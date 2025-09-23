Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Tily Niculae. Cum se simte Radu

Tily Niculae le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare faptul că fiul ei, Radu, se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate.

Fiul lui Tily Niculae are o problemă de sănătate

Pe Instagram, Tily Niculae a mărturisit că fiul ei are o problemă de sănătate. Actrița a observat că mâna lui Radu s-a umflat și nu știe concret care este motivul, însă speră să nu fie vorba despre o afecțiune gravă.

„Mâna lui Răducu s-a umflat. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva cu tija sau este un hematom. I-am pus gheață… să se retragă cât de cât, să nu fie nevoie de puncție până la următoarea operație. În altă ordine de idei, ține-mă Doamne.”

Tily Niculae a confirmat despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie

În luna august, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat, după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.

Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.

Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani.

Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a fost mesajul scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț

În mesajul ei inițial, actrița nu a oferit detalii despre separare, nici măcar despre momentul exact în care a avut loc. Recent, Tily Niculae a explicat că nu intenționează să dezvăluie vreodată adevăratele motive ale divorțului, din respect pentru tatăl copiilor ei. Vedeta a ținut, totuși, să precizeze că separarea nu a fost cauzată de infidelitate.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a povestit Tily Niculae, în podcastul Acasă la Măruță.

Citește și:

Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Ce a dezvăluit prezentatoarea PRO TV: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro