Semne care dezvăluie faptul că nu ai suficientă grijă de tine

Este foarte important să avem grijă de noi așa cum se cuvine, dar atunci când acest lucru nu se întâmplă, apar tot felul de semne care ne dau de gol.

Homepage  / Health & Diet / Health
  de  ELLE
Semne care dezvăluie faptul că nu ai suficientă grijă de tine

Corpul și mintea noastră ne transmit diverse semnale atunci când ceva nu merge bine și este recomandat să nu le ignorăm. Iată ce schimbări ar trebui să îți dea de gândit:

1. Ești mereu obosită

Dacă te simți mereu obosită înseamnă că nu ai suficientă grijă de tine. Somnul este vital pentru buna funcționare a organismului. Tocmai de aceea, dacă ai probleme cu somnul trebuie să cauți o modalitate să te odihnești suficient.

Evită să te uiți la televizor înainte de a adormi și stai departe de internet, fiindcă acestea îți tulbură somnul. În schimb, încearcă să bei un ceai de mușețel și să faci o baie fierbinte și relaxantă înainte de a te băga în pat. Dacă ai o problemă mai gravă cu somnul, încearcă să cauți ajutorul unui specialist, înainte de a se agrava situația.

2. Acumulezi kilograme în plus

Ai mare atenție la alimentație. Dacă mănânci alimente nesănătoase, o creștere în greutate este inevitabilă. Chiar dacă ești o persoană ocupată, nu trebuie să mănânci fast food ca să poți ține ritmul cu toate activitățile pe care le ai de făcut.

În schimb, încearcă să îți planifici mesele, să ai mereu la tine fructe sau batoane de cereale și să monitorizezi cu atenție ritmul în care pui în greutate. Toate aceste schimbări îți pot afecta sănătatea, iar de aceea trebuie să fii precaută.

3. Pierzi din greutate

La fel ca situațiile în care iei în greutate, pierderile neintenționate în greutate semnalează o problemă în organismul tău. Scăderile bruște în greutate te afectează atât fizic cât și psihic, iar ca să eviți astfel de situații, asigură-te că asimilezi suficienți nutrienți. Trebuie să suplimentezi dozele de vitamine și minerale necesare corpului tău și să consumi mai multe fructe, legume, nuci, semințe, dar și mâncare gătită.

4. Ești nefericită

Nu lăsa situațiile neplăcute să te țină în loc și să te facă nefericită. Nu uita că, dacă gândești negativ, atunci nu îți va merge nimic cum trebuie. În schimb, concentrează-te pe lucrurile și situațiile care îți aduc fericire în viață și încearcă să meditezi cât mai mult. Este dovedit faptul că meditația te ajută să te relaxezi și să înfrunți mai bine situațiile tensionate.

5. Pielea ta nu arată bine

Pielea noastră reprezintă un barometru foarte exact al sănătății. Dacă pielea are o culoare închisă și este foarte uscată, asta înseamnă că nu dormi suficient și nu ai o alimentație sănătoasă. De asemenea, evită fumatul și consumul băuturilor alcoolice fiindcă acești factori ar putea fi motivul pentru care pielea ta nu are un aspect sănătos. De asemenea, stabilește-ți o rutină de îngrijire a pielii, pe care să o respecți cu sfințenie.

6. Ai probleme cu dinții

Dacă ești stresată și nu ai suficienți nutrienți în corp, asta înseamnă că ai imunitatea scăzută, lucru care ar putea duce la sângerarea gingiilor sau chiar la căderea dinților. Stresul, nerespectarea unei rutine de îngrijire și consumul alimentelor nesănătoase afectează sănătatea dinților. Noi îți recomandăm să îți îngrijești dinții la fel de des precum pielea.

7. Îți cade părul

Dacă ai părul tern și uscat, ți se rupe sau cade mai mult decât trebuie, înseamnă că nu este suficient de hrănit și de bine îngrijit. Consumă alimente care te ajută să ai un păr frumos, precum afine, pește, ouă sau nuci. În plus, folosește măcar o dată pe săptămână măști de îngrijire intensivă.

Citește și:
Cele mai bune ceaiuri pentru slăbit, pe care merită să le încerci

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Gestapo - Sven Hassel Gestapo - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Motivele din cauza cărora nu reușești să slăbești
Health & Diet
Motivele din cauza cărora nu reușești să slăbești
Reguli care te pot ajuta să ai silueta dorită în cel mai scurt timp
Health & Diet
Reguli care te pot ajuta să ai silueta dorită în cel mai scurt timp
Acestea sunt problemele de sănătate pe care le poate provoca stresul
Health & Diet
Acestea sunt problemele de sănătate pe care le poate provoca stresul
7 greșeli de comportament care te îmbătrânesc
Health & Diet
7 greșeli de comportament care te îmbătrânesc
Ce trebuie să faci pentru a scăpa de grăsimea abdominală
Health & Diet
Ce trebuie să faci pentru a scăpa de grăsimea abdominală
8 lucruri pe care oamenii cu un stil de viață sănătos le fac zilnic
Health & Diet
8 lucruri pe care oamenii cu un stil de viață sănătos le fac zilnic
Libertatea
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a spus Andreea Esca după ce l-a văzut pe Ricky Martin pe scenă, la București: „Arată ceas și dansează bombă”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Ce a pățit Gabriela Cristea după ce a fost la concertul lui Ricky Martin. „Știu că o să-mi sară toată lumea în cap. E o mare încălcare a dreptului meu”
Câte operații are cu adevărat Anisia Gafton: „Divă fake”. Vedeta a recunoscut: „Știi cum e… caterincă”
Câte operații are cu adevărat Anisia Gafton: „Divă fake”. Vedeta a recunoscut: „Știi cum e… caterincă”
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ce le răspunde Jorge oamenilor care spun că vedetele scriu cărți doar pentru bani sau imagine: „Nu poți să minți hârtia”
Ego.ro
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Cine este prietena ta cea mai bună, în funcție de zodie
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Vrei să te tunzi singură acasă? Câteva trucuri de la experți!
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Un tratament eficient pentru a restabili capacitatea de a deveni părinte
Antena 1
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului
Ramona Olaru s-a întâlnit cu admiratorul ei secret. Imaginile cu Rareș au făcut înconjurul internetului
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere
Anamaria Prodan, gest copleșitor de ziua sa, în memoria Ionelei Prodan. De ce a lipsit Ronald Gavril de la petrecere
Unica.ro
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Începe un val de certuri, despărțiri și divorțuri care va ține până la final ce an. Ce zodii ar putea rămâne singure de sărbători
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
„A fost ca o a doua mamă pentru mine”. Cum se apără acum Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre de Justiție, Rodica Stănoiu, de când cazul morții ei a luat amploare
„A fost ca o a doua mamă pentru mine”. Cum se apără acum Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre de Justiție, Rodica Stănoiu, de când cazul morții ei a luat amploare
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
„După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn și s-a îndrăgostit de el... a dat în mintea copiilor”. Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit despre fosta ministră a Justiției
catine.ro
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
A fost cerută în căsătorie cu un inel în valoare de 3 milioane de dolari după 10 ani de relație. Care a fost reacția neașteptată a vedetei
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 decembrie 2025. Racii sunt empatici. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham. Care a fost motivul vizitei
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Prin ce schimbări a trecut Selena Gomez de la aflarea diagnosticului de lupus. Cântăreața a vorbit deschis despre boala sa autoimună
Mai multe din health & diet
Motive surprinzătoare pentru care te simți mereu obosită
Motive surprinzătoare pentru care te simți mereu obosită
Health & Diet

Te simți frecvent obosită și lipsită de puteri, iar vina pentru aceste stări cade mai mereu pe lipsa somnului. Ar trebui să știi însă, că există și alte cauze care ți-ar putea induce aceste stări de apatie și extenuare, atât fizică, cât și psihică.

+ Mai multe
10 obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc și pe care trebuie neapărat să le eviți
10 obiceiuri zilnice care te îmbătrânesc și pe care trebuie neapărat să le eviți
Health & Diet

Simți că îmbătrânești prea repede? Dacă nu ești foarte mulțumită de ceea ce vezi în oglindă, înseamnă că trebuie să analizezi mai îndeaproape ceea ce faci în fiecare zi.

+ Mai multe
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă renunți la una dintre mese
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă renunți la una dintre mese
Health & Diet

Ni s-a întâmplat tuturor - am reușit să acumulăm câteva kilograme în plus și acestea par să ne afecteze întreaga viață. Drept replică, cele mai multe dintre noi am apelat în asemenea situații la “metode-minune”, care ne promit o siluetă zveltă, în doar câteva zile.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC