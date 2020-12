Focus on: Puterea retinolului

De cele mai multe ori, pielea ajunge să fie în atenția noastră atunci când ne dorim proceduri cosmetice și produse care fac minuni, fără a lua în calcul faptul că prevenția este, de fapt, cea mai bună metodă de a avea grijă de noi.

Dacă te confrunți deja cu câteva riduri fine, pete, cicatrici sau acnee, sigur în lista ta de recomandări întâlnite pe Internet se numără și retinolul, un ingredient-minune care pare că rezolvă orice problemă ai avea. Da, retinolul, un derivat al vitaminei A, poate îmbunătăți aspectul pielii, însă numai atunci când este folosit corespunzător, altfel existând riscul de a produce arsuri sau alte probleme grave pielii.

Tocmai din această cauză, vei găsi în magazinele de cosmetice doar produse cu o cantitate redusă de retinol. De exemplu, acidul retinoic (tretinoina, cunoscută sub denumirea farmaceutică Retin-A) este disponibil numai sub formă de unguent și se poate elibera doar cu prescripție medicală. La fel este și cazul celorlalți retinoizi precum adapalenul și tazarotenul, existând însă și alți compuși din aceeași gamă.

Retinoizii au început să se folosească în procedurile cosmetice în urmă cu aproape două decenii, iar acum vitamina A este prezentă în aproape orice cremă care promite reducerea ridurilor, alături de cunoscutul acid hialuronic.

Care este, de fapt, rolul retinolului? Această moleculă ajută la regenerarea celulelor, înlesnind procesul de refacere a pielii. Totodată, ajută la menținerea elasticității pielii, de aici venind și recomandarea pentru tratarea ridurilor fine.

După cât timp poți vedea rezultate? Deși vorbim despre un ingredient „minune”, retinolul nu va acționa de pe o zi pe alta ci, la fel ca în cazul oricărui alt tratament, trebuie să ai răbdare pentru a vedea rezultate. În cazul ridurilor fine, primele semne ar trebui să apară după 3-6 luni, fiind vorba de aceeași perioadă în cazul cicatricilor lăsate de acnee.

Introducerea acestui ingredient în rutina ta ar trebui să se facă doar toamna sau iarna, nicidecum în zilele de vară sau atunci când urmează să te expui la soare. Totodată, cel mai important lucru pe care ar trebui să îl știi despre de retinol sau retinoizi în general este că trebuie să aplici o cremă cu factor de protecție în fiecare zi.

Dacă nu ai mai folosit niciodată retinol, alege o concetrație mică, de exemplu 0,5 (The Ordinary) și crește treptat după cel puțin trei luni, adaptând constant rutina de îngrijire. Poți opta pentru un gel de curățare (Pixi Skintreats Retinol Jasmine Cleanser), o loțiune tonică (Revox Just Retinol), o mască pentru ochi (Hey Honey Look Into My Eyes Retinol&Propolis Eye Mask), pentru întreaga față (Shiseido Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask), un tratament (Estée Lauder Perfectionist Pro Rapid Renewal Retinol Treatment) sau o cremă de noapte (Origins Plantscription Retinol Night Moisturizer with Alpine Flower).

Pentru a evita înrăutățirea problemelor deja existente, nu aplica în același timp mai multe produse care conțin retinol. Consultă medicul dermatolog înainte de a-ți schimba rutina de îngrijire, informează-te asupra efectelor acestor tratamente și înarmează-te cu răbdare pentru a vedea rezultatele dorite.

Foto: Imaxtree

