Andreea Marinescu, apariție rară alături de soț și cei doi copii ai săi. Ce a dezvăluit prezentatoarea PRO TV: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”

Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Marinescu, și-a făcut recent prima apariție publică împreună cu soțul și cei doi copii ai săi, oferind fanilor o privire rară asupra vieții lor de familie. Jurnalista a participat la emisiunea „Vorbește lumea' alături de comisarul Adi Tiulescu și de băieții lor, Vladimir și Marc Armin, vorbind despre cum reușesc să împace cariera solicitantă cu viața de acasă și despre dinamica lor familială.

Pentru Andreea Marinescu, familia reprezintă centrul universului său, iar acest lucru a fost evident în modul în care și-a descris relațiile cu fiecare membru. Vladimir, băiatul cel mare, traversează perioada adolescenței și încearcă să-și găsească independența, dar totodată rămâne un pilon al familiei. Mezinul, Marc Armin, este energic și mereu dornic să participe la activitățile părinților, căutând atenția și implicarea lor în fiecare moment.

Andreea Marinescu, apariție emoționantă alături de familie

Soțul Andreei, comisarul Adi Tiulescu, deși nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor, are un rol esențial în organizarea și buna funcționare a vieții de familie. El se ocupă de coordonarea activităților zilnice și sprijină echilibrul între responsabilitățile casei și timpul petrecut împreună.

„Cred că suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț, așa zic eu, împreună. Nu ne plac aceleași lucruri neapărat, dar întotdeauna ne unim în același sens, știi? Mi-e foarte drag de ei și ne iubim foarte mult și se vede și se simte. Noi, între noi, simțim foarte tare asta. Iar asta cu stâlpul familiei, motorul familiei — familia noastră are patru motoare și funcționăm la turații diferite, dar cumva în același timp. Pentru că s-a văzut astăzi la ședința foto: partea de carismă și „zâna' familiei e el; partea de responsabilitate, stabilitate, este Adi; partea de adolescență, prospețime, tinerețe este Vladi; mișcare, sport și energie — iarăși Vladi — el nu are timp liber. Iar eu sunt partea asta de afecțiune, motorul de afecțiune al casei. Suntem o echipă bună? Suntem, da. Funcționăm foarte bine împreună”, a declarat Andreea Marinescu, într-o mărturisire emoționantă pentru emisiunea de la PRO TV.

Detalii despre relația lor

Povestea de dragoste dintre Andreea Marinescu și Adi Tiulescu este una lungă și solidă. Cei doi s-au cunoscut în timpul serviciului, când el lucra în poliție, iar ea realiza reportaje. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în 2018 au devenit soț și soție. În acel moment, cei doi aveau deja copii: Marc Armin și Vladimir, fiul dintr-o altă relație anterioară a jurnalistei.

Prin această apariție rară, Andreea Marinescu și-a arătat publicului că, în spatele imaginii de profesionistă din televiziune, se află o familie unită, în care fiecare membru are rolul său bine definit și contribuie la armonia generală.

Andreea Marinescu este o jurnalistă cu o carieră remarcabilă în televiziune, activând de peste două decenii în domeniu. În prezent, ea face parte din echipa PRO TV, unde prezintă știrile dimineții și realizează reportaje pe teren, fiind apreciată pentru profesionalismul și dedicarea sa. Într-un interviu pentru TVmania, Andreea a subliniat importanța ambelor roluri în cariera sa, afirmând că „îmi place foarte mult meseria mea și cumva totul vine în mod natural”

Citește și:

Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro