Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Tily Niculae. Cum se simte Radu

Tily Niculae a dezvăluit că fiul ei, Radu, se confruntă cu o problemă de sănătate.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Cu ce problemă de sănătate se confruntă fiul lui Tily Niculae. Cum se simte Radu

Tily Niculae le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare faptul că fiul ei, Radu, se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate. 

Fiul lui Tily Niculae are o problemă de sănătate

Pe Instagram, Tily Niculae a mărturisit că fiul ei are o problemă de sănătate. Actrița a observat că mâna lui Radu s-a umflat și nu știe concret care este motivul, însă speră să nu fie vorba despre o afecțiune gravă.

„Mâna lui Răducu s-a umflat. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva cu tija sau este un hematom. I-am pus gheață… să se retragă cât de cât, să nu fie nevoie de puncție până la următoarea operație. În altă ordine de idei, ține-mă Doamne.”

Tily Niculae a confirmat despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie

În luna august, Tily Niculae a confirmat că mariajul ei cu Dragoș Popescu s-a încheiat, după 15 ani de căsnicie. Au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.
Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.
Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.
Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani.
Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie”, a fost mesajul scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț

În mesajul ei inițial, actrița nu a oferit detalii despre separare, nici măcar despre momentul exact în care a avut loc. Recent, Tily Niculae a explicat că nu intenționează să dezvăluie vreodată adevăratele motive ale divorțului, din respect pentru tatăl copiilor ei. Vedeta a ținut, totuși, să precizeze că separarea nu a fost cauzată de infidelitate.

„Am vrut să port eu crucea asta, la fel ca multe altele și să fie clar pentru toată lumea, chiar dacă e un proces dureros. Am zis că e mai corect așa și primul om pe care l-am anunțat a fost tatăl copiilor mei, evident, și am zis că vreau să fac asta (n.r. să anunțe ea public că s-au separat). Am zis că este despre mine și că sunt într-o postură în care m-am simțit inconfortabil (…) N-o să spun motivele niciodată. Eu consider că nu există vinovați (…) Nu era doar despre mine. Și despre el. Și despre copii (…) Prezentul nu ne mai aducea la aceeași masă”, a povestit Tily Niculae, în podcastul Acasă la Măruță.

Citește și:
Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Ce a dezvăluit prezentatoarea PRO TV: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu Agentul secret al lui Altin Bey - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse Calea fulgerului (Seria A ȘASEA LUME, partea I) - Rebecca Roanhorse 27.7 RON Cumpără acum
SOFIA IN SA - Dick King Smith SOFIA IN SA - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith SOFIA IMPLINESTE SASE ANI - Dick King Smith 22.4 RON Cumpără acum
CE-AI FACUT, MATEI? - Brigitte Weninger Eve Tharlet CE-AI FACUT, MATEI? - Brigitte Weninger Eve Tharlet 26.1 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alina Ceușan, pregătiri pentru botezul fiicei sale în vârstă de un an. De ce nu a făcut evenimentul mai devreme: "Am ajuns la concluzia..."
People
Alina Ceușan, pregătiri pentru botezul fiicei sale în vârstă de un an. De ce nu a făcut evenimentul mai devreme: "Am ajuns la concluzia..."
Salma Hayek, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei sale. Valentina a împlinit 18 ani: "Am mâncat, am dansat, am râs"
People
Salma Hayek, petrecere de vis pentru aniversarea fiicei sale. Valentina a împlinit 18 ani: "Am mâncat, am dansat, am râs"
Care este motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie: "Sunt un pic supărățică pe chestia asta"
People
Care este motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit un an de căsnicie: "Sunt un pic supărățică pe chestia asta"
Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă într-o rochie albă în valoare de 2.550 de lire sterline
People
Prințesa Charlene de Monaco, apariție elegantă într-o rochie albă în valoare de 2.550 de lire sterline
Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor, care urmează să vină pe lume. Cum a decorat vedeta: "Așteptăm"
People
Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor, care urmează să vină pe lume. Cum a decorat vedeta: "Așteptăm"
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului prezidențial
People
Noi detalii surprinzătoare despre relația dintre Kate Middleton și Melania Trump, după vizita oficială a cuplului prezidențial
Libertatea
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mesajele primite de Toto Dumitrescu, după ce a fost arestat preventiv. O discuție publică a degenerat: „De ce a fugit?”
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Mașina pe care o conduce Petre Roman. La 79 de ani, fostul prim-ministru e în pas cu moda atât la haine, cât și la automobile
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Iulia Pârlea, prima reacție după ce s-a zvonit că a fost implicată într-un trio amoros cu un coleg de la PRO TV: „Știu că există o regulă simplă”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un concurs de Miss în închisoare
Cea mai frumoasă deținută. În ce țară s-a organizat un concurs de Miss în închisoare
Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Monica Belluci și Tim Burton s-au despărțit. Ce mesaj au transmis vedetele după doi ani de relație
Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku
Carlos Sainz, gest de milioane pentru o fetiță. Cum a reacționat micuța când a văzut că pilotul și-a ținut promisiunea în Baku
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Cum îți poți crește nivelul de vitamina D atunci când zilele devin mai scurte. Sfaturi și recomandări de la specialiști
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Ce să nu arunci niciodată în scurgerea chiuvetei, potrivit experților în instalații sanitare
Mai multe din people
Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: "Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi..."
Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: "Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi..."
People

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

+ Mai multe
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au intenționat să se retragă din emisiune: "Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să..."
Anda Adam, protagonista unui nou moment controversat la Asia Express. De ce ea și soțul ei au intenționat să se retragă din emisiune: "Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să..."
People

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările la show-ul Asia Express.

+ Mai multe
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: "Am trecut prin niște situații dificile.."
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: "Am trecut prin niște situații dificile.."
People

Într-un interviu acordat recent, Daciana Sârbu a fost întrebată dacă își dorește să se recăsătorească după divorțul de Victor Ponta.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC