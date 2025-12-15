Reguli care te pot ajuta să ai silueta dorită în cel mai scurt timp

Aparent este bine să îți antrenezi creierul în așa fel încât să reușești să îți faci un program pe care să îl respecți. Dacă vrei să ai o formă de invidiat, adoptă aceste reguli și vei vedea și singură rezultatele.

1. Înlocuiește gândurile negative cu cele pozitive

Ar trebui să încetezi să te mai învinovățești atunci când faci greșeli sau preferi să ieși cu prietenii în loc să mergi la sală. Ai fi surprinsă de cât de mult te poate ajuta o pauză din când în când. Vorbește cu tine la fel cum ai vorbi cu o prietenă și vei fi mai fericită și mai pregătită pentru a te tonifia.

2. Ai nevoie de un obiectiv clar la care să te gândești atunci când lucrurile devin dificile

Atunci când încerci să slăbești sau să te tonifiezi, notează-ți motivul pentru care vrei să faci asta. Poate vrei să arăți mai bine sau poate vrei să ai mai multă putere. Sau poate vrei doar să te invidieze toate fostele colege atunci când aveți reuniunea de liceu. Oricare ar fi, acest obiectiv este ceea ce trebuie să îți repeți de fiecare dată când lucrurile devin dificile.

3. Imaginează-ți succesul

Încearcă să vizualizezi cum ar putea arăta succesul. Această imagine poate fi cu adevărat motivantă. În momentul în care vei reuși acest lucru, o să ți-l dorești atât de mult, încât te vei ambiționa să obții ceea ce îți propui.

4. Alege-ți un alt stil de viață

Atunci când începi ceva spunându-ți că tu alegi să faci asta, este mult mai ușor să ai puterea să acționezi. De exemplu, „Aleg să nu mănânc încă o prăjitură astăzi” sau „Aleg să merg la alergat înainte să mă uit la televizor”. În felul acesta te simți mai bine decât dacă ai spune „Trebuie să fac…”.

5. Acționează având în minte o recompensă fabuloasă

Știind că la atingerea obiectivului te așteaptă o pereche minunată de pantofi sau un nou outfit de sport, poate fi un instrument psihic puternic pentru a te ajuta să ajungi la forma visată și să rămâi așa. Orice lucru te motivează ar trebui să fie premiul pe care ți-l oferi singură. Alte idei bune sunt o vacanță exotică sau o ședință foto împreună cu partenerul tău. Doar gândindu-te la recompensă este suficient pentru a te apuca de treabă.

6. Creează-ți o mantră potrivită

O mantră personală te poate motiva la fel de mult ca un obiectiv bine definit. Să-ți repeți această formulă poate face ca intrarea în formă să pară mai ușoară atunci când ultimele exerciții par foarte dificile. Expresii precum „Sunt puternică”, „Pot face asta” vor face minuni.

7. Câteodată este în regulă să te răsfeți

În loc să îți faci mustrări de conștiință, oferă-ți șansa să greșești din când în când. Îți amintești ce scrie la primul punct? Stabilește-ți zile în care poți „trișa” sau programează-ți zile libere în care să nu faci exerciții fizice. În felul acesta îți faci timp pentru momentele în care ai nevoie de o pauză să te relaxezi și să te odihnești. Sună bine, nu?

