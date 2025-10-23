Confesiunea făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului: „Toți cei care au dat foc vechii lor vieți…”

După aproape două decenii împreună, Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au spus adio oficial. Cei doi au început relația acum aproape 20 de ani, iar în 2011 și-au unit destinele prin căsătorie. În timpul celor 15 ani de mariaj, au construit o familie frumoasă și au crescut doi copii, însă, recent, drumurile lor au luat direcții separate.

Confesiunea făcută de Tily Niculae la două luni de la anunțul divorțului

La două luni după ce și-a anunțat oficial divorțul, Tily Niculae a atras din nou atenția printr-o postare pe rețelele de socializare. Actrița a împărtășit un mesaj încărcat de sens, sugerând modul în care privește această nouă etapă din viața sa.

„Pentru toți cei care au dat foc vechii lor vieți ca să o ia de la capăt… Într-o zi, curând, vei numi asta cel mai bun lucru pe care l-ai făcut vreodată.”, a fost mesajul transmis de actriță.

Invitată recent în podcastul lui Cătălin Măruță, Tily Niculae a povestit despre separare, dar și despre planurile pe care le are pentru viitor. De când este singură, actrița și-a concentrat atenția asupra dezvoltării personale și profesionale. Pe lângă proiectul său online dedicat femeilor, în care împărtășește lecțiile de viață acumulate de-a lungul anilor, Tily și-a realizat și dorința de a deveni cadru didactic.

Tily Niculae a devenit profesor de engleză

În 2022, actrița s-a înscris la o facultate din Pitești pentru a studia limba engleză, iar recent a reușit să termine cursurile și să devină profesor. Aceasta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din primele sale zile la catedră și din timpul orelor. Ce e mai special este că și copiii săi, Radu și Sofia, îi sunt elevi.

„Ca profesor de limba engleză aflat la început de drum, simți cum fiecare zâmbet și fiecare ochi curios îți dau curaj, deși în piept bate un amestec de emoție și entuziasm. Radu, cu energia lui de grupa mare, aduce o doză de inocență și curaj copilăresc, iar Sofia, elevă de clasa a VIII-a, reușește să transforme ziua într-o sărbătoare cu lasagna ei pregătită cu grijă – un gest cald care parcă spune: ‘suntem împreună în povestea asta. E un nou început pentru noi. Dar mai ales, e promisiunea că orele de engleză nu vor fi doar lecții, ci și întâlniri cu zâmbete, glume și descoperiri'”, a scris Tily Niculae pe Facebook.

Detalii despre divorț

La finalul lunii august, actrița a confirmat pe Instagram că mariajul lor, după 15 ani, s-a încheiat: „După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă. Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună”.

În mesajul ei inițial, actrița nu a oferit detalii despre separare, nici măcar despre momentul exact în care a avut loc. Recent, invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Tily Niculae a explicat că nu intenționează să dezvăluie vreodată adevăratele motive ale divorțului, din respect pentru tatăl copiilor ei.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. – să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a spus ea în cadrul podcastului.

