum morcovii, albușul de ou, în piersici, spanac, dovleac și portocale.

Alte substanțe necesare tenului

În jocul de echilibristică pentru o piele frumoasă sunt și alte substanțe care joacă roluri definitorii. Potasiul (care se regăsește în cartofi, roșii, banane, piersici), sodiul (din murături, măsline, ton, pește oceanic), vitamina D (care se sintetizează când ne expunem la soare dar o putem culege și din cereale sau lactate). Vitamina E este un antioxidant puternic (în dietă o putem include prin consumul de ulei de floarea soarelui, germeni de ovăz, porumb, morcovi). Iar vitamina B, din cereale integrale sau ficat, îți va reda strălucirea sănătoasă a tenului.

O concluzie

Însă, după cum menționam la începutul articolului, și excesul de anumite vitamine și minerale poate avea drept consecință uscarea tenului. De aceea, înainte de a-ți modela dieta în această direcție, și înainte de a lua suplimente la nimereală, ideal ar fi să îți faci un set de analize.

Dar mai ales, trebuie să ții cont că sunt mulți alți factori care pot contribui la deteriorarea condiției tenului, precum climatul, deshidratarea, anumite produse de îngrijire cu PH acid, radiațiile UV, dezechilibrele hormonale, diabetul, eczemele, consumul exagerat de cafea și alcool etc. Trebuie să afli rădăcina problemei pielii tale înainte de a lua orice măsură.

